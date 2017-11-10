Европейские правила для аудиторов

Постоянное бюро парламента приняло решение провести на этой неделе пленарное заседание в пятницу, 10 ноября. Но на прошлой неделе, кроме бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2018 г., депутаты также в первом чтении приняли два очень важных проекта законов, о которых мы и расскажем.

Вице-министр финансов Вероника Врагалева представила на обсуждение проект закона об аудите финансовых отчетов. По ее словам, аудит представляет собой механизм обеспечения качества и достоверности финансовых заключений предприятий для учредителя, кредиторов, инвесторов, сотрудников и общества. Действующий Закон об аудиторской деятельности более не удовлетворяет эти требования, поэтому минфин и решил разработать новый документ. Понятно, что его появление предусмотрено и Соглашением об ассоциации РМ-ЕС, подписав который Молдова обязалась отразить в национальном законодательстве положения европейской Директивы об обязательном аудите годовой и консолидированной отчетности.

Проект призван установить правовую основу организации аудита субъектами аудита, регламентирует деятельность аудитора, надзор за рынком, а также специфичные требования аудита субъектов публичного интереса. Авторы рассчитывают, что новые правила начнут применяться уже с 1 января 2018 г.

Одним из важных положений проекта госпожа Врагалева назвала аннулирование действующей нормы о лицензировании аудиторов. В новых условиях для того, чтобы осуществлять деятельность, аудиторам и аудиторским компаниям будет достаточно зарегистрироваться в Публичном регистре аудиторов и Публичном регистре субъектов аудита. Вести их будет Совет публичного надзора за аудитом, который появится в результате реорганизации существующего Совета по надзору за аудиторской деятельностью. Это, как считают авторы, не только упростит деятельность операторов рынка, но и сэкономит определенные ресурсы. Только стоимость лицензии на осуществление аудиторской деятельности в настоящее время обходится операторам в 3250 леев.

Аудиторские компании, дабы попасть в Публичный регистр субъектов аудита, должны будут представить ряд стандартных подтверждающих документов. Среди обязательных документов значится и выписка из Регистра недвижимого имущества или контракт, подтверждающий право владения/пользования офисом. В дальнейшем в регистре, кроме данных общего характера, будут содержаться имя и фамилия акционеров, наименование и местонахождение субъектов аудита резидентов и нерезидентов, а также принадлежащая им доля в уставном капитале; имена, фамилии и индивидуальные номера аудиторов, трудоустроенных в субъекте аудита; данные членов исполнительного органа; информация о принадлежности субъекта аудита к сети, с указанием ее официальной веб-страницы.

Проектом предусмотрено, что более 50% стоимости уставного капитала субъекта аудита должно принадлежать аудиторам и/или субъектам аудита резидентам или нерезидентам. Администратором субъекта аудита в обязательном порядке должен являться аудитор, а большинство членов его исполнительного органа должно быть представлено представителями профессии.

В целях исключения конфликта интересов авторы предусмотрели, что деятельность в области аудита должна быть исключительно независимой. При этом оговорено, что независимость нарушается в случае прямого или косвенного участия аудитора в деятельности аудитируемого субъекта в качестве учредителя, ответственного должностного лица и/или участия в финансово-экономической деятельности субъекта, подвергнутого проверке. К нарушению независимости причислено и выполнение аудитором управленческих функций или других функций в рамках проверяемого субъекта в течение анализируемого периода или в последние три года до проведения аудита, а также принятия ценностей и услуг в качестве подарков. Не допускается проектом и проведение аудита одним и тем же аудитором более семи лет подряд у одного и того же субъекта, родственные отношения до третьей степени родства включительно.

Не будет разрешен аудит, если компания предоставляла субъекту в том же отчетном периоде услуги по заполнению налоговых деклараций, расчету налогов и сборов, консультировала по вопросам налогообложения, оказывала помощь в рамках проверок, проводимых налоговыми органами, в области управления, в администрировании, реорганизации и ликвидации, восстановлении, ведение бухучета и составлении финансовых отчетов и пр.

