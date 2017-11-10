Буря в стакане:что нашли в молдавском молоке?

Недавно произошел редкий случай: крупнейшего молдавского производителя молочных продуктов заподозрили в нечестности. А именно — в использовании маркировки, вводящей в заблуждение, при полном попустительстве контролирующих органов. Это резонансное дело повлекло за собой ряд проверок и экспертиз, которые выявили, что в Молдове «не все йогурты одинаково полезны». Что скрывает упаковка, и насколько ей соответствует содержимое продукта? Попробуем в этом разобраться.

Слабое место «молочки» - в наличии растительных жиров. В Молдове об этой проблеме заговорили лишь в 2012 году, когда бывший директор Агентства по защите прав потребителей Александр Кузьмук публично озвучил результаты первых лабораторных испытаний. Тогда растительные жиры были обнаружены в двух образцах — в сметане «Milkmart» и «Брестлитовская». Поставщиков оштрафовали на 10 тыс. леев в каждом случае (за нарушение правил маркировки). После этого данную тему долго не поднимали: все последующие проверки касались, в основном, «просрочки» и правил хранения молочной продукции.

В 2015-2016 гг. в рамках проекта «Гармонизация политики в области санитарного контроля Молдовы с европейскими» Фонда Восточная Европа (EEF) был проведен анализ 32 наименований молочных продуктов. Исследования проводились как по физико-химическим, так и по микробиологическим показателям в лаборатории химинститута Академии наук РМ. Мониторингом занимались два эксперта EEF — Вероника Дони и Родика Елади, которые осуществляют проверки целого спектра пищевых продуктов. Они же были задействованы в конкурсе «Продвигаем продовольственную безопасность», в котором ежегодно принимают участие молдавские рестораторы и производители продуктов.

Все образцы отбирались в продуктовом ритейле. Мониторинг был проведен в нескольких товарных группах:

- мороженое (ТМ «Plombir Lasca», «Pro-100», «Magic», «Eschimo», «Cream brulee», «Moldova», «Belaia Berioza», «Frigo», «Surprize», «Limpopo», «Moments», «Betty Blue», «Toblerone»);

- глазированные сырки (ТМ «Mic vis», «Big Lapic»);

- творожные кремы, сыры (ТМ «Andries», «Riscani», «Delicioasa», «Armonie», «Margaritar»);

- творог различной жирности, сметана (ТМ «Alba», «Milk Mark», «President», «Lapmol», «JLC», «Casuta mea»);

- молоко (ТМ «Milk Mark», «Lactis», «Seleanskoe», «Alba», «Sana», «JLC»);

- сливочное масло (ТМ «Casuta mea», «JLC», «Lacta», «Buterbrodnoie», «Magnifico»);

- йогурты (ТМ «Sana», «Lacta Lux»).

Согласно результатам, 18 образцов не выдержали испытаний. Так, в двух пробах мороженого и одной пробе кефира были обнаружены энтеробактерии. В творожном креме — дрожжи, в одной пробе сладкого творожка и двух пробах сыра — кишечная палочка (Escherichia coli или E. Coli), в кефире и сметане от одного и того же производителя — колиформные бактерии. В семи случаях (!) было установлено наличие растительных жиров. Они содержались в двух образцах сметаны (с заявленной 20% жирностью), в шоколадном масле (указанная жирность - 62%), в трех образцах творога и в одной пробе плавленного сыра.

По словам эксперта EEF Родики Елади, в рамках проекта в текущем месяце будет проведен еще один анализ молочных продуктов на наличие растительных жиров. «В первую очередь, мы намерены проверить товары с высокой жирностью — сливочное масло, сыры, сметану, сгущенное молоко. Речь идет как о местной продукции, так и об импорте. Образцы будут отбираться в магазинах разного формата — супермаркетах, продмагах шаговой доступности, остановочных комплексах, фирменных киосках производителей. Тестирование проведет одна из аккредитованных государственных лабораторий. Сегодня у нас заключены контракты с Институтом метрологии, всеми центрами общественного здоровья (в Кишиневе, Бэлць, Кахуле, Комрате), а также с лабораторией молдавской Академии наук. Думаю, что до конца текущего года мы сможем озвучить результаты с указанием конкретных предприятий, сфальсифицировавших свой собственный продукт».

