Ускорение либерализации

Правительство приняло решение назначить госпредприятие Energocom центральным поставщиком электроэнергии в Молдове. Решение вступит в силу с 25 марта 2018 года и будет действовать с 1 апреля 2018 до 1 января 2021 года.

В соответствии с новыми обязанностями, Energocom будет требовать от производителей электроэнергии из возобновляемых источников представления годовых, месячных, недельных и ежедневных прогнозов по объемам электроэнергии, подлежащей поставке в распределительные сети, чтобы сообщать эти данные операторам. Центральный поставщик должен ежемесячно рассчитывать среднюю цену закупаемой из возобновляемых источников и представлять соответствующую информацию Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ). Также, центральный поставщик будет заключать договора на закупку балансирующей электроэнергии для покрытия дисбаланса, который может возникнуть в сетях в связи с нестабильной поставкой из возобновляемых источников.

После принятия кабмином данного решения некоторые эксперты объявили Energocom «монополистом» на энергорынке. Как сообщил для «ЛП» начальник Управления политик в области энергетики министерства экономики и инфраструктуры Кэлин Несура, предприятие Energocom должно будет заниматься концентрацией потоков данных от производителей электроэнергии из возобновляемых источников. С назначением Energocom центральным поставщиком, государство предоставляет производителям и потребителям схему поддержки, делающую их экономические отношения целесообразными.

Как это будет выглядеть на практике? В настоящее время в Молдове насчитывается около 35 производителей электроэнергии из возобновляемых источников, а также два основных производителя — «Termoelectrica» и «Furnizarеa Energiei Electrica Nord». По законодательству, каждый из них должен иметь контракт с распределительными сетями (или независимыми потребителями, если таковые имеются). В свою очередь, электрораспределительные сети обязаны закупать энергию, производимую из возобновляемых источников.

Получается, что предприятию электрораспределительных сетей нужно подписать минимум 37 контрактов. А у каждого производителя электроэнергии из возобновляемых источников свой тариф, установленный НАРЭ. Слишком много бюрократической работы. Сегодня таких производителей всего 35, но их количество быстро растет.

Чтобы упростить отношения между производителями электроэнергии из возобновляемых источников, распределительными сетями и потребителями, и был назначен центральный поставщик - Energocom. Теперь все производители будут заключать только один контракт - с госпредприятием Energocom. А распределительные сети будут закупать эту энергию у центрального поставщика по среднему тарифу (утвержденному НАРЭ). Такие меры ускорят развитие свободного рынка и привлекут инвестиции.

Следует подчеркнуть, что речь идет только об электроэнергии, производимой из возобновляемых источников. Поэтому Energocom не превратится ни в какого «монополиста». По данным минэкономики, в настоящее время в Молдове доля энергии из возобновляемых источников составляет всего около 13%.

Как пояснил Кэлин Негура, с либерализацией рынка будет увеличиваться не только количество производителей электроэнергии, но и независимых потребителей. Любое предприятие или даже частное лицо может заключать контракт на поставку ему электроэнергии напрямую. Более того, любая компания при желании (и соответствии установленным требованиям) может стать брокером по закупке и продаже электроэнергии. Таковы правила европейского рынка.

По сведениям НАРЭ, в настоящее время лицензии на право поставки электроэнергии по нерегулируемым тарифам имеют девять компаний: Energocom, Primenergo, Concord Maxima, Iuganord Grup, Imbold-Prim, Hideco, Interenergo, Pielart Service, Ecoelectroenergo. Их количество будет только увеличиваться.

Как сообщил для «ЛП» директор Energocom Андриан Притула, решение о назначении предприятия центральным поставщиком направлено на упорядочение системы работы производителей электроэнергии из возобновляемых источников. «Все производители энергии из возобновляемых источников только с нами будут заключать контракт, независимо от региона республики, в котором находятся. Сегодня такие производители в центре и на юге Молдовы заключают контракт с RED Union Fenosa, а на севере страны — с компанией «Furnizarеa Energiei Electrica Nord»», - отметил Андриан Притула.

Energocom будет закупать у производителей электроэнергию по уже установленным тарифам. А тариф на продажу распределительным сетям должно будет рассчитать НАРЭ. Это будет единый тариф, полученный в результате сложения тарифов и вырабатываемых объемов всех действующих производителей возобновляемой энергии.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников — это процесс с высокой степенью непредсказуемости. Он зависит от изменчивости погоды: пасмурных дней, падения силы ветра, уменьшения потоков воды и т.д. В электросетях может возникать дисбаланс в связи с нестабильной поставкой электроэнергии. Поэтому на центрального поставщика возлагается обязанность закупать и балансирующую электроэнергию для покрытия возможного дефицита.

При этом Андриан Притула подчеркнул, что ничто не мешает компании RED Union Fenosa или другому оператору распределительных сетей покупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС или других поставщиков напрямую, а не через Energocom. «Они это делали раньше, и могут работать подобным образом в дальнейшем, - отметил он. - Весной прошлого года RED Union Fenosa объявляла открытый тендер, в котором участвовали несколько поставщиков. По итогам конкурса было выбрано наше предприятие. До 1 апреля 2018 года должен быть подписан новый годовой контракт, и мы снова будем участвовать в тендере наряду с другими поставщиками».