«Испорченные деньги»

На этот раз наш «потребительский ликбез» коснется темы поврежденных денежных банкнот. Потребители спрашивают: законно ли торговля отказывается принимать их в обращение? И как поступить в случаях, когда ритейл при расчетах сам подсовывает «некондиционное» средство платежа?

За разъяснениями «ЛП» обратился в Национальный банк Молдовы. Где отметили, что согласно Регламенту об осуществлении операций с денежной наличностью в банках (№ 200 от 2009 г.) не только финансовые учреждения, но и другие субъекты, независимо от форм собственности и сферы деятельности, обязаны принимать загрязненные, изношенные, выцветшие, надорванные, склеенные, с потертостями и посторонними надписями, печатями или пятнами банкноты национального образца. Но лишь в том случае, если повреждения на купюре составляют не более 45% ее первоначальной площади.

Кроме того, поврежденные банкноты должны сохранить главные отличительные знаки: название банка, номер и серию, указание достоинства купюры в цифрах и буквах, основной орнамент с лицевой и обратной стороны, элементы защиты против фальсификации (магнитные знаки, цветные «ворсинки», внесенные в структуру бумаги, а также символы, которые видны с помощью ультрафиолетовых излучений).

Если ритейл, несмотря на закон, такую наличность все же не принимает, то деньги можно обменять непосредственно в Нацбанке, а также в коммерческих банках и валютных кассах. Согласно тому же Регламенту, данная процедура в финансовых учреждения должна проводится постоянно и абсолютно бесплатно.

Иной способ обмена у иностранной валюты. Согласно Регламенту об учреждениях по валютному обмену, поврежденная банкнота может быть обменена, если на ней сохранятся основные признаки. Это: наименование банка-эмитента, номер и серия, достоинство цифрами и прописью, основной рисунок (портрет) на лицевой и оборотной стороне и элементы защиты от подделки. Помимо этого, обмену подлежат иностранные банкноты с незначительными дефектами — загрязнениями, потертостями, надписями, небольшими пятнами. При более существенных повреждениях банки и валютные кассы вправе такие купюры не принимать.

Дело усложняется еще и тем, что обмен иностранных банкнот не входит в компетенцию Нацбанка. Такую услугу оказывают только коммерческие банки, причем по их усмотрению. Закон позволяет им такой обмен и вовсе не осуществлять. Но практически во всех случаях банки проводят эту операцию за отдельный комиссион. Его размер зависит от состояния проблемной банкноты, но, как правило, не превышает 10% от номинала.