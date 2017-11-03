Защита потребителей: молдавский опыт EEF

Новая рубрика «ЛП», посвященная теме защиты прав потребителей, вызвала оживленную дискуссию среди читателей. Большинство вопросов коснулись механизма защиты потребительских интересов в рамках нашего проекта. В связи с этим мы решили подробнее рассказать, каким потенциалом в этой области обладают наши партнеры и как реализуется их «потребительский» бюджет.

Фонд Восточная Европа (EEF) поддерживает молдавских потребителей в рамках проекта «Гармонизация политик в области санитарного контроля Молдовы с европейскими стандартами». Он реализуется с 2014 года и вначале финансировался Евросоюзом, правительством Швеции и министерством иностранных дел Дании, однако сейчас помощь оказывает только шведская сторона. За три года в рамках проекта были созданы три региональных центра защиты прав потребителей — в Кишиневе, Кахуле и Бэлць. Центры обладают независимым статусом, непрерывно сотрудничая с юристами EEF. Последние не только предоставляют консультации, но и обеспечивают связь с местными администрациями, поставщиками и реализаторами продовольственных товаров, к которым у заявителей возникли претензии.

Во всех трех центрах оказывают полный спектр услуг по защите потребителей пищевых продуктов (с промышленными товарами они не работают), включая проведение лабораторных исследований. Все услуги потребителям предоставляются бесплатно.

За время действия проекта региональные центры приняли порядка 2,5 тыс. заявок и провели более 2 тыс. лабораторных исследований.

Так, центр на севере республики за два года деятельности принял 1117 обращений, из которых непосредственно в офисе — 775, по телефону «горячей линии» - 207 и в электронной форме — 135. Южное подразделение отреагировало на заявки более 500 граждан. Около 1 тыс. обращений пришлись на долю кишиневского филиала.

«Довольно много потребителей жалуется на отсутствие полной информации о товарах и манипуляцию коммерсантов с ценниками, - говорит директор центра в Кишиневе Виорел Пырван. - Особенно актуально это в случае с кулинарной продукцией, выпечкой и кондитерскими изделиями, произведенными в местах продаж. Супермаркеты редко указывают их состав, который очень важен для тех же аллергиков и людей, соблюдающих специальную диету. На втором месте по частоте жалоб оказались просроченные товары, на третьем — непригодная для использования продукция. Причем, речь идет не только о рынках: в более половины случаев испорченные продукты предлагались в организованной рознице. Подавляющую часть заявок кишиневский центр принимает по телефону и через веб-страницу www.alegesanatos.md (она также была запущена в рамках данного проекта). Непосредственно в офис обращаются люди преклонного возраста, у которых нет доступа к электронным средствам связи. Т. е. ситуация прямо противоположная той, что сложилась на севере страны, где большинство недовольных потребителей предпочитают подавать жалобы лично и в бумажном варианте».

Самая большая проблема, с которой сталкиваются региональные центры — в слабой технической базе отечественных лабораторий. Из-за отсутствия специального оборудования, в Молдове не проводится ряд простейших исследований, причем не только в государственных, но и в частных лабораториях. Лет десять назад произошел казус: на деньги европейских доноров была приобретена новейшая техника, которая годы хранилась в подвалах министерства культуры. Судьба этого оборудования до сих пор неизвестна, а другой технической помощи лаборатории не дождались. Поэтому скудный потенциал, которым располагают молдавские лаборатории, сказывается на эффективности всей системы защиты потребителей.

Сейчас, к примеру, никто в республике не может технически определить, содержится ли в молочной продукции сухое молоко. Или есть ли в составе пищевого продукта генно-модифицированные ингредиенты. Ни одна из лабораторий не отличит пастеризованное пиво от непастеризованного, поэтому производитель в коммерческих целях может легко вводить покупателя в заблуждение. Нигде не установят эффективность косметического средства или лекарства: в лабораториях лишь определят их безопасность. И таких примеров — десятки, поэтому специалисты прибегают к тем исследованиям, которые сегодня доступны на рынке.

Нужно отметить, что по закону региональные центры EEF могут установить нарушения потребительских прав. Однако у них нет полномочий проводить проверки с применением каких-либо санкций. Это - прерогатива Агентства по безопасности пищевых продуктов (к нему недавно перешла часть полномочий Агентства по защите прав потребителей), Национального центра метрологии и стандартизации, Центра общественного здоровья, которых уведомляют о происходящих нарушениях. Но в большинстве случаев инспекторы проекта EEF пытаются помочь поставщикам и коммерсантам устранить недочеты, не доводя дело до серьезных разбирательств.

В рамках проекта проводится ряд аналитических исследований. Одним из наиболее резонансных стал «Мониторинг качества питьевой воды, поставляемой через центральную систему водоснабжения в города республики». В 2016 году были изучены около 100 проб, взятых в общественных учреждениях (школах, детсадах, поликлиниках и др.), а также в жилых домах районных центров. Анализ показал, что по физико-химическому составу у 65% проб были превышены допустимые значения. По микробиологическим параметрам в санитарные нормы не вписались еще 44% образцов. Большинство отклонений касались содержания натрия, аммония, сульфатов, железа, нитратов, нитритов, фторидов, бора. Таким образом, было доказано, что питьевая вода в Молдове нуждается в дополнительной очистке.

О последнем исследовании специалистов EEF — анализе качества молочной продукции на предмет содержания растительных жиров — мы расскажем отдельно: очень уж злободневная тема! Равно как и о мониторинге продовольственного ритейла, который регулярно проводится аналитиками проекта. И это лишь малая часть запланированной нами работы.

Поэтому следите: будет интересно...