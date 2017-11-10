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Желающих строить все меньше

№ 41 (1207) 10 November 2017

По данным Национального бюро статистики Молдовы, за 9 месяцев 2017 года в целом по стране выдано 2891 разрешение на строительство (жилых и нежилых зданий), что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число выданных авторизаций на строительство жилых зданий сократилось на 5,4%, а нежилых - на 0,7%.

 

В городской местности застройщики получили разрешений на 4,2% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. А в сельской местности на 2,7% меньше.

 

Несколько лучше показатели по муниципию Кишинев и АТО Гагаузия. В жилищном секторе столицы и пригородов получено на 6 разрешений больше, чем за январь-сентябрь прошлого года, в АТО Гагаузия - на 8 разрешений больше. Также в Гагаузии на 127 больше разрешений получили застройщики нежилых зданий. А в целом по Южному региону на строительство нежилых зданий получено на 15 разрешений больше, чем за соответствующий период прошлого года.

 

В остальных регионах республики отмечено сокращение выданных авторизаций, как в жилищном, так и не жилищном строительстве.

5370 Автор: Соб. инф.
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