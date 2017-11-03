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Спрос на ГЦБ сохраняется

№ 40 (1206) 03 November 2017

Министерство финансов, эмитирующие государственные ценные бумаги (ГЦБ), получило в бюджет 199,90 млн леев ($11,54 млн) от размещения ГЦБ на аукционе 31 октября. Доходность по бумагам составила 6,07%-6,51%, что практически соответствует показателю доходности на аукционе недельной давности, когда ГЦБ были размещены под 6,11%-6,54%.

 

К размещению были предложены бумаги на 170 млн леев. Спрос на ГЦБ со стороны банков составил 338,18 млн леев, что на 44,28 млн леев больше предыдущего аукциона.

 

Профессиональные участники рынка капитала прогнозируют устойчивое значение показателя доходности ГЦБ, что они связывают с замедлением уровня инфляции. По прогнозам Национального банка, годовой уровень инфляции, начиная с четвертого квартала 2017 г., будет быстро снижаться. С третьего квартала 2018 г., следующие три квартала уровень инфляции будет ниже таргетируемого регулятором индекса потребительских цен - 5% плюс-минус 1,5%.

 

Эксперты полагают, что ожидаемое снижение инфляции приведет к уменьшению процентных ставок по привлекаемым банками ресурсам, что в последующем скажется на снижении ставок по кредитам и на доходности по ГЦБ.

5700 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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