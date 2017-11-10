Высокие риски

Очередной очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Молдове. На этот раз – в трех домохозяйствах с. Паланка (район Штефан Водэ), в которых заболело, погибло и уничтожено около десятка животных.

Как отмечает генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Георге Габери, большую тревогу вызывает то обстоятельство, что первоначально заболели свиньи лишь на одном сельском подворье, но в скором времени болезнь распространилась на другие хозяйства, расположенные на той же улице. Это значит, что существующие погодные и санитарно-гигиенические условия в этом населенном пункте благоприятствуют активности вируса. Во избежание его распространения в селе установлены санитарные фильтрационные пункты, а вокруг него - десятикилометровая карантинная зона.

Агентство ANSA – центральный государственный орган, в ведении которого находится проблема санитарно-ветеринарной безопасности и карантинные мероприятия. Однако, по мнению главы агентства, в служившейся ситуации основную роль в процессе недопущения завоза на территорию Молдовы продукции, зараженной африканской чумой свиней, играет Таможенная служба. Поскольку именно ее сотрудники уполномочены проводить досмотр автотранспорта, в том числе – легкового, и личного багажа лиц, пересекающих через определенные пункты границу страны. Между тем установлено, что заражение свиней в селе Паланка произошло именно в результате того, что его жители приобрели зараженную свинину в соседней Украине и привезли ее домой – для личного потребления.

По факту, речь идет о противоправном действии: с октября прошлого года решением правительства в Молдове установлены меры по противодействию процессу распространения чумы свиней, в частности – запрет на ввоз в страну животных, свинины и продуктов ее переработки из Украины. Введен он был в качестве реакции на случаи заболевания свиней в РМ (с прошлого года таковых было зарегистрировано четыре). Обычно после их выявления происходит усиление контроля, в том числе на пунктах пропуска в частности и в целом на участках границы вблизи очагов заражения с молдавской и украинской стороны. Однако практика показывает, что по мере ликвидации очагов заражения внимание силовых структур к этой проблеме снижается. Причем напрасно – интенсивность риска заражения поголовья домашних животных чумой свиней с прошлого года не снижается.

Сейчас опять вынужденно стартовал период усиления контроля. По словам Георге Габери, в начале текущей недели издан приказ по ANSA о перекрестном контроле – инспекторы подразделений, например, в Каушень дополнительно отслеживают ситуацию в Штефан Водэ и т.д. Кроме того, премьер-министр Павел Филип поручил уполномоченным министерствам и ведомствам усилить контроль на границе с Украиной и обеспечить оперативный обмен информацией о карантинных мероприятиях между ведомствами двух соседних стран.

Тем более, что по официальным данным, в настоящее время в Украине отмечено 28 активных очагов поражения животных африканской чумой свиней. При этом в ANSA сообщили, что вблизи украинской границы на молдавских животноводческих предприятиях содержится около 28 тыс. свиней. С прошлого года на ряде промышленных свинокомплексов Молдовы, по наблюдениям сотрудников агентства, ощутимо усилены системы внутренней санитарно-ветеринарной безопасности. Тем не менее, риски очень высоки.

Также в ближайшее время руководство ANSA намерено организовать репрезентативное исследование (отбор и проведение лабораторного анализа крови) диких кабанов. Их популяция в приграничных регионах Молдовы и Украины насчитывает порядка 400 особей. В осенне-зимний период риск распространения африканской чумы увеличивается. Вирус погибает при температуре выше 70 градусов Цельсия, но неплохо себя чувствует в прохладной среде и активизируется в моменты перепадов температуры/влажности.

Более того, в холодное время года интенсивность миграций животных в поисках пищи увеличивается. Дикий кабан более резистентен к африканской чуме, чем домашняя свинья: в первом случае интервал между заражением и смертью составляет месяц, во втором – не более десяти-двенадцати дней. При этом после заражения у животных резко повышается температура тела (основной симптом) и двигательная активность. Заболевший дикий кабан может за короткое время покрыть расстояние в сотню километров, разнося вирус. То есть, под угрозой может оказаться вся территория Молдовы. К сожалению, проницаемы границы и для домашних животных. Так, в агентство ANSA поступают сигналы о том, что есть случаи перегона откормочных поросят с территории Украины в села Молдовы – с целью продажи.

