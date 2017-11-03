Дела и слова

План действий по внедрению Соглашения об ассоциации РМ-ЕС выполнен на 73%. Об этом сообщила замминистра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь.

Она сказала на заседании парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции, что выполнено 34% от общего количества мер, предусмотренных Соглашением, по приведению молдавского законодательства в соответствие с нормами ЕС.

Морарь подчеркнула, что проценты стоит расценивать как индикаторы, но они не могут отражать реальную картину, поскольку «есть области, процент выполнения которых выше, но их было легче внедрить, чем другие».

Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя сказал, что хотелось бы увидеть реальные результаты внедрения соглашения. «По данным Transparency International, по части коррупции РМ упала со 103 до 123 места. Та же ситуация со свободой прессы, по данным Freedom House РМ упала на 10 пунктов. По индексу демократии страна получила 4,92 пункта, что говорит о диктатуре в стране. Сильно сократились прямые инвестиции в нашу экономику», - перечислил депутат.

На заседании объявлено, что МИДЕИ подготовит инфографику для оценки результатов внедрения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.