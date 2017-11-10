Неожиданный чартер

От первой ярмарки зимних туристических путевок «Winter travel fair», прошедшей в «Moldexpo», особых сюрпризов не ожидалось: сезон обещал быть ровным. Но неожиданно для многих на ней появились два новых предложения - туры в Египет и ОАЭ с прямым вылетом из Кишинева.

Неожиданно, потому что оба проекта - с высокими рисками, т.к. в последние годы ни Египет, ни ОАЭ авиаперевозчиков и потенциальных заказчиков чартера не интересовали. Две последние чартерные программы Кишинев — Шарм-эль-Шейх оказались провальными. Так, в 2011 году большую часть туристов, вылетавших в Египет, оттянули одесские туроператоры. В 2015 году чартерный рейс из Кишинева в Шарм-эль-Шейх отменили после крушения российского самолета с 217 туристами на борту. Турпакеты в Египет «горели»: цены снизились до 200 евро за пакет, однако заполняемость чартера не превысила 15%, и он был отменен.

Что касается ОАЭ, прямой рейс между Кишиневом и Дубаи осенью 2013-го осуществляла компания-лоукостер «FlyDubai». Несмотря на то, что цена билетов в оба конца составляла 350 евро, рейс был аннулирован уже через месяц. С тех пор прямых авиаперевозок в ОАЭ заявлено не было.

В новом сезоне чартерную программу в Египет запустили сразу две компании - «Toco Tour» и «JoinUp Moldova» (крупнейший украинский туроператор, открывший в Кишиневе свой филиал). У каждого из них - свой чартер. Парадокс ситуации в том, что оба оператора зафрахтовали самолеты у одного и того же авиаперевозчика - «Air Moldova». Для каждого из заказчиков он выполняет по два рейса в неделю и только по субботам. Таким образом, на Шарм-эль-Шейх будут курсировать четыре самолета в неделю с ноября по апрель.

Предложения прямых конкурентов отличаются наличием отельной базы и уровнем цен. Уже в начале ноября «Toco Tour» сформировал пакеты, стоимостью от 270 евро по системе «все включено». По сниженным ценам он предлагает отдых в элитных отелях, однако ценовая политика в течение сезона может меняться. «JoinUp» прямыми продажами пакетов не занимается, сконцентрировавшись на работе с турагентствами. Соответственно, риски у него не столь высоки.

В этом году загрузка отелей в Шарм-эль-Шейхе все еще остается низкой. Согласно сообщению главы Ассоциации инвесторов Южного Синая Хишам Али, уровень заполняемости гостиниц в курортной зоне не превышает 18% - сказываются последствия теракта, произошедшего на российском авиалайнере. В нынешнем году министерство туризма Египта продлило программу субсидирования чартерной и регулярной перевозки на курорты страны. В этом сезоне (до октября 2018 года) за каждый чартерный рейс иностранным консолидаторам будут выплачивать по $3 тыс. В первую очередь, претендовать на египетские субсидии смогут туроператоры из Германии, Чехии, Польши, Италии и Украины. Даже при самом удачном раскладе, молдавская компания рассчитывать на «матпомощь» не может.

Что касается прямого рейса в Дубаи, программу осуществляет «Air Moldova». Вылеты запланированы дважды в неделю (начиная с 23 ноября) по цене от 159 евро в одну сторону. На ярмарке «Winter travel fair» авиаперевозчик занял центральный стенд, демонстрируя, что он становится полноправным участником туристического рынка. Так, пару лет назад компания запустила проект «City Tur», который в нынешнем году окончательно закрепился. Трех-четырехдневные туры в крупные европейские города, включающие авиаперелет и проживание в отелях 3-4-5 звезд, нашли своего покупателя. В новом сезоне «Air Moldova» представила еще одну новинку - «Air & Rail». Проект разработан в партнерстве с управлениями железных дорог Австрии, Бельгии, Германии, Голландии, Испании и предполагает одну бесплатную железнодорожную поездку в этих странах, которая включена в авиабилет.

В остальном, зимний сезон пройдет «по накатанной». На первый план выходят горнолыжные курорты Болгарии и Румынии, причем в первом случае страна располагает 12 профессиональными трассами для лыжников (в Румынии этот вид спорта — на любительском уровне). Сейчас цены на курорты Болгарии, в частности в Банско, варьируют от 159 евро за недельный пакет. Четырехдневный отдых в горной части Румынии (Синая) оценивается от 69 евро. Украинский Буковель снизился в цене до 95 евро за 5-дневный отдых.

В этом сезоне возобновилась паломническая программа в Израиль, которую осуществляет компания «Cisteacova-Tur». Она действует второй год, охватывая основные религиозные и исторические достопримечательности страны. В нынешнем году стоимость путевки снизилась до 670 евро (все включено). При этом туроператор делает ставку уже не столько на религиозный, сколько на познавательный туризм.

По сравнению с прошлой зимой участники рынка прогнозируют рост продаж на уровне 10%. Наибольшая отдача ожидается от массовых направлений — Болгарии и Румынии. Более дорогой отдых, связанный с австрийскими и швейцарскими курортами, молдавский турист чаще организовывает самостоятельно.