Отдельные статьи проекта регламентируют юридический статус, обязанности и функции Совета публичного надзора за аудитом. Руководить им будет комитет, утверждаемый сроком на три года. В его состав войдут семь членов – не практикующие аудиторы, специалисты в экономической или юридической областях (по два представителя от минфина и бизнеса, по одному от Нацбанка, Счетной палаты и академической среды).

Основными функциями совета станет регистрация стажеров и мониторинг стажировки; сертификация и регистрация аудиторов; регистрация субъектов аудита; мониторинг непрерывной профессиональной подготовки; проведение расследований и наложение дисциплинарных мер аудиторам и субъектам аудита; разработка и утверждение нормативных актов с целью исполнения функции публичного надзора.

Проект предусматривает введение абсолютно нового механизма финансирования деятельности совета. В странах ЕС в данном случае используются три варианта: полное финансирование из госбюджета; за счет аудиторов и компаний отрасли; смешанная форма. Минфин предложил внедрить в РМ последний механизм. По предварительным оценкам, размер годового бюджета совета составит более 2,1 млн леев. Формироваться он будет за счет платежей и взносов, взимаемых с аудиторов и субъектов аудита, субсидий, полученных из госбюджета через минфин, и прочих источников.

Предусмотрено и обязательное введение страхования аудиторского риска. Действующий Закон об аудиторской деятельности предусматривает, что «аудиторское общество, аудитор – индивидуальный предприниматель несут ответственность перед аудируемым субъектом, заказчиком аудита, установленную гражданским, уголовным и административным законода-тельством». При этом, возмещение материального ущерба, нанесенного заказчику аудита, осуществляется «за счет страховых возмещений, созданных для таких целей резервов, из других источников, имеющихся в распо¬ряжении аудиторских обществ, аудиторов».

В разработанном по европейским нормам проекте уточняется, что «субъект аудита обязан страховать аудиторский риск за ущерб, причиненный аудитируемому субъекту, заказчику аудита в результате выражения несоответствующего аудиторского мнения в случае, если финансовые отчеты содержат значительные искажения». Для страхования аудиторского риска субъект аудита будет обязан предпринять следующие меры, в зависимости от случая: заключить со страховщиком договор о страховании гражданской ответственности за возможные риски профессиональной деятельности; создать резервы в размере как минимум 15% доходов от продаж за отчетный период, относящийся к аудиту. Порядок страхования аудиторского риска предписано утвердить минфину.

После представления проекта обсуждений в парламенте не последовало, и он был одобрен в первом чтении. Но до этого Вероника Врагалева уточнила, что в настоящее время в Молдове действует 120 аудиторских компаний, в которых работает 202 аудитора из общего количества в 261, зарегистрированных в стране. А в качестве стажеров значатся 19 человек.

Также в первом чтении депутаты одобрили проект закона о концессиях работ и услуг, который заменит действующий с 1995 г. Закон о концессиях. Разработали его по рекомендации европейских экспертов и учли директиву ЕС о присуждении концессионных договоров. Замминистра экономики и инфраструктуры Виталие Юрку отметил, что после вступления в силу закона, его положения будут применяться к концессиям работ или услуг сроком не менее пяти лет, но не более 35 лет, оценочная стоимость которых без НДС равна или больше следующих пределов сумм: концессионные договоры о выполнении работ – 5 млн леев; концессионные договоры о предоставлении услуг – 1 млн леев.

Под действие нового закона не подпадут услуги общего интереса, которые не несут экономический характер и представляют собой услуги, не требующие встречного предоставления таких услуг, и которые являются преимущественным правом государства (полиция, юстиция и обязательные системы социальной безопасности).

Не будет закон распространяться и на концессионные договоры, которые присуждаются закупающим органом в соответствии с правилами в сфере закупок, установленными международными организациями или финансовыми учреждениями, в случае, если концессионные договоры полностью финансируются ими. Также вне сферы его влияния останутся концессии в области обороны и безопасности государства, если процедура присуждения и выполнения концессионного договора содержит информацию под грифом секретности.