Качеством молочных продуктов заинтересовались и в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA). В нынешнем году к нему перешла часть функций Агентства по защите прав потребителей, поэтому ANSA начала получать бюджетное финансирование для проведения госконтроля всех типов продуктов питания, включая молочные. В рамках Национальной программы мониторинга посторонних остатков в молочной продукции, в 2017 году запланировано исследование 300 проб молока (сырья) и молочных продуктов.

Пока удалось проверить чуть больше половины - 162 образца. Они исследовались по новой методологии анализа и качественной оценки молока, принятой в Евросоюзе. Пробы отбирались в крестьянских хозяйствах, в пунктах сбора сырья (по всей Молдове их порядка 800), на молокозаводах, в магазинах, а также детских садах, школах, больницах, на предприятиях общепита. Пока результаты не самые плохие: по параметрам качества в норму не вписались всего две пробы.

Нынешней осенью в рамках проекта технической помощи, осуществляемой правительством Литвы, были протестированы 12 образцов отечественных и импортных молочных продуктов. Анализ проводился в Национальном институте оценки пищевых и ветеринарных рисков, который располагает новейшей лабораторией последнего поколения.

По словам генерального директора ANSA Георге Габери, данная экспертиза была проведена еще и с целью сравнить результаты с теми, что были получены в отечественных лабораториях. «Они практически совпали, а это доказывает, что молдавская госсистема контроля работает. Так, по параметрам безопасности все 12 проб вписываются в требования ЕС. Есть некоторые проблемы по остаткам пестицидов и ветеринарных препаратов, но эти показатели находятся в пределах допустимой нормы. Что касается параметров качества, у половины проб процент молочного жира оказался ниже указанного на этикетке. Речь идет о сметане, твердых сырах и сливочном масле. Отклонения небольшие — в пределах 3-4%. В некоторых случаях производители сослались на случайность: якобы не успели помыть оборудование после переработки растительных жиров. Что лишь усугубляет дело. Растительных жиров в «молочке» не должно быть, если они там не заявлены производителем».

Г-н Габери уточнил, что практика введения в заблуждение потребителей — не редкость среди переработчиков молока. Так, недавно в ANSA было инициировано внутреннее расследование в отношении одного из предприятий. Поводом для этого стали упаковки двух продуктов компании – спреда (он же маргарин) «Deosebit premium» и сливочного масла «Crestianscoe». Сотрудники агентства сошлись во мнении, что дизайн упаковок слишком схож и вводит в заблуждение покупателя. Особенно в случае со спредом, где процент жирности в 82% указан крупно, а информация о том, что это растительный продукт, практически не читаема.

«До недавних пор маркировка и типы упаковки пищевых продуктов согласовывалась с минздравом. И там вышеуказанный случай никого не смутил, несмотря на степень смешения изображений на обеих упаковках. С ноября с. г. дизайн упаковки больше никем не утверждается: согласно новым правилам, соответствующим практике ЕС, производитель сам решает, какую информацию и в каком виде на ней размещать. Нам остается лишь отслеживать все случаи некорректной подачи информации и, в рамках закона о защите прав потребителей, снимать такой товар с продаж».

Специалисты напоминают: закон допускает использование в производстве молочных продуктов растительных жиров. Но об этом должна сообщать легко читаемая этикетка. Производитель не может ограничиться названиями типа «сырный продукт» или «сметанный продукт», даже если они предполагают наличие в товаре растительных компонентов.

На прошлой неделе парламент утвердил законопроект, касающийся новых правил этикетирования пищевых продуктов. Согласно документу, дата изготовления отныне исключена из перечня обязательной информации, которую необходимо указывать на упаковке. На ней будет представлена только дата истечения срока годности. Такой подход соответствует директивам Евросоюза.

Новые правила обязывают производителей сообщать о всех свойствах продукта, которые могут нанести вред здоровью, в т. ч. об ингредиентах, вызывающих аллергическую реакцию.

Закон запрещает вводить потребителей в заблуждение, указывая в его составе ингредиент, который заменен на аналогичный. Также запрещено изображать в рекламе и на упаковке наличие компонентов, которых нет в составе и утверждать, что продукт обладает свойствами, которых у него не существует.

Производители обязаны указывать энергетическую ценность продукта и его массу, количество жиров, насыщенных жирных и трансжирных кислот, углеводов, сахара, белка и соли. Любое нарушение положений закона предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность.