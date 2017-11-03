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Гагаузия становится частью мирового автопрома

№ 40 (1206) 03 November 2017

Один из крупнейших участников рынка мирового автомобилестроения, японский концерн Fujikura решил реализовать масштабный инвестиционный проект в Гагаузии. Он разместит на территории автономии сборочное производство, что позволит открыть в перспективе порядка  2,5 тыс. новых рабочих мест.

 

Японская корпорация специализируется на производстве электрооборудования, телекоммуникационных систем и компонентов для автомобильной промышленности. Годовой объем продаж заводов Fujikura  превышает $5.7 млрд, а количеством сотрудников по всему миру составляет более 54 тыс. человек. Японский инвестор в начале следующего года разместит свои цеха по производству электрокомпонентов для автомобилей на существующих площадях (после их соответствующего ремонта и подготовки), затем  в конце 2018 года намерен расширить свои производственные мощности в промышленном парке «Комрат» в своем новом,  построенном с «нуля» заводе.

 

Чтобы привлечь в автономию столь крупного инвестора, власти региона провели серию переговоров и масштабную подготовительную работу, что помогло убедить японскую корпорацию сделать правильный выбор. Исполком Гагаузии взял на себя обязательства по инвестированию солидных собственных средств в развитие необходимой инфраструктуры и продемонстрировал серьезность своих намерений, немедленно приступив к их реализации. Это подвигло компанию Fujikura к заключению договоренностей, согласно которым она готова начать реализацию проекта в кратчайшие сроки, если им будут предоставлены помещения с готовой инфраструктурой и возможностью размещения свыше 400 рабочих мест.

 

Властями автономии был отобран подходящий объект, и после получения технического задания от заказчика немедленно приступила к его подготовке под размещение производства Fujikura . С середины сентября начались работы по реконструкции здания. Передача же объекта в пользование японской компании запланирована на 20 ноября 2017 года.

 

Интерес со стороны жителей Гагаузии на трудоустройство в компании весьма высок.

 

Оперативная работа по реализации договоренностей стала не только хорошим сигналом для Fujikura, свидетельствующим о серьезности намерений и готовности к работе с крупными инвесторами властей автономии, но и весьма показательным примером для других крупных компаний.

 

Приход столь крупного и технологичного инвестора в регион помимо экономического эффекта от создания такого количества новых рабочих мест, развитию технологий и промышленности региона, повышению квалификации рабочей силы, станет и значительным вкладом в повышение имиджа АТО Гагаузии и ее привлекательности в глазах инвесторов.

 

Кроме того, подрядчик для возведения основного промышленного здания для компании Fujikura стал первым резидентом промышленного парка «Комрат» и в скором времени приступит к реализации проекта. Это означает, что промпарк переходит к фазе функциональной инвестиционной площадки, где могут быть уже сегодня размещаться и другие производства.

5230 Автор: По материалам пресс-релиза
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