Новый образ FLORIS

В рамках «недели агропромышленных выставок» на MOLDEXPO масложировой комбинат FLOAREA SOARELUI SA (Бэлць), входящий в группу компаний TRANS OIL, представил обновленный бренд подсолнечного масла FLORIS.

Торговая марка FLORIS была разработана специалистами FLOAREA SOARELUI SA совместно с группой отечественных экспертов в сфере маркетинга и промышленного дизайна в далеком 2001 году. В нэйминге явно угадывается отсылка к «говорящему имени» предприятия: «floarea soarelui» - «подсолнечник». Торговая марка с таким названием - интуитивно понятным без перевода, как для отечественного потребителя, так и для потребителя в Румынии, а также многих других западных стран - изначально позиционировалась, как универсальная. То есть, ориентированная как на внутренний, так и на внешний рынок, на все категории потребителей.

Под маркой FLORIS в розничные торговые сети изначально поставлялся базовый продукт Бэлцкого масложирового комбината: высококачественное подсолнечное масло – рафинированное, дезодорированное. Сначала масло под торговой маркой FLORIS разливалось в потребительскую упаковку небольшой емкости - 0,5-1,0 литров. Затем «линейка» бренда была расширена за счет товарных позиций 3 и 5 литров. Благодаря четко отлаженной логистике и рациональному маркетингу, продукты FLORIS проникли во все сколь-нибудь значимые торговые точки в стране, а также приобрели определенную известность за ее пределами.

Согласно исследованиям экспертной организации «TNS Moldova», около 90% опрошенных потребителей узнали подсолнечное масло FLORIS в подборке аналогичных товаров. При этом более двух третей от общего числа респондентов оценили качество продуктов FLORIS как «хорошее» и «очень хорошее». В соответствии с законодательством РМ, в конце прошлого десятилетия торговая марка FLORIS была официально признана общеизвестной (well known TM), что можно считать незаурядным достижением – в нашей стране таковыми юридически значатся не более трех десятков торговых марок.

К сожалению, у «медали известности» есть и оборотная сторона. У высококачественных товаров FLORIS периодически появлялись малобюджетные клоны - продукты сомнительного происхождения и достоинства, этикетка которых имитировала написание, логотип и другие элементы фирменного стиля продукции FLOAREA SOARELUI SA. Предприятие эти попытки недобросовестных конкурентов отслеживало и пресекало в судебном порядке, на основании Закона РМ «Об охране товарных знаков». При этом даже опыт нелояльной конкуренции для сильного бренда становился стимулом к развитию. Чутко реагируя на рыночную ситуацию и эволюцию «модного дизайна» в сегменте оформления продуктов питания, специалисты предприятия периодически инициировали обновление стиля FLORIS – но в рамках традиционного концепта.

В 2014 г. на комбинате FLOA-REA SOARELUI была развернута масштабная программа модернизации предприятия. Очень важная ее часть - строительство нового маслоэкстракционного цеха (технологии британской компании «Europa Crown» Ltd, мирового лидера в производстве оборудования для масложировой индустрии), завершившееся в текущем году. В результате, на предприятии созданы все технические условия для того, чтобы качество подсолнечного масла из урожая-2017 поднялось на еще более высокий уровень, соответствующий передовым международным стандартам. Соответственно, компания существенно нарастила свой экспортный потенциал и диверсифицировала географию внешних поставок продукции. Этот процесс руководство комбината и материнской группы компаний решило конвертировать в комплексный ребрендинг, одним из направлений которого стал рестайлинг «корневого» бренда FLORIS.

Конечно же, «говорящее имя» FLORIS осталось прежним. Но изменилось его фирменное, корпоративное написание. Прежде «почерк» был близок к прописному - легкий и неформальный, своего рода продовольственный «кэжуал». Новое написание стало более официальным, даже строгим: статус динамично набирающей обороты международной компании-экспортера обязывает. Солидная чёткость линий графической части нового логотипа будет уместно смотреться в престижных изданиях и на бизнес-форумах.

