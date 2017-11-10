Отходы будут гореть синим пламенем

В Молдове будет разрешено сжигать отходы производства и химических веществ. Это предусматривают поправки в закон № 209 от 29 июля 2016 года об отходах, разработанные министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды (МСХРРОС).

Глава управления политики в сфере обращения с отходами и химическими веществами при минсельхозе Светлана Болокан сообщила, что эта инициатива преследует цель сокращения отрицательного воздействия на окружающую среду. Она отметила, что при принятии в прошлом году упомянутого закона не были четко очерчены требования к экономическим операторам в отношении сжигания отходов и химических веществ. Правительство уже одобрило проект изменений и дополнений, теперь их предстоит утвердить в парламенте, чтобы они вступили в силу с 1 января 2018 года.

Вопрос достаточно непростой, и имеет как теоретическую, так и практическую составляющие. Все началось в конце 2009 года, когда парламент страны без консультаций с министерством окружающей среды исключил из Закона об отходах все упоминания о сжигании. Поправки вступили в силу 1 января 2010 года. «Таким образом, де-факто, вне правового поля остались, например, котлы на твердом топливе из биомассы, - пояснила для «ЛП» главный консультант МСХРРОС Людмила Мардухаева. – Ведь что есть биомасса: отходы сельскохозяйственного производства».

В не очень понятном положении оказался и завод Lafarge Ciment в Резине, который наладил сбор по всей республике и сжигание отслуживших свой век автопокрышек. Который, тем не менее, в 2013 году заменил действовавшую до того систему электрофильтров на новейший рукавный фильтр стоимостью 6,6 млн евро.

Отсутствие понятия «сжигание отходов» убрало саму возможность разработки нормативной базы, которая бы формулировала требования ко всем операторам этого рынка, в том числе и потенциальным. А это не только котлы, тепло- и электростанции на биомассе, но и печи по сжиганию медицинских отходов; установки по демеркуризации; мусоросжигающие заводы; предприятия, которые используют отходы в процессе получения тепла или других видов топлива (например, печи цементных заводов или пиролизные станции) и мн.др.

Хорошо, что страна этих нестыковок не заметила, и за прошедшие годы в Молдове при активной поддержке проекта ПРООН «Энергия и биомасса» возникла целая отрасль по производству топлива из возобновляемых источников энергии, объединяющая больше сотни производителей и тысячи потребителей. Среди которых есть и госучреждения.

Плохо, что из-за отсутствия регламентирующих документов не были продлены лицензии обеим молдавским фирмам, которые (каждая по-своему) занимались уничтожением вышедших из строя ртутных ламп и приборов (демеркуризацией). В настоящее время в стране такая услуга недоступна ни для юридических, ни для физических лиц. Есть операторы, обладающие лицензией на сбор и переработку отходов, которые пытаются вывозить ртутьсодержащие отходы на утилизацию в Румынию. Но это, понятно, дорого и неудобно.

Отсутствие нормативной базы никак не отразилось на деятельности отечественных медицинских учреждений, которые как сжигали, так и продолжают сжигать отходы своей деятельности либо в печках еще советского производства, либо еще проще: строится квадрат из четырех металлических плит, в нем разводится огонь, в котором сгорают отходы. Дым при этом, естественно, беспрепятственно уходит в небо.

«Основа предлагаемых поправок - Регламент ЕС о промышленных выбросах, - говорит Людмила Мардухаева. – Он устанавливает требования по сжиганию отходов: при какой температуре и других условиях (для разных видов отходов эти показатели меняются); предельные показатели выбросов и многое другое. Такой регламент необходимо принять и в Молдове, чтобы существовала возможность формулировать требования и контролировать деятельность хозяйствующих субъектов, работающих в данной области. В том числе медицинских учреждений».

Добавим от себя: без наличия подобного регламента никакие партнеры по развитию денег на исправление ситуации в стране не дадут. Равно как и возможные серьезные инвесторы не станут даже теоретически рассматривать какие-либо проекты.

Предлагаемые поправки уже дважды вносили в парламент. Оба раза они там пролежали максимально допустимые сроки – два года, после чего были отправлены в архив.

Напомним, что в акте Счетной палаты об эффективности управления опасными и производственными отходами в Молдове в 2015-2016 гг отмечается, что «99,7% или 1147 существующих полигонов/свалок не имеют лицензии и не соответствуют требованиям национального и международного законодательства в области окружающей среды».

При этом 80% производственных отходов, а также опасные отходы, образовавшиеся в результате медицинской деятельности, вывозятся на свалки наряду с бытовыми отходами. Оставшиеся 20% хранятся на складах предприятий. Например, в настоящее время на территории 42 винных заводов хранятся 4160 тонн отходов виноделия, содержащих цианистый калий. Из них в Кишиневе – 1023 тонны. Были подсчитаны выбросы ртути, которые в 2014 году составили 977 кг.

В стране ничего не делается с полимерными (ПЭТ, ПВХ, ПЭ и пр.), нефтяными, гальваническими отходами, шламами токсичных веществ. Из 14 существующих саркофагов, в которых хранятся пестициды, только три обустроены в соответствии с требованиями (забетонированы и завернуты в пленку), остальные 11 находятся в состоянии деградации, создавая экологически опасную ситуацию.

Предлагаемые поправки основываются на новой редакции ст. 17 закона об отходах: «Размещение на территории Республики Молдова установок по сжиганию и совместному сжиганию отходов ограничивается, регулируется и осуществляется в строго контролируемых условиях, согласно требованиям, установленным настоящим законом и нормативными актами, утвержденными на его основе».

Соответственно, появляется законодательная основа для создания установок по уничтожению отходов и по получению в ходе этого процесса энергии и материальных продуктов. Сжигание должно будет происходить в соответствии с Положением о сжигании отходов, которое предстоит утвердить правительству. И на объектах, авторизованных для этой цели Агентством окружающей среды.

В отдельную графу выделено топливо, полученное из возобновляемых источников энергии (древесина, солома).

Оператор установки по сжиганию/совместному сжиганию отходов должен будет обеспечить постоянный мониторинг выбросов опасных веществ в воздух или воду с регистрацией всех данных.

Представители МСХРРОС подчеркивают, что сжигание отходов не является панацеей. В первую очередь, в стране должен быть налажен раздельный сбор мусора с последующей его утилизацией несжигающими методами. Чего в современной Молдове также не делается.