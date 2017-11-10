В конце октября состоялась презентация книг на русском языке, изданных в рамках плана выпуска министерства образования, науки и исследований. В их числе уникальный альбом «Под пряным солнцем Кишинёва».

«В этом году «именинниками» стали Александра Юнко, Сергей Пагын, Наталья Родина, Татьяна Орлова, Сергей Сулин, - говорит председатель Ассоциации русских писателей РМ Олеся Рудягина. - В Антологию русской поэзии Молдовы (начало ХХI века) «Неулетающие птицы» вошли 33 поэта. Альбом стихов и графики «Под пряным солнцем Кишинёва» включает стихи 65-ти авторов. Это совместный проект Библиотеки русской литературы и культуры им. М.В. Ломоносова, Товарищества русских художников «М-АРТ» и Ассоциации русских писателей РМ. Составители — директор библиотеки Маргарита Щелчкова и Татьяна Опря. Выпуск этих двух книг осуществлён при поддержке Международного сообщества писательских союзов (Москва, Россия), за что мы очень признательны его председателю Ивану Переверзину».

Идея альбома, посвященного молдавской столице, у Маргариты Щелчковой появилась давно. «За многие годы стихотворений накопилось огромное количество. А последний альманах «Литературный Кишинёв» вышел в далеком 1968 году. В 2013 году Муниципальная библиотека им. Б. П. Хашдеу издала сборник «Кишинёв в литературе», куда вошли стихи и проза преимущественно на румынском языке. На русском там оказалось всего 14 страниц. А этого явно недостаточно. Потому мы решили собрать всё возможное. Но и сейчас наш замысел не вполне осуществился, так как типографские возможности ограничены. И в нынешнем издании напечатана всего третья часть произведений. Поэтому планируем следующие выпуски».

Литературный редактор Александра Юнко отметила: «Нельзя забывать, что Кишинёв, как литературный объект, внесен в словесность Пушкиным. И его последователями стали русские писатели, которые открывали неизведанные места. Городская тема в творчестве очень обширна. И в процессе работы над альбомом «Под пряным солнцем Кишинёва» меня поразило большое количество стихов, в которых тема города сопрягается с именем Пушкина. Именно об этом написал Игорь Северянин в своем знаменитом стихотворении, подарившем заголовок этому альбому. Он провел аналогию: говорим Кишинёв, подразумеваем — Пушкин, говорим Пушкин — подразумеваем Кишинёв».

Художник альманаха Сергей Сулин признался, что подумывал о таком издании еще лет двадцать назад. «Перебирая архивы, обнаружил множество портретов людей, которые я делал на разных собраниях и мероприятиях. Появилась идея: неплохо бы свести под одной обложкой портреты современников и пейзажи молдавской столицы, которых написано немало. А также — стихи на городскую тематику. Потому с радостью согласился участвовать в проекте».