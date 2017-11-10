«Как пройти в библиотеку?»

Национальная библиотека Молдовы на прошлой неделе отметила 185-летие со дня основания. Она была открыта 22 августа 1832 года как городская публичная библиотека.

Сегодня это современное информационное учреждение, отвечающее насущным потребностям всего общества. Деятельность библиотек вышла далеко за пределы классического их понимания как учреждений, «собирающих и хранящих произведения печати и письменности для общественного пользования». Они становятся центрами коммуникации.

«Библиотека создаёт сводный электронный каталог, первую в республике Цифровую библиотеку «Молдавика» (moldavica.bnrm.md), участвует в формировании Европейской цифровой библиотеки, - рассказывает генеральный директор Елена Пинтилей. - Созданы Информационный центр ООН и Про- Европейский центр услуг и общения. В этом году мы активно включились в пропаганду «Целей устойчивого развития», официальное предназначение которых формулируется, как «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Одно из последних достижений - проект реставрации и консервации периодических изданий, выпущенных в Кишинёве в XIX -начале XX веке. Сейчас коллекция находится не в очень хорошем состоянии. «Наша задача — отреставрировать документы, чтобы ими могли пользоваться наши читатели, - комментирует директор. - Будет закуплена техника для центра реставрации и консервации. Планируется пригласить преподавателей из США, которые проведут занятия по реставрации редкой книги».

Читатель в большинстве своём пока ещё воспринимает библиотеку, как место хранения и выдачи книг. «На самом деле библиотека — своего рода фабрика по переработке информации, чем занимаются большое количество сотрудников, - объясняет заведующая отделом институционального развития Светлана Барбей. - Она развивается и как культурно-просветительское учреждение: ежегодно проводится свыше 250 мероприятий для разных категорий читателей. В том числе - Международный салон книги, тематические встречи (музыка, изобразительное искусство и т.д.), творческие вечера, презентации новых книг. Библиотека сотрудничает со многими творческими союзами, музеями, театрами, проводит с ними совместные мероприятия. Работают клубы по интересам. Человек может прийти в библиотеку даже просто отдохнуть, провести досуг. Поэтому мы стремимся создать комфортные условия для читателей, оборудовать зоны для отдыха, переоборудовать читальные залы, сделав их многофункциональными».

Еще одна роль библиотеки - воспитательная. Большой популярностью пользуются интерактивные игры, квесты («quest» – поиск). Игры-путешествия по библиотеке позволяют познакомить участников с её ресурсами и услугами.

К круглой дате открылась выставка истории библиотеки в документах, фотографиях, и т. д. В 1830-м году Кишинёв получил циркуляр из Москвы об открытии библиотек во всех губерниях. «Первые 428 книг поступили из личной коллекции офицера Ивана Липранди, - говорит Светлана Барбей. - Первым директором стал Гавриил Билевич — преподаватель мужской гимназии. За всю историю сменилось 23 руководителя, из которых пять - женщины».

Важный этап в развитии учреждения в советский период связан с личностью Петра Ганенко (руководил с 1965 по 1983 годы). При нем библиотека перешла в нынешнее здание, сразу расширился штат, начали активно пополняться фонды, библиотека стала получать обязательный экземпляр. Значительно изменилась вся деятельность коллектива: Петр Ганенко везде внедрял научный подход.

Во время директорства Алексея Рэу (1992-2015 годы) библиотека получила статус национальной, началось ее реформирование. Был полностью пересмотрен справочный аппарат, издательская политика, стратегия массовых мероприятий. Он изменил и работу библиотек всей республики. Алексей Рэу был философом, писателем, оставившим значительное литературное наследие.

Фонды насчитывают 2,6 млн единиц хранения. В прошлом году их прирост составил 19 тыс. единиц, в среднем — по 16-17 тысяч. Столько же документов необходимо ежегодно списывать из-за нехватки площадей в книгохранилищах. Основу пополнения фондов составляют два экземпляра каждой публикации, изданной в РМ и один экземпляр книг гуманитарного профиля, изданных в Румынии. И подарки. Бывает, что доля подаренных книг доходит до 40%. Также — международный книгообмен. Еще источник: все участники Международного салона книги оставляют для библиотеки часть литературы. Также дарят авторы на презентациях своих книг. Однако далеко не всегда дары соответствуют нуждам. Ведь сюда приходят в основном за научной литературой. Художественная меньше пользуется спросом, а дарится в основном она.

Врезка: Ежегодно Национальную библиотеку посещают около 70 тыс. читателей, которым выдается свыше 400 тыс. документов. К электронным ресурсам обращаются за год свыше 100 тыс. удаленных пользователей. Обслуживая читателей 6 дней в неделю, библиотека предоставляет читателям виртуальные услуги 24 часа в сутки.

Государство полностью обеспечивает нужды Национальной библиотеки. Ее бюджет составляет 13 684 тыс. леев. Плюс латные услуги — около 80 тыс. леев: выдача литературы на ночь, ксерокс, сдача в аренду помещений.

«Святая святых» библиотеки - отдел старой и редкой книги, который находится в здании по ул. 31 августа - Бэнулеску-Бодони. «Отдел существует с 1969 года, - говорит заведующая Вероника Косован. - Он был основан на базе книг, отобранных из общего фонда Государственной республиканской библиотеки Молдавской ССР имени Н. К. Крупской. На сегодняшний день фонд отдела насчитывает более 25 000 единиц хранения, которые расположены по коллекциям. Это иностранная книга до 1 700 года, после 1 700 года, рукописи, периодические издания, выпущенные на территории Молдовы, частные собрания деятелей культуры. Располагаем крупной коллекцией миниатюрных изданий. Есть прижизненные издания русских, молдавских и зарубежных писателей. Самая старая книга — комментарии к трудам Аристотеля 1551 года, напечатана в Венеции, на греческом и латинском языках. Есть первый научный журнал, изданный в Европе в 1665 году на латинском языке. Много церковно-славянских книг, напечатанных в Молдове, Валахии, России, Украине.

Самое миниатюрное издание — 11 мм в высоту и 9 мм в ширину. Его, как и другие редкости, можно увидеть в экспозиции, организованной отделом. Книга в форме медальона, в ней содержится отрывок из Корана. Есть книги с необычными обложками: из слоновой кости, в перламутре, оформленные полудрагоценными камнями и т. д. Недавно в рамках «Ночи библиотек» прошла выставка карт — они были впервые представлены широкой публике. Библиотеки, вслед за музеями, осваивают ночной образ жизни. Так что вскоре вопрос героя из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» «Как пройти в библиотеку?», заданный в два часа ночи, может стать актуальным...