Большое значение имеет и тот факт, что модернизированный «жёсткоугольный» (hard-angled) логотип удобочитаем как на этикетках продукта в потребительской упаковке, так и на объектах наружной рекламы любого типоразмера. Наконец, именно такой стиль графики значимых изображений в последние годы стал доминирующим в виртуальном пространстве: на экранах смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств, ставших неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В том числе и поэтому на модернизированные этикетки FLORIS нанесён QR-код для перехода на интернет-ресурс floris.unica.md , где помимо «вкусного общения» с участниками неформального «фан-клуба» FLORIS можно также получить много полезной информации.

Подсолнечное масло – продукт длительного хранения. Однако многие потребители, конечно же, заинтересованы приобретать товары наиболее свежие. Поэтому на продукции под торговой маркой FLORIS помимо дат ее производства и истечения срока годности появился важный и заметный элемент – надпись «Из урожая 2017». Наряду со временем производства для претенциозного потребителям – а таковым должен быть каждый – значение имеет и место производства, как один из существенных факторов так называемой системы «прослеживаемости продукта». Ответить на вопрос «где» призван вынесенный на «шпиль» FLORIS знак Origine-Moldova, включающий корзинку подсолнечника и зеленый контур страны. При этом все основные фоновые цвета этикетки FLORIS – это цвета национального флага Республики Молдова.

Более выраженная серьезность модернизированного логотипа также отвечает ожиданиям «продвинутых смарт-потребителей», которые выбирают агропродовольственные товары осмысленно, «с открытыми глазами», и не склоны на компромиссы в любых аспектах, относящихся к качеству продукции. Оно должно быть и в сути, и в оформлении – выверенным, незыблемым и гарантированным. В качестве «знаков гарантии» на этикетках всех продуктов FLORIS размещено большее количество изображений самых высоких наград, собранных продуктами этой торговой маркой на престижных национальных и международных конкурсах. Время идет – и призов, знаменующих экспертное признание FLORIS, становится больше. По крайней мере, некоторые из них необходимо демонстрировать потребителям. Более того, на лицевую часть новой этикетки FLORIS вынесена личная гарантия качества продукта - подпись Генерального директора FLOAREA SOARELUI SA Стеллы Островецки.

«Прежний логотип и этикетка FLORIS были отлично выполненной дизайнерской работой, но по целому ряду обстоятельств возникла необходимость их откорректировать, - резюмирует идею рестайлинга г-жа Стелла Островецки. – Мы живем в быстро меняющемся мире, с проницаемыми границами, по крайней мере – в его виртуальной, информационной части. Причем нам всем становятся очевидны базовые тенденции этого нового мира: скорость, обилие и разнообразие информационных потоков неизбежно влияют на их наполнение и отображение – на выходе востребована лаконичность, простота, интуитивная понятность. В итоге, даже всемирно известные корпорации принимают (и задают!) тренд на схематичные, «детские» решения. В этой связи достаточно вспомнить эволюцию логотипов Google, Microsoft, Euronews, Fanta. Пойти этим путем не зазорно и группе компаний Trans Oil. Для бренда FLORIS было найдено современное, простое, но достаточно оригинальное отображение. Наши партнеры-дистрибьюторы хорошо приняли новый дизайн этикетки. В который, кстати сказать, органичней вписываются логотип и название продукта не только на европейских языках, но также на китайском, арабском и т.д. Процесс рестайлинга был выполнен высокопрофессиональным дизайнером – автором прежнего логотипа. Это ценное обстоятельство. Ведь, несмотря на все новшества, бренд FLORIS сохранил безусловную узнаваемость. А заглянув «внутрь» изображения по-прежнему можно рассмотреть его, скажем так, глубинную суть – простой «цветок подсолнечника» и холмистый, традиционно сельский пейзаж нашей страны».