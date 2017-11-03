Новая концепция столичного street-food

В последнее время из парка Штефана чел Маре и сквера Кафедрального собора были вывезены все мелкорозничные точки — киоски, ларьки, автолавки и холодильные лари. Кишиневский ритейл малых форматов лишился двух самых доходных площадок, обеспечивающих прибыль круглый год. Центр столицы без шума и пыли расчистили за пару дней, но что взамен получат горожане?

По сути, все 64 торговые точки, включая мобильные, в этих парках появились незаконно. В конце 2006 года своим постановлением № 51/4 муниципальный совет запретил выдачу авторизаций на установку в историческом центре города и главных улицах столицы новых киосков, за исключением тех, что торгуют прессой. Действующие ларьки решено было выводить из эксплуатации по истечении срока авторизаций. Но вскоре в муниципалитете сошлись на том, что в некоторых случаях авторизации могут быть выданы временно, но не всем, а в зависимости от нужд конкретной городской зоны. Т. е. к делу подошли выборочно. Мораторий, при этом, никто не отменял. Мелкие торговцы понимали шаткость своего положения, но спрос на парковую зону центра не ослабевал. За полтора-два месяца работы в таком месте торговая точка могла легко окупить вложения коммерсанта.

«Под колпаком» торговцы парков оказались в сентябре с. г., когда начались масштабные проверки муниципальной полиции, налоговой инспекции и Агентства по безопасности пищевых продуктов. Тогда же и были выявлены факты работы без выдачи чеков, приема товаров без документов о происхождении, хранение продуктов в антисанитарных условиях и нарушения противопожарной безопасности. Т. е. обнаружили «стандартный набор» отечественной уличной торговли. Однако это дело получило широкую огласку после изъятия 600 тыс. леев, происхождение которых продавцы объяснить не смогли. Тем самым горожанам продемонстрировали «масштабы бедствия» в парках столицы.

Успех мероприятий закрепила экологическая инспекция, наложившая штрафы на всех владельцев киосков и аттракционов, работающих в парках без специальных разрешений. А таковых ни у кого не оказалось: для получения авторизаций они никогда не требовались. В результате, каждый коммерсант был оштрафован на сумму в 12 тыс. леев незадолго до приказа и. о. генпримара о демонтаже всех мобильных точек и ларьков из двух центральных парков.

На днях в редакцию «ЛП» обратилась группа пострадавших коммерсантов, считающих, что их права были грубо нарушены. Некоторые из них развивают современные форматы фаст-фуд, поэтому в оборудование каждого торгового места было вложено порядка $2 тыс. Смена дислокации таких точек равнозначна смене специализации: ассортимент, предназначенный для парковых зон, не будет востребован на вокзалах и рынках. В первом случае речь идет о более высокой ценовой категории, характерной для «марочного» стрит-фуда.

Предприниматели отметили, что у всех авторизации действительны минимум полгода. Нескольким коммерсантам она была выдана всего месяц назад. Их никто не предупредил о возможных рисках, и никто не поддержал после распоряжения о демонтаже конструкций. Сотрудники претуры Буюкань лишь посоветовали подать заявку в мэрию о предоставлении другого торгового места. Однако за успех дела никто из чиновников не поручился.

Замначальника Управления торговли, общепита и услуг Валентина Константинова отметила, что пострадавшие торговцы лукавят. «При получении авторизаций на право торговли в парках все хозяйствующие субъекты знали: это — временный документ. Их проинформировали о том, что при первом требовании местных властей они будут обязаны свернуть торговлю, причем за свой счет. Риски были добровольными, поэтому такие претензии Управление не принимает. Но это не означает, что данные коммерсанты останутся без рабочих мест. На этой неделе, в ходе рабочей планерки в мэрии, и. о. мэра Нистор Грозаву не исключил возможность предоставить торговцам другие торговые площадки. Речь не идет о центральных парках: в ближайшие полгода торговля там вестись не будет».

Все понимают, что центр города не может остаться без общепита. Горожане уже успели ощутить на себе все неудобства, связанные с отсутствием уличных продуктов. Их приходится покупать в ближайших супермаркетах, которые никогда не делали ставку на «импульсные» товары. Большому ритейлу не нужны очереди у касс при среднем чеке в 20-25 леев. Пешеход — не его клиент.

Пока неизвестно, кому поручат разработку новой концепции уличного фаст-фуда. Но уже сейчас в мэрии говорят о «европейском подходе» к делу. Отметим, что в Европе нет единой модели развития уличного общепита. Правда, время ларьков ушло: на их смену приходят вендинговые автоматы, стационарные павильоны, мобильные тележки и велосипеды — с кофе, мороженым, каштанами, блинами. У фургонов с уличной едой запущены свои сайты, где отмечен маршрут их перемещения и время торговли в определенных местах. Такой фургон всегда едет за покупателем, поэтому его внешний вид должен вписываться в городское пространство. Нередко эти торговые точки становятся столичным символом и ориентиром для иностранных туристов.

К примеру, мюнхенская модель павильона К67 была признана шедевром индустриального дизайна середины XX века. Его разработал словенский архитектор Саша Мехтиг, позже форму включили в собрание Музея современного искусства в Нью-Йорке. Данные киоски установлены в парках, университетских кампусах, оживленных улицах для продажи свежей прессы, лотерейных билетов и снеков.

В Осло уличный общепит отдали в одни руки — торговой компании «Narvesen», которая существует более ста лет. Многие ее фирменные киоски не меняли дислокацию с 1912 года, однако новые точки открываются только в составе торговых центров. В норвежских киосках продают не только свежую прессу, но и всевозможные товары общего потребления, в том числе напитки и хот-доги, которые готовят на месте.

Знаменитые Лондонские киоски создавал дизайнер Томас Хетервик. Их установили не в парках, а у основных станций метро. Выполненные в форме купола из оформленного под дерево алюминия, такие конструкции могут вращаться по кругу, полностью открывая прилавок. Продают в них стандартные товары для пешеходов: воду, снеки, жевательную резинку.

Бесспорно, Кишинев еще не готов к высокому дизайну торговых МАФов (малых архитектурных форм). Но он давно созрел для кардинальных перемен в уличной торговле. Коммерсанты это понимают, поэтому не против дополнительных вложений. Главное для них в таком деле — прозрачность в распределении доходных мест.