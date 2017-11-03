Уроки местного самоуправления

С нынешнего года 50% средств, собранных в дорожный фонд, направляются примэриям. Местные власти приветствуют нововведение: во-первых, процесс планирования средств для ремонта местных дорог теперь намного более предсказуем. Во-вторых, распределение происходит в результате публичных консультаций, и в принятии решений принимают участие местные советы.

Новый механизм распределения средств способствует развитию самоуправления на местном уровне. Однако его создание задержалось, хотя и было запланировано в национальной Стратегии по децентрализации, других документах, где она объявлена приоритетом. И так как это инструмент новый, к его внедрению власти, как местные, так и центральные, были плохо подготовлены и морально, и методологически.

Местные власти добивались этого давно. Для осуществления полномочий по поддержке местных дорог примэрии должны были располагать средствами, но они не предусматривались Законом о местных публичных финансах. Долго шли споры, откуда они могут появиться. Конгресс местных властей (СALM) продвигал идею введения нового налога - автомобильного. В прошлом году такую возможность активно обсуждали, но отказались от этой идеи. Такой налог не поддержали транспортники, да и методологическая проработка хромала. В конечном итоге власти согласились с тем, чтобы 50% от сбора за использование автомобильных дорог, которые аккумулируются в дорожный фонд, направлялись на счета местных органов власти согласно единственному критерию – количеству жителей населенного пункта.

Нововведение было одобрено и узаконено еще в марте, когда были опубликованы соответствующие поправки в законодательство. Но как это нередко бывает, сделав один шаг, забыли сделать следующий. Не были вовремя опубликованы внесенные затем изменения в Закон о местных публичных финансах и Закон о дорожном фонде.

«Новый механизм предполагает, что инвестиции в дороги производятся на основе решения местных советов, а для этого необходимо было внести изменения и в Закон о государственном бюджете на 2017 год, где указать, сколько средств направляется в бюджет того или иного населенного пункта. Многие примэрии смогли принять подобные решения только в июле. Все это стало причиной сравнительно слабого освоения средств», - констатирует Виталие Рапча, экономический эксперт, бывший заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры.

Согласно исследованию «Прозрачность бюджетного процесса и использования публичных средств, направляемых на развитие дорожной инфраструктуры», уровень освоения примэриями денег дорожного фонда на конец лета составил около 30%. Оно было подготовлено Ассоциацией независимой прессы (API) при финансовой поддержке посольства Финляндии в Бухаресте. «Учитывая, что речь идет о сравнительно небольших суммах, у примэрий не должно быть проблем с освоением остальных средств до конца года, - считает Виталие Рапча. - Они могут быть использованы как для ремонта дорожного покрытия, так и для профилактических работ и очистки дорог от снежного покрова. Поэтому сейчас еще рано делать выводы».

В подтверждение этого можно привести данные о сумме освоенных средств в Кишиневе. Как сообщила руководитель финансового управления столичной примэрии Валентина Вэздэуцан, на 30 октября в муниципии было освоено 65,3 млн леев из запланированных 105,8 млн леев. «До конца года эти средства будут не просто освоены, а их не хватит, - категоричен начальник транспортного управления Олег Поята. - Они выделены на поддержку и ремонт магистральных улиц столицы, которые соединяют центр с выездами из города, а также 27 дорог, соединяющих пригороды муниципия с Кишиневом. На ремонт дорог в пригородах из вышеназванной суммы выделено11,8 млн леев, муниципальные власти добавили для этих целей еще 5 млн леев, плюс 16 млн леев из дорожного фонда получили непосредственно примэрии пригородов. На днях мы должны выплатить еще 30 млн леев за уже законченные работы, и до конца года – аналогичную сумму за еще ведущиеся работы. Так что придется экономить, чтобы не оказаться в должниках в следующем году».

Сложность была и в том, что как для местных властей, так и центральных, это новый механизм распределения средств дорожного фонда. И это могло быть причиной различных интерпретаций - на что и как можно их использовать. В связи с этим один из авторов отчета API, бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ рекомендует организовать для представителей местных властей обучающие тренинги, так как некоторые нюансы требуют разъяснений. Это повысило бы уровень освоения средств местными властями и предупредило бы ситуации с двояким прочтением ими и контролирующими органами законодательных норм. И создать независимую структуру – секретариат при Совете дорожного фонда.

«В нашем районе в этом году очень большой объем дорожных работ, - рассказывает примар села Хыртоп Чимишлийского района Владимир Медони. - В селе почти отремонтирована дорога протяженностью 5 км 620 м, которая соединяет его с национальной трассой Чимишлия - Хынчешть. Но ее ремонтируют на средства доноров. Непосредственно примэрии из дорожного фонда было выделено 252 тыс. леев, к ним мы добавили из своего бюджета еще 170 тыс. леев, чтобы построить в белом варианте подъезды к сельскому кладбищу».

Представители местных органов власти отмечают, что многие работы приходится выполнять или даже начинать только сейчас, когда они, по идее, должны быть уже завершены. Минфин распределил средства только в июне, проводить тендеры до этого было нельзя. Потому почти везде дорожные работы отодвинулись на осень. Местные власти надеются, что в следующем году деньги будут направляться примэриям в начале года. Кроме того, в Молдове специализированных дорожных компаний мало, из-за чего иногда приходится объявлять тендеры повторно. По закону, в них должны принять участие не менее трех компаний, а при первой попытке нередко не удается привлечь необходимое количество участников.

Причина отсутствия интереса к таким тендерам со стороны хозяйствующих субъектов в том, что суммы примэриям выделяются небольшие. В маленьких селах они могут не достигать и 100 тыс. леев, а компаниям невыгодно за такие деньги перебрасывать технику. Виталие Рапча считает, что проблему недостатка средств и непривлекательности подобных оферт можно решить, если несколько примэрий в районе объединятся для привлечения к работам серьезной компании, которая вела бы дорожные работы сразу в нескольких близлежащих селах.

Проблема и в том, что не освоенные в этом году средства возвращаются в бюджет, их невозможно использовать в следующем году или в этом, но на другие цели. В связи с этим специалисты советуют закупать на них строительные материалы для ремонта дорог в следующем году и подтверждать использование средств перед минфином документально. В CALM считают, что было принципиальной ошибкой определять их в качестве трансфертов целевого назначения. Эксперты предлагают законодательно расширить возможности их использования, для чего внести соответствующие поправки в Закон о местных публичных финансах.