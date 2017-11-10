Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Продукты питания дорожают

№ 41 (1207) 10 November 2017

По данным Национального бюро статистики РМ, цены на сельхозпродукцию от сельхозпроизводителей (предприятия и фермерские хозяйства более 50 га) в январе-сентябре 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составил 100,9%.

 

В частности, цены производителей на продукцию растениеводства в среднем выросли на 0,2%. При этом, в гораздо большей мере подорожали: косточковые фрукты - на 29,3%, ягоды - на 20,4%, виноград - на 11,1%, соя - на 6,6%, пшеница - на 6,1%, ячмень - на 3,7%, кукуруза - на 2,8%.

 

В то же время снизилась цена на полевые (открытый грунт) овощи - на 35,2%, бобовые - на 23,3%, картофель - на 12,3%, подсолнечник - на 6,9%.

 

Продукция животноводства подорожала на 3,2%. Выросли цены на свинину в живом весе - на 20,3%, яйцо куриное - на 10,1%. В то же время снизились цены на овец и коз - на 12,4%, крупный рогатый скот - на 11,5%, птицу - на 7,1% (все – в живом весе).

5180 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1933
БАБУК ВасилеУченый в области плодоводства.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».