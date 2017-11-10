Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Страхование в застое

№ 41 (1207) 10 November 2017

По итогам девяти месяцев 2017 года темпы роста продаж страховых компаний упали. Совокупный объем валовых брутто-премий 17 отчитавшихся страховщиков составили 1,06 млрд леев, что свидетельствует о 5-процентном росте (по итогам полугодия – 9,5%). Выплаты ущерба по страховым случаям составили 346,83 млн леев, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

 

 

 

Существенная часть валовых сборов приходится на ОСАГО (271,6 млн лев) и «Зеленую карту» (234 млн леев). Согласно данным Национального бюро страховщиков автотранспортных средств, больше всего полисов было продано для зоны 1 – более 154 тыс. полисов (Украина и Беларусь), и для зоны 3 (все страны системы «Зеленая карта») – 97 776 полисов. Самое большое количество полисов было продано СК GENERAL Asigurari, MOLDASIG, DONARIS VIG, KLASSIKA Asigurari и ASTERRA Grup.

 

Выплаты молдавских страховщиков по полисам «Зеленая карта» по итогам девяти месяцев составили 49,1 млн леев (-36%), а число выплат снизилось с 1339 до 1102 случаев. Более 75% от общего объема выплат были произведены в зоне 3. Однако убытки, выплаченные в этих странах, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизились более, чем на 40%.

 

Тройка лидирующих компаний осталась неизменной. СК DONARIS VIG удерживает первую строчку в рейтинге, с незначительным ростом доли рынка. На второй строчке - GRAWE CARAT Asigurari с долей рынка в 13,67%. MOLDASIG переместилась на третье место (13,55%). Затем следует компания KLASSIKA Asigurari (9,85%) и ASTERRA GRUP, которая поднялась на 5-ое место с долей рынка 9,8%. Позицию вплотную к пятерке лидеров удерживает новичок – СК GENERAL ASIGURARI. Концентрация рынка усиливается – 10 первых страховых компаний по итогам 9 месяцев удерживают в своих руках около 96% всех сборов.

 

СК ALLIANCE INSURANCE GROUP опустилась на 11-ое место по сборам. По итогам 9 мес. продажи компании снизились на 80% (до 20,5 млн леев) по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по предписанию регулятора страховщик должен увеличить свой уставный капитал на 1 млн леев в течение 3 месяцев, чтобы избежать отзыва лицензии на право эмитировать полисы «Зеленая карта». Недостаточность акционерного капитала сопровождается задолженностью компании перед Национальным бюро страховщиков автотранспортных средств в размере около 400 тыс. леев членского взноса. В настоящее время в рамках плана по финансовому оздоровлению компании продажи полисов «Зеленая карта» приостановлены. Не возобновлена активная деятельность и другого страховщика, находящегося под специальным управлением, - СК ASITO.

3120 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1933
БАБУК ВасилеУченый в области плодоводства.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».