Качество не гарантировано

На прошедшей неделе по инициативе Агентства по защите прав потребителей (APC) был организован «круглый стол» на тему «Правила хранения, маркетинга и розничной торговли нефтепродуктами». На него были приглашены операторы рынка нефтепродуктов, а также представители государственных контролирующих институтов.

По мнению организаторов, конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами поможет найти решения в интересах и поставщиков, и потребителей нефтепродуктов. Зал был переполнен, пришли представители практически всех сетей автозаправочных станций (АЗС), действующих в Молдове.

Представитель компании - одного из крупных поставщиков нефтепродуктов в Молдову, заявил: «Не в интересах сетей АЗС продавать топливо низкого качества. На автозаправки поступает бензин и дизтопливо такого же качества, каким оно импортируется из-за границы. Нарушения, если они происходят, случаются на местах, то есть, на самих АЗС. Очень сложно всех контролировать, ведь только в нашей сети на АЗС насчитывается несколько сотен работников. А на рынке - более 30 импортеров нефтепродуктов, масел и сжиженного газа».

Представители других сетей АЗС промолчали. Активного диалога не получилось. Очевидно, что большинство участников рынка пришли для того, чтобы узнать намерения и принципы работы Агентства по защите прав потребителей по контролю качества ГСМ. Тем более, что по всей стране начались проверки АЗС.

Говорилось на заседании о том, что участились обращения в адрес Агентства от владельцев транспортных средств и водителей, которые утверждают, что их обманывают на АЗС самыми различными способами. Наиболее распространенное нарушение — недолив топлива. А наличие различных вредных добавок в бензин и дизтопливо (с целью увеличения объема) негативно сказываются на работе двигателя, приводят к поломкам и росту затрат на содержание автомобиля. Жалуются потребители на качество горючего — мотор глохнет, машина медленно набирает скорость, чувствуется потеря мощности двигателя, а расход топлива увеличивается. Некачественные масла не защищают узлы автомобиля, а наоборот, приводят к их поломкам. Отсутствуют на АЗС книги жалоб, нет никакой реакции со стороны руководства автозаправочных сетей. Самый некачественный нефтепродукт, по мнению потребителей, поступает из Джуржулештского порта.

Очевидно, что накопилось слишком много проблем, связанных с низким качеством топлива, что и стало основным поводом для «круглого стола». Директор Агентства по защите прав потребителей Юрие Еремия отметил для «ЛП»: «Это уже не первая встреча с поставщиками нефтепродуктов. Проводились заседания в различных форматах, но мы решили пойти на диалог, ожидая услышать мнения участников рынка, чтобы совместными усилиями помогать решению проблем. Но самое главное, мы хотим, чтобы потребители в Молдове знали, что их права защищают. На сайте Агентства (www.consumator.gov.md) и на нашей странице в Facebook можно найти интересующую информацию. И потребители должны сознавать, что нельзя оставлять проблему нерешенной. Мы должны знать, где и какие произошли конкретные нарушения. Хочу сказать потребителям: не стесняйтесь обращаться в Агентство с жалобами, будем решать соответствующие проблемы. В настоящее время в Молдове проверка качества нефтепродуктов может быть проверена по 20 параметрам.

Как заявляют независимые эксперты, по итогам «круглого стола» у них возникло еще больше вопросов. В чем состоит целесообразность и необходимость проверять качество нефтепродуктов на границе, если автомобильная цистерна запломбирована на заводе-отправителе? А вот потом работники АЗС могут добавить в это топливо любые вредные примеси и присадки. Почему не все операторы заинтересованы в сертификации нефтепродуктов на АЗС?

Государственные службы не в состоянии инвестировать в строительство новых лабораторий. Ведь средняя стоимость специализированного лабораторного оборудования составляет около 1 млн евро. Это во многом объясняет, почему в Молдове насчитывается всего две независимые лаборатории. И странное дело - которые в основном простаивают из-за отсутствия законодательного механизма обязательного контроля качества ГСМ.

По мнению экспертов, надо менять правила и осуществлять проверки топлива на стадии перехода товара от продавца к покупателю, то есть на автозаправках. Как это и было когда-то в Молдове. К сожалению, лобби операторов рынка и их интересы превышают интересы потребителей...