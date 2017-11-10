Продукты питания дорожают

По данным Национального бюро статистики РМ, цены на сельхозпродукцию от сельхозпроизводителей (предприятия и фермерские хозяйства более 50 га) в январе-сентябре 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составил 100,9%.

В частности, цены производителей на продукцию растениеводства в среднем выросли на 0,2%. При этом, в гораздо большей мере подорожали: косточковые фрукты - на 29,3%, ягоды - на 20,4%, виноград - на 11,1%, соя - на 6,6%, пшеница - на 6,1%, ячмень - на 3,7%, кукуруза - на 2,8%.

В то же время снизилась цена на полевые (открытый грунт) овощи - на 35,2%, бобовые - на 23,3%, картофель - на 12,3%, подсолнечник - на 6,9%.

Продукция животноводства подорожала на 3,2%. Выросли цены на свинину в живом весе - на 20,3%, яйцо куриное - на 10,1%. В то же время снизились цены на овец и коз - на 12,4%, крупный рогатый скот - на 11,5%, птицу - на 7,1% (все – в живом весе).