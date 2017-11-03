Гарантия на 100 тыс. евро

Финансовая гарантия по карнету TIR будет увеличена с 60 тыс. евро до 100 тыс. евро. Это подразумевает меморандум, подписанный в понедельник директоратом Таможенной службы Виталием Врабие и председателем Международной ассоциации автомобильных перевозчиков РМ Михаилом Усатым.
Финансовая гарантия по карнету TIR будет увеличена с 60 тыс. евро до 100 тыс. евро. Это подразумевает меморандум, подписанный в понедельник директоратом Таможенной службы Виталием Врабие и председателем Международной ассоциации автомобильных перевозчиков РМ Михаилом Усатым.
На основе документа стороны обязуются активизировать сотрудничество для облегчения международных грузовых перевозок. Также, стороны будут сотрудничать в области профессиональной подготовки и аттестации сотрудников транспортных компаний в соответствии с учебными программами, аккредитованными Академией международного союза автоперевозчиков.
Генеральный директор Таможенной службы.