«Конечно, с определенной точки зрения ситуация объяснима: в соседней стране поросята стоят втрое дешевле, чем в Молдове, - отмечает Георге Габери. – Однако попытки сэкономить таким образом могут повлечь за собой очень тяжелые последствия, в том числе экономические. Именно это, кстати сказать, произошло в Паланке: выручив сколько-то леев на покупке нескольких килограммов украинской свинины, люди потеряли всех своих собственных свиней. Мы настоятельно призываем воздержаться от такой экономии».

Чума свиней не опасна для человека. Однако в «зоне риска» находятся и перерабатывающие предприятия. Вместе с мясными изделиями, реализованными в сельских магазинах, вирус может попасть в домохозяйства и, в итоге, поразить домашних животных. Если такие случаи будут обнаружены, ANSA должно будет закрыть предприятие-производителя продуктов из зараженного мяса.

Проблема в том, что на отечественном рынке свинины все еще ощущается дефицит – особенно сырья для промпереработки. В начале текущей недели министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды (MADRM) созвало на очередное совещание представителей животноводческой и мясоперерабатывающей отраслей. В ходе совещания его участники отметили, что из-за недостаточного предложения цены на свинину все еще очень высоки, хотя и начинают снижаться (с 65 до 59-60 леев/кг, с НДС). Видимо, нисходящая динамика наметилась на фоне заявлений представителей отдельных крупных свинокомплексов о том, что они уже располагают товарными ресурсами, способны предложить внутреннему рынку тысячи тонн свинины ежемесячно, как минимум – до конца года. Правда, конкретных сведений о поголовье на свинофермах и товарном потенциале на ближайшую перспективу в целом операторы отрасли так и не дали.

На запрос Патрональной ассоциации предприятий мясоперерабатывающей индустрии в начале октября агентство ANSA сообщило, что согласно обработке аналитического отчета автоматизированной системы «Государственный регистр животных», поголовье животных на индустриальных свинофермах составляет 90,2 тыс. (менее 50 кг) и 108,7 тыс. (более 50 кг) голов.

В свою очередь на заседании в MADRM представители патроната мясопереработчиков озвучили сведения о собственном «аппетите». В год члены патроната, а это около 70% всех предприятий отрасли, перерабатывают примерно 14 тыс. тонн свинины и 6-7 тыс. тонн мяса птицы. С учетов всех остальных переработчиков – порядка 15-16 тыс. тонн свинины и 8-10 тыс. тонн мяса птицы. Способны ли отечественные животноводы гарантированно обеспечить такое количество сырья мясопереработчикам – пока вопрос без четкого ответа. В этой связи патронат по-прежнему настаивает на увеличении квоты-2018 на беспошлинный ввоз свинины из Евросоюза до 5 тыс. тонн. Это тем более логично, что африканская чума свиней может из Украины проникнуть и в Румынию, а тогда поставки мяса в рамках евроквоты даже транзитом через румынскую территорию станут проблематичны.

Между тем, на днях один высокопоставленный функционер госструктуры поделился с автором статьи удивительной историей. «Знакомый зарезал свинью и полтуши решил отвезти в багажнике своего автомобиля родственникам в Италию. Но как такое возможно? Ведь у Молдовы нет права на поставки мяса в Евросоюз? Оказывается, возможно – без титанических усилий. Знакомый звонил – он уже едет по Болгарии, то есть – успешно пересек уже два пункта пропуска».

Увы, границы проницаемы, риски велики.

Приднестровье ввело запрет на ввоз мяса свиней, живых животных и изделий из свинины с территории Молдовы, где на прошлой неделе в районе Штефан-Водэ зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней. Это уже не первый запрет на ввоз свинины из Молдовы. С сентября прошлого года это четвертая зафиксированная вспышка опасного заболевания.