К детям подселили службу 112

Часть корпусов Республиканского центра детей и молодежи Artico будет передана Единой национальной службе экстренных вызовов 112, созданной в марте 2016 года.

Это предусматривает постановление правительства, опубликованное в конце октября. Центр Artico располагается в здании, относящемся к государственной собственности, и управляется министерством просвещения, культуры и исследований. Службе 112 в администрирование и управление передаются три корпуса по адресу Штефан чел Маре, 169 соответственно площадью 255 кв. м, 254 кв. м и 248 кв. м. Вместе со строениями будет передан и прилегающий участок площадью 0,6 га.

Как пояснило руководство Республиканского центра детей и молодежи Artico, передаваемые корпуса представляют собой единый комплекс зданий, связанных между собой.

Министерством просвещения, культуры и исследований совместно с Единой национальной службой экстренных вызовов 112 будет создана комиссия, которая в течение 30 дней должна обеспечить процедуру передачи недвижимости, а ГП «Кадастр» внести соответствующие изменения в Реестр недвижимого имущества.