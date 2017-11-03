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Госбюджет в профиците

№ 40 (1206) 03 November 2017

По данным министерства финансов, в Молдове впервые за последние годы зарегистрирован профицит госбюджета, который в январе-сентябре составил 440,4 млн леев.

 

Доходы госбюджета за 9 месяцев этого года достигли 24 млрд 424,5 млн леев, что на 21,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года, а расходы - 23 млрд 984,1 млн леев. Этот уровень выше на 9,4% в сравнении с тем же периодом 2016 года.

 

В структуре доходов госбюджета в январе-сентябре этого года поступления, обеспеченные Таможенной службой, достигли 14 млрд 800,6 млн леев. Это на 2 млрд 315,3 млн леев (+18,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления, администрируемые Государственной Налоговой Службой, превысили прошлогодние показатели на 2 млрд 070,8 млн леев (24,5%) и составили 10 млрд 521,8 млн леев.

 

Из общей суммы доходов поступления от налогов и пошлин составили 22 млрд 937,4 млн леев, что на 21,6% больше, в сравнении с тем же периодом 2016 года. В частности, подоходного налога собрано 4 млрд 017,5 млн леев - на 19,4% больше, НДС (с учетом возврата) - 12 млрд 418,2 млн леев - на 18,4%. Доходы от акцизов (с учетом возврата) составили 4 млрд 339,7 млн леев, что на 34,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы по проектам, финансируемым из внешних источников, превысили прошлогодние показатели - 181,3 млн леев против 174,1 млн леев.

 

Напомним, 27 февраля текущего года Молдова получила от Румынии второй транш кредита в сумме 50 млн евро для покрытия дефицита бюджета, а 25 сентября – третий транш в размере 40 млн евро. В мае Молдове был перечислен первый транш Международного валютного фонда в сумме $13 млн. Средства займа IDA (Международная ассоциация развития, группа ВБ) предназначенные для отраслевого развития, составили $1,6 млн - для укрепления системы социальной помощи и $1,8 млн - для реформы образования.

5530 Автор: Соб. инф.
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