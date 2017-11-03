Директиву ЕС «не смогли внести»

Секретариат Энергетического сообщества призвал Молдову привести национальное законодательство в соответствие с Директивой 2010/31/EC об энергоэффективности зданий.

Как отмечается на сайте авторитетной европейской организации, секретариат направил соответствующее письмо властям РМ, в котором отметил, что в результате анализа ее законодательства установлено, что республика «не смогла внести в него или внесла неправильно» положения документа.

«Цель этого первоначального шага в процедуре заключается в том, чтобы дать Молдове возможность отреагировать на сообщение о несоблюдении законодательства об энергетическом сообществе и дать возможность Секретариату установить полную фактическую и юридическую основу дела. Согласно статьям 7 и 17 Правил процедуры урегулирования споров, заинтересованным сторонам может быть предоставлен доступ к материалам дела и возможность представить письменные замечания по данному делу в Секретариат в ходе предварительной процедуры», - говорится в послании.

Проведенное в 2000 г. исследование показало, что к 2030 г. зависимость европейских стран от импорта энергоресурсов достигнет 70%. Это подтолкнуло Евросоюз к принятию Директивы 2002/91/ЕС, усиленной её исправленной редакцией (2010/31/EC), которая направлена на повышение уровня изоляции зданий, внедрение рациональных обогревающих и охлаждающих систем и генерирование энергии. Основная цель документа - улучшение энергоэффективности новых зданий, а также реконструкция существующих общей площадью более 1000 м2.