«Слабое звено» в рейтинге Молдовы

Бюрократические процедуры в строительстве остаются «слабым звеном», ухудшающим имидж Молдовы в глазах иностранных инвесторов. В ежегодном рейтинге Doing Business 2018 в позиции «получение разрешений на строительство» Молдова сохранила далеко не похвальное 165 место среди 190 государств, вошедших в рейтинг.

Как и в прошлом году, срок получения разрешений составляет 276 дней, количество процедур даже увеличилось до 28 (было 27). Стоимость всей процедуры составляет 1,6% от размера среднего дохода на душу населения. Для сравнения, в странах Европы и Центральной Азии срок получения документов составляет 168, 3 дня, количество процедур – 16. Надо отметить, что согласно Национальной стратегии развития -2020, в Молдове срок получения разрешений в строительстве еще в 2015 году должен был составлять 180 дней, а к 2020 снизиться до 100.

Зато по индексу качества контроля в строительстве дела обстоят заметно лучше, в нашей стране он составляет 12,0 (лучший показатель -15, отмеченный всего в трех экономиках).

Для улучшения имиджа Молдовы в международных рейтингах при Экономическом совете при премьер-министре была создана специальная рабочая группа, которой предстояло подготовить пакет предложений по изменению действующего законодательства.

Возглавил ее Андрей Криган , на тот момент – генеральный директор Ассоциации деловых людей Молдовы (с июня 2017 года на этой должности его сменил Александру Балтаг).

Как отметил Андрей Криган для «ЛП», к сожалению, те реформы, которые удалось осуществить в сфере строительства за период работы группы, Всемирный Банк в опросе Doing Business 2018 не учел. Например, удалось сократить количество контролирующих органов и, соответственно, процедур, времени и затрат, связанных со сдачей в эксплуатацию всех зданий ниже пяти этажей (к которым относится большинство коммерческих и производственных строек). Это была существенная подвижка, так как раньше процедура сдачи занимала один-два месяца, после изменения законодательства – не более двух недель. Но почему-то ВБ не посчитал это реформой, хотя все изменения произошли до 1 июня 2017 года - то есть до окончательного срока, учитываемого составителями рейтинга.

В то же время Андрей Криган признает, что не удалось реформировать процесс выдачи разрешений на строительство, это предстоит сделать на следующем этапе. Но это проблема связана не столько с законодательством, сколько с работой соответствующего управления примэрии, субъективного подхода к запросам инвесторов. По законодательству, сотрудники примэрии должны отвечать заявителю в течение 30 дней, но они это требование просто не выполняют.

«Мы обсуждали этот вопрос на платформе Экономического совета, и чиновники примэрии обещали исправить положение. То, что сроки выдачи документов на самом деле изменились, подтвердили адвокаты, которые участвуют в опросе Doing Business. Но ВБ также не учел эти моменты».

Оказывается, для позиции в рейтинге важно, кто участвует в опросе ВБ, как и насколько правильно отвечает на вопросы. В прошлом году от Молдовы было всего два «отвечающих» - одна из адвокатских контор и одна строительная компания. В этом году члены рабочей группы настояли на расширении числа участников опроса за счет привлечения и министерств, и строительных компаний. То, что к опросу привлекаются профильные министерства, не означает конфликт интересов. ВБ даже одобряет, когда представлена позиция и государства, и частного сектора, то есть адвокатов компаний, которые участвуют в опросе.

В ходе реформы центральных органов власти удалось добиться, чтобы министерства, которые ответственны за компоненты Doing Business, каждый год не только следили за соответствующим показателем, но выдвигали новые идеи реформ и внедряли их. Это тоже было сделано. Но видимо, слишком разнились ответы участников опроса, и ВБ не счел возможным менять место Молдовы по этому критерию.

«Хотя с моей точки зрения и многих других коллег это не правильно, - считает Андрей Криган. - Проблема в том, что проводимые реформы недостаточно пропагандируются, внедряемые меры просто не доходят до бизнеса. Мы неоднократно приглашали на обсуждения и министерства, и агентства, и бизнес. При этом выяснялось, что строители о проводимых реформах даже не слышали. Поэтому в вопроснике Doing Business отвечали так же, как и в прошлом году. Возможно, многие на практике еще не сталкивались с новыми правилами. На уровне восприятия также ничего не изменилось. В дальнейшем коллегам в Экономическом совете и ответственным за реформы в министерствах можно посоветовать больше общаться с теми, кто участвует в опросе ВБ, активнее информировать бизнес о проводимых реформах».

Сократить бюрократические проволочки при получении разрешений на строительство призваны и последние поправки в законодательстве. В частности, в закон о разрешении выполнения строительных работ внесена статья, предусматривающая принцип «молчаливого согласия». Если службы примэрии превысили срок, установленный законом для выдачи, продления или переоформления разрешительного документа, и при этом не последовало письменное сообщение об отказе, то заявитель на основании «констационной справки», которую ему выдают при подаче пакета документов, вправе применить этот принцип, письменно проинформировав об этом Агентство по техническому надзору. Одновременно, если заявитель уверен в правильности и полном объеме всех поданных документов, в Генеральный инспекторат полиции вместе со справкой направляется т.н. «декларация под собственную ответственность». Это автоматически подтверждает, что необходимые разрешения получены.

Однако этот прорыв в законодательстве ВБ, возможно, примет во внимание уже в следующем опросе Doing Business. Главное, чтобы до тех пор бизнес смог почувствовать его применение на практике.

Методология Doing Business в разделе «Получение разрешений на строительство» учитывает все процедуры, которые должна пройти строительная компания, чтобы построить складское помещение, включая время и стоимость прохождения процедуры. За эталонный образец принят склад для операций общего назначения, таких, например, как хранение книг или канцелярских товаров. С определенными параметрами - двумя надземными этажами, площадью примерно 1,3 тыс. кв. м и т.д.

Сбор информации осуществляется посредством вопросника, распространяемого среди специалистов в сфере строительства, включая архитекторов, инженеров-строителей, юристов по вопросам строительства, строительных компаний, поставщиков коммунальных услуг и государственных служащих, занимающихся вопросами регулирования строительной деятельности.