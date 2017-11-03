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Жить в Дубае за счет государства

№ 40 (1206) 03 November 2017

Министерству иностранных дел и европейской интеграции поручено озаботиться учреждением посольства Республики Молдова в ОАЭ с местонахождением в Абу-Даби и Генерального консульства с резиденцией в городе Дубай. Решение об этом приняло правительство.

 

Согласно данным Национального бюро статистики, объем молдавского экспорта в 2016 году в ОАЭ составил $800 тыс. (+3% по сравнению с 2015 г.), импорт - $1,1 млн (+21%). За первые девять месяцев текущего года экспорт вырос в 2,9 раза ($1,45 млн), импорт также увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53% и достиг $1,065. Но в любом случае, это не большие цифры.

 

Как туристическое направление, ОАЭ также не очень интересны гражданам Молдовы. Страна находится на 13 месте по популярности в списке для выездного туризма. В 2016 году количество молдавских туристов и экскурсантов, слетавших в Дубай по линии туроператоров, составило 871 человек или 0,5% от общего числа выезжавших на отдых за границу. Связано это не только с длительностью перелета, но и с высокими ценами на визы. С 1 января 2015 года иммиграционная служба ОАЭ увеличила стоимость туристических виз на $12. Таким образом, стоимость туристической визы составляет: с покупкой тура - $87 и без покупки тура - $275.

 

В статистических данных граждане ОАЭ, посетившие Молдову, отсутствуют (составляют ничтожно малую долю).

 

Понятно, что власти Молдовы стремятся привлечь в страну инвестиции из ОАЭ - одной из самых богатых стран мира, занимающую третью позицию по предоставлению помощи, кредитов и займов другим государствам.

 

В феврале этого года в Кишиневе прошел первый бизнес-форум, в котором приняли участие около 20 предпринимателей из Эмиратов. Тогда же прошла встреча министров экономики двух стран. На ней была поставлена задача создания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

 

После ответного визита Октавиана Калмыка в ОАЭ в мае пресс-служба минэкономики сообщила, что «начаты дискуссии по проектам соглашений между двумя странами о поощрении и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, а также об экономическом и техническом сотрудничестве».

 

В июле Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Абдалла бен Заид Аль Нахайян, а также с несколькими сопровождавшими его лицами. После чего сообщил, что наши страны ведут переговоры об открытии в Кишиневе международного финансового центра. «Это может быть в определенном смысле расчетный финансовый центр, когда через молдавские банки будут осуществляться расчеты зарубежных клиентов, что позволит обслуживать крупные международные финансовые потоки», - отметил Додон.

 

Президент сказал, что в Кишинев приезжал руководитель и собственник Объединенного арабского банка, который является «очень серьезным финансовым институтом».

 

На запрос «ЛП» в МИДЕИ пояснили: «Открытие посольства и генерального консульства в Объединенных Арабских Эмиратах создаст условия для более широкого дипломатического присутствия нашей страны в регионе Персидского залива, что позволит с большей пользой использовать огромный потенциал этой географической области с точки зрения экономики и инвестиций. Кроме того, открытие посольства и генерального консульства будет способствовать развитию политического и отраслевого диалога с ОАЭ, а также влиятельными арабскими государствами в регионе, такими как Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн и т.д. С экономической точки зрения постоянное дипломатическое присутствие обеспечит прямой диалог с представителями деловых кругов ОАЭ, заинтересованными в инвестициях и торговле с Республикой Молдова».

 

В МИДЕИ также отмечают, что, согласно докладу «Внешняя помощь Объединенных Арабских Эмиратов за 2015 год», ОАЭ предоставили финансовую помощь в размере $8,8 млрд 155 странам. Программа общей помощи ОАЭ распространяется и на государства с целью оказания необходимой поддержки для осуществления программ развития, осуществления макроэкономических реформ.

 

«Это все слова и благие намерения, - прокомментировал для «ЛП» намерение властей директор Института дипломатических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп, бывший вице-министр МИДЕИ. – Несомненно, какой-то смысл в этих действиях есть, но нам, налогоплательщикам, об этом не говорят. Содержание посольства – очень дорогое удовольствие. В качестве самокритики могу сказать, что в период моей работы в МИДЕИ Молдова открыла посольства в трех прибалтийских странах. Какой-то ощутимой выгоды это нам не принесло до сих пор. Если говорить о регионе Персидского залива, то там не так давно было открыто посольство в Катаре. Больше о его деятельности ничего не известно. Мне кажется, что намного перспективнее было бы открыть дипломатическое представительство Молдовы в Казахстане, эта страна со всех позиций для нас сейчас гораздо интереснее».

2770 Автор: Игорь ФОМИН
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