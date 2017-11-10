Контрольная работа

В результате «утряски и усушки госучреждений» в результате реформы госуправления, количество контролирующих органов после их недавней оптимизации вновь сократится. Многие полномочия перераспределены между реорганизованными учреждениями, а кое-кто и вовсе лишился этих функций.

Соответствующее сообщение распространило на этой неделе министерство экономики и инфраструктуры. В нем говорится, что «правительство пересмотрело нормативную базу регулирования государственного контроля и всех органов, обладающих правом государственного контроля, а также создало новую систему институционального контроля для достижения максимальной эффективности этого инструмента». Подтолкнуло к такому шагу исполнительный орган давнее триединое желание – «снизить давление на бизнес-среду, улучшить качество товаров и услуг и защитить права потребителей». Снижать давление на бизнес власти собираются традиционным способом - обещаниями уменьшить количество проверок и обеспечить их пропорциональность.

Алгоритм действий таков. В течение 5 рабочих дней с момента публикации правительственного постановления будут созданы комитеты по реорганизации учреждений, а в течение следующих двух с небольших месяцев будет проходить слияние, передача имущества, персонала, а также создание новой внутренней структуры, укомплектование штатного персонала новых единиц и представление правительству на утверждение положений об их функционировании.

Так, «в целях оптимизации органов с функциями контроля и надзора в области безопасности производственных объектов, строительства и градостроительства, геодезии и картографии, противопожарной безопасности и гражданской защиты» создается новое Агентство по техническому надзору. Оно будет находиться в подчинении министерства экономики и инфраструктуры и являться преемником прав и обязанностей Главной государственной инспекции по техническому надзору опасных производственных объектов, Государственной инспекции в строительстве, Государственной инспекции по геодезическому, техническому надзору и Государственной инспекции по техническому надзору «Intehagro».

Также в ближайшие дни будет создана Инспекция по охране окружающей среды в подчинении министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Объединятся в единый орган Государственная экологическая инспекция и Служба рыбоохраны.

Реорганизации подвергнутся и другие контролирующие службы. Так, расширяются и получают дополнительные полномочия Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, Национальное агентство общественного здравоохранения, Национальное агентство по обеспечению качества в профессиональном образовании, Национальное агентство автомобильного транспорта, Управление гражданской авиации, Агентство по судоходству. Сохранят свои контролирующие функции Таможенная служба, Государственная налоговая служба и Национальный центр защиты персональных данных.

Особняком стоят еще пять госорганов, которым разрешено применять проверки по мере необходимости. К ним относятся НАРЭ, НАРЭКИТ, Координационный совет по телерадиовещанию, Совет по конкуренции, Национальное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности. А вот Государственная инспекция труда потеряла свои контролирующие функции охраны здоровья, безопасности труда и расследования несчастных случаев на производстве. Кроме того, по словам ее руководителя Думитру Стэвилэ, Государственная инспекция труда с трудом сохранилась как орган, который теперь будет отвечать только за сбор информации и составление единых отчетов о ситуации с безопасностью труда перед иностранными партнерами.

«После внесения поправок в действующее законодательство о реорганизации, инспекция не осуществляет расследование несчастных случаев на производстве. Мы принимаем сигналы, но бессильны что-либо сделать – нет полномочий, - сожалеет Думитру Стэвилэ. - По сути, безопасность труда сейчас никем не отслеживается. Наши функции пока только на бумаге переданы аж 10 другим контролирующим органам, которые сейчас сами претерпевают процесс реорганизации. Распыление полномочий и дезинтеграция единой государственной службы кому-то на руку? Это алогично и нерационально, это противоречит международным конвенциям в области охраны труда, к которым присоединилась страна».

Думитру Стэвилэ также считает, что перераспределение функций между многими контролирующими инстанциями, наоборот, приведет к дополнительному давлению на бизнес и станет неэффективным. «Кто и в какой последовательности будет посещать с проверками предприятие, если, к примеру, оно осуществляет несколько видов деятельности? Или инспектора по безопасности труда будут один за другим приходить от каждого из десяти агентств? И как будут распределены предприятия между контролирующими ведомствами?», - задает вопросы г-н Стэвилэ, и готовится наполовину сократить персонал вверенного ему учреждения.

Правительственное постановление об оптимизации структуры и численности некоторых органов с функцией контроля и надзора в области труда, таможенных дел, финансов, транспорта и образования уже вступило в силу. «Оптимизация контроля за предпринимательской деятельностью» предписывает г-ну Стэвилэ передать 36 штатных единиц шести другим структурам, к которым переданы новые полномочия. Соответственно этим ведомствам, а также Управлению гражданской авиации, Агентству по судоходству и Национальному агентству по обеспечению качества в профессиональном образовании в срок до 2 месяцев надо пересмотреть свою организационную структуру, создать подразделения, ответственные за безопасность трудовой деятельности и защиту прав потребителя, планирование проверок и разрешение споров, если таковые появятся.

А если кто-то из инспекторов по труду откажется от перевода в другое ведомство, то их уволят «согласно трудовому законодательству».