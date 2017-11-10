Парадоксы пивного сезона

Пивной сезон - 2017 продолжил прошлогоднюю тенденцию: рынок снизился еще на 2-3%. За последние пять лет объемы потребления пива в Молдове упали почти на треть. Если в 2012 году оборот рынка был на уровне 132 млн литров, то в этом он не превысит и 90 млн литров. И продажи в ритейле все еще продолжают снижаться, что зафиксировали почти все основные поставщики.

В нынешнем сезоне произошел парадокс. В то время, как пивная торговля сокращается, объем собранных пивных акцизов вырос на 6%. На фоне снижения доходов населения и оттока потенциальных потребителей из страны, такой показатель вызывает вопрос. Вывод напрашивается только один: пивовары стали аккуратнее платить налоги и, наконец, выходят из тени.

В структуре рынка неожиданно увеличилась доля импорта. Так, если в 2016 году она была на уровне 20-21% ($15-$16 млн), то в нынешнем импорт занял 27%. Серьезный рост (более чем в два раза!) был отмечен у поставщиков румынского пива. Особенно активно вел себя импортер «Bergenbier», который второй год обходит конкурентов с помощью ценовой политики. На «Bergenbier» изначально была установлена рекордно низкая цена в 17 леев за бутылку, тем самым продукт гарантировано попал в крупную розницу, обеспечив солидный оборот. Всего за год румынские пивные марки отвоевали минимум 5-7% пивного рынка.

Неплохо сезон сложился для украинских пивоваров. По словам генерального директора «Carlsberg Ukraine» Евгения Шевченко, динамика молдавского рынка больше не демонстрирует резких скачков, поэтому крупнейший поставщик не испытал потрясений. «По нашим данным, в 2017 году рынок просядет в пределах 1%. Объем пивных продаж снижается, в первую очередь, за счет того, что Молдова — винная по типу потребления страна. Тем не менее, рыночная доля «Carlsberg Ukraine» по-прежнему составляет около 17%. В этом году компания поставила продукции в объеме 1,5 млн дал, до конца года ожидаем поставить еще 150 тысяч дал. Т. н. марочный портфель, представленный в Молдове, не изменился. Однако в 2017 году произошли небольшие корректировки в его структуре: «Robert Doms Богемский» был заменен на «Robert Doms Бельгийский», а под брендом «Львовское» запустили новый крепкий сорт «Львовское Мицне».

Что касается конъюнктуры, г-н Шевченко отметил, что поведение традиционной HoReCa в Молдове сейчас меняется. Продажи разливного пива существенно превысили продажи бутылочного. Наблюдается рост спроса на премиальные марки, очень активно развивается крафтовое пивоварение. Многие заведения обновляют линейку брендов на розлив, так как потребителю уже не интересны только локальные пивные бренды.

В структуре местного пивного производства перестановки сил не произошло. Этот сегмент делят 15 молдавских предприятий, крупнейшие из которых - «Efes Moldova», «Beermaster» (Бэлць) и «Bere Unitanc» (Кахул). На долю молдавских пивоваров приходится чуть более 70% рынка. При этом «Efes Moldova» занимает порядка 60%: сказался как ценовой прессинг румынских поставщиков, так и активность прямых конкурентов на севере и юге страны. Тем не менее, кишиневский пивзавод остается единственным, кто наладил серьезный пивной экспорт. В этом сезоне объем продаж его «Chisinau Blonda» в Румынию превысил 1 млн литров.

В рамках прошедшего в октябре конкурса «Beer of Moldova», который оценивают, в основном, потребители, был отмечен явный рост сегмента крафтового пива. Очень любопытный тренд на фоне общего падения оборотов! Так, среди 11 производителей-конкурсантов (они предоставили на суд пивоманов 57 сортов местного пива), больше половины пришлось на небольшие крафтовые пивоварни, преимущественно семейного типа. «Lumencraft», «Litra Brewing Company», «Bere Elvis» - такие компании развивают нишевый продукт, расчитанный на HoReCa и специализированный пивной ритейл. К примеру, «Litra Brewing Company», мощностью всего в 14 тонн пива в месяц, за последний год представила на рынке 12 видов пива (по цене 58-85 леев за литр) и продолжает эксперименты.

По словам владельца предприятия Сергея Литра, он намеревается вдвое увеличить производство. Компания готовится к роли экспортера: в этом году уже были тестовые поставки пива в Берлин и Будапешт. Ведутся переговоры с рестораторами Греции и Италии, где крафтовое пиво набирает оборот. Молдавский рынок таких производителей ограничивает и, прежде всего, из-за методов работы сетевой продовольственной розницы.

Ритейл нацелен на массовое пиво с гибкой ценой: мануфактура с ее дорогостоящим продуктом коммерсанту мало интересна. По словам исполнительного директора Ассоциации пивоваров Молдовы Людмилы Андроник, в пивной торговле меняется структура продаж. Сети супермаркетов демонстрируют экстенсивный рост, что позволяет им диктовать условия поставщикам. Добившись ценовых преференций, супермаркеты перетягивают покупателя у мелких продмагов. Пиво уходит в «большую торговлю», что сказывается на многоканальности поставок.

«Данная ситуация отчасти повлияла на спрос. Наибольший товарооборот сегодня обеспечивает пиво в ПЭТ-бутылках, которое относится к продукту эконом-класса. Это нездоровая тенденция, учитывая, что в развитых странах в продажах лидирует пиво в стеклянных бутылках, емкостью максимум 0,33 литра. Там на втором месте — пиво в жестяных банках, на третьем — в кегах. На Западе объемная пластиковая тара давно выводится из оборота, что сказывается на общей культуре пивного потребления».