«Политика» обязательств перед ЕС

Проект налоговой политики на 2018 год, принятый парламентом в первом чтении, еще на стадии подготовки документа стал предметом пристального внимания и дискуссий бизнес-сообщества. Предполагается, что во втором чтении «финансовую Конституцию» рассмотрят примерно через месяц. За это время правительству необходимо проанализировать и подготовить свои заключения по предложениям депутатов.

Представители бизнеса и экспертного сообщества тоже не стоят в стороне – активно комментируют нововведения и продолжают выдвигать предложения по совершенствованию бюджетной политики. Правда, многие собеседники «ЛП» сходятся во мнении, что документ в целом сложно назвать «политикой». Это скорее разрозненные, продиктованные евроинтеграционными обязательствами Молдовы, желанием пополнить бюджет или прежними ошибками изменения законодательства. Налоговая политика предполагает целостный комплекс нововведений, направленных на стимулирование предпринимательства, а таких среди предложений минфина мало.

«В ней нет элементов развития, она не стимулирует ни инвестиции, ни создание новых рабочих мест, - считает директор фирмы «Audit-Exact» Дорин Молдован. - Сегодня явно прослеживается тенденция закрытия небольших предприятий, потому что при множестве проблем у них нет стимула для продолжения деятельности. Им могло бы стать стимулирование создания новых рабочих мест через определенные послабления по налогу на прибыль, к примеру. При этом можно было бы установить порог минимальной заработной платы для таких работников. Но главное, на мой взгляд, то, что государство должно было бы позаботиться о заказах малому бизнесу, чтобы дать ему возможность заработать. Если этого не будет, то сама по себе налоговая политика мало что изменит».

Напомним, правительство объявило о стимулировании создания новых рабочих мест посредством субвенций, но эта мера в основном направлена на поддержание крупных компаний.

Другая претензия экспертов и бизнеса касается нестабильности налогового законодательства, что не дает возможности предпринимателям спокойно работать и развиваться. «Сначала принимается политика, а потом в нее вносятся изменения, - говорит Михаил Пойсик, доктор экономики, ведущий научный сотрудник Национального института экономических исследований АНМ. - За последние пять лет в Налоговый кодекс было внесено более 300 изменений и дополнений, не считая корректировок уровня ставок. Кстати, власти минимальный налогооблагаемый порог предлагают повысить в 2018 году в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции в 6%, и не только не довести его до прожиточного минимума, но сам минимум скорректировать всего на 2,9%».

Не соблюдены также правила разработки и единые требования к документам предлагаемых политик, в соответствии с действующим законодательством. И главное, нововведениям редко дается оценка до их введения и постфактум. Иначе как объяснить существующие и не используемые, на взгляд экспертов, возможности повышения налогооблагаемой базы за счет акцизов, к примеру.

С одной стороны, авторы налоговой политики намерены расширить базу поимущественного налога за счет автомобилей класса «люкс» стоимостью свыше 1,5 млн леев, что логично, но вряд ли принесет большие средства в бюджет. «Их в Молдове в течение года приобретаются единицы, и возможности обойти налог, наверняка, будут найдены», - продолжает Михаил Пойсик.

С другой стороны, чтобы «подсластить» введение поимущественного налога на элитное жилье, минфин сократил в прошлом году на треть акциз на легковые автомобили с объёмом бензинового двигателя свыше 3000 куб. см и дизельного - свыше 2500 куб. см. А это явная льгота. Хотя в развитых странах дорогих авто немного, так как там мало кто может позволить себе не только его покупку, но и содержание.

Не желают разработчики налоговой политики отказаться и от освобождения покупателей легковых автомобилей от оплаты НДС. «Согласно статье 103НК, НДС на легковые автомобили не начисляется. В результате общая налоговая нагрузка на автомобили в форме акциза достигает примерно уровня всего 12%, а с повышенным литражом — вообще в пределах 8%. Практически как на социально значимые продукты питания. Стабильной остается и ставка акциза на драгоценные металлы, вне зависимости от обесценивания национальной валюты и процентного содержания в сплаве золота, платины, палладия, а также наличия бриллиантовой или изумрудной вставки в изделии. Это парадокс, который я понять не могу», - комментирует Михаил Пойсик.

Эксперт обращает внимание и на необоснованное соотношение акцизных ставок на дизельное топливо и бензин. «В странах ЕС акциз на солярку устанавливается на уровне 80% по отношению к акцизу на бензин. В Молдове на 2018 год он установлен на уровне 2092 лея за тонну и 4961 лей, соответственно, или всего 42%. В Европе всё чаще запрещают эксплуатацию легковых автомобилей с дизельным двигателем из-за повышенного выброса вредных веществ. А у нас, наоборот, поощряют вдвое заниженным налогом, прикрываясь поддержкой сельхозпроизводителей», - удивляется Пойсик. Вызывает его «недоумение» и замороженная более чем на два десятилетия ставка сбора на природный газ метан в качестве горючего для автотранспортных средств. Она была установлена в 1996 году в размере 40 банов за один куб. м, и с тех пор остаётся неизменной.

Эксперты не раз высказывали мнение, что акциз на топливо в Молдове мог бы быть выше. Тем самым пополнился бы бюджет дорожного фонда, тем более, что у наших соседей цены на горючее выше. В Румынии, например, акциз на бензин в три раза выше. Поэтому у нас есть резерв роста, но правительство и парламент неохотно используют его, так как такие решения непопулярны.

«Акциз на топливо косвенно дополняет акциз на автомобили. И если мы сильно повысим акциз на топливо, то это может увеличить расходы бизнеса и раскрутить инфляцию», - сомневается Виталий Колун, директор филиала Орхей ТПП Молдовы, экс-начальник районного офиса Государственной налоговой службы. Он уточняет, что новые авто представительского класса в основном покупают крупные компании, которые амортизацию закладывают в затраты для возмещения инвестиций, чтобы сократить налог с дохода.

«Что касается прессинга и роста поступлений в бюджет, я бы отметил, что после действовавшего почти два года моратория на контроль вновь усилилось давление на бизнес, - констатирует Виталий Колун. - Если предприниматель не разделяет взглядов властей, у него могут появиться проблемы с контролирующими органами. Бюджет поддерживается отчасти и через такие меры». Колун считает, что законопроект министерства юстиции о декриминализации экономической деятельности в определенной мере нацелен на повышение доходов в бюджет за счет роста штрафов, которыми предполагают заменить уголовное преследование. Это будет давление на предприятие, в результате пострадают не только его хозяева, но и работники.

А Дорин Молдован в связи с этим предупреждает, что передача компетенции по констатации уголовных преступлений, касающихся налоговой сферы, и других функций силовых ведомств в рамках проводимой реформы ГНС – меры если не преждевременные, то весьма рискованные. Учитывая наш опыт и «человеческий фактор», общественный контроль ее деятельности должен быть соответствующим.