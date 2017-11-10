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Fiscservinform и Vamservinform объединят

№ 41 (1207) 10 November 2017

Государственная канцелярия подготовила проект, согласно которому на базе госпредприятия Fintehinform будет создано новое публичное учреждение – Образцовый центр в сфере финансов и информационных технологий. В него вольются госпредприятия Fiscservinform и Vamservinform. Проект выложен для публичных дискуссий на сайте минфина.

 

Документ устанавливает, что основной функцией новой структуры будет создание, поддержка, администрирование и обеспечение функциональности информационной системы налоговой и таможенной служб, публичных финансов и закупок. Центр продолжит внедрение IT-технологий в деятельности министерства финансов и его подразделений, а также будет заниматься продвижением политик в области бухучета и внутреннего аудита в государственных учреждениях, отвечать за действенность системы непрерывного профессионального обучения специалистов в области публичных финансов.

 

Кроме того, новое учреждение продолжит осуществлять поддержку и администрирование государственного информационного ресурса в области оборота этилового спирта и алкогольной продукции, а также вести учет производства, экспорта и импорта алкоголя, как бутилированного, так и наливом. Производство и продажа акцизных марок и государственных торговых марок также останется в компетенции новой структуры. Как и продажа типовых формуляров налоговых накладных и приложений к ним, а также выпуск и распространение типовых формуляров первичных документов со специальным режимом защиты.

 

Эксперты отмечают, что подобная идея обсуждается давно, и в целом оценивают ее положительно. Объединение штатов и информационных систем обеспечит экономию публичных средств и времени на сбор и передачу информации. Единая база данных упростит задачу контролирующих органов. Налогоплательщики также «выиграют» от объединения этих служб в том плане, что информация будет концентрироваться на одной платформе, улучшится обмен данными между Таможенной службой и Государственной налоговой службой. Сейчас на это уходит определенное время.

 

Налогоплательщики надеются в связи с этим на окончательное объединение платформы Государственной налоговой службы servicii.fisc и платформы соцфонда e-raportare. Напомним, с нового года на базе servicii.fisc стартует т.н. единый отчет, который объединит пять отчетов по зарплате. Его формуляр и инструкция по заполнению были опубликованы на прошлой неделе. Хотя отчет REV-1 до сих пор располагается на платформе соцфонда.

 

«Минус» подобного объединения может проявиться в случае технического сбоя единой информационной системы новой структуры. Поэтому вопросы информационной безопасности и защиты данных встанут перед новой службой особенно остро.

 

Напомним, идея объединения Fiscservinform и Vamservinform на базе Fintehinform обсуждалась ранее в более широком контексте. Речь шла об объединении ГНС и ТС и создании на их базе министерства по доходам. Сейчас об этом пока не вспоминают.

5590 Автор: Татьяна ШИКИРЛИЙСКАЯ
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