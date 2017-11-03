Avante - вперед и вместе

Заняться бизнесом Григоре Кирияк, на тот момент - инспектор Госагропрома МССР, решил в начале 1988. Старший сын поступил в ВУЗ. В то время образование было еще бесплатным, и ценилось. Однако если подходить к этому делу серьезно, с расчетом на перспективу, и тогда на качественные знания требовались деньги. А прогрессивные доходы простому советскому человеку в тот момент сулило только одно начинание – кооперативное движение.

Сначала совместно с двумя соучредителями был организован кооператив «Посредник». В соответствие с названием, кооператив закупал и отправлял в Россию сельхозпродукцию, обратно вез металл, лес, стройматериалы. По мере накопления предпринимательского опыта партнеры пришли к выводу, что в состоянии управлять собственным бизнесом. В итоге, в апреле 1990 Григоре Кирияк стал основателем и администратором кооператива со звучным именем-кредо - Avante. С тех пор и по сей день, бизнесмен руководствуется принципом: «вперед и вместе с близкими».

«Развитие бизнеса априори сопряжено с экспериментами, риском и даже потерями, - считает Григоре Кирияк. – Важно то, что всегда прорывные решения в сложных, порой кризисных ситуациях генерировал кто-то из членов семьи. И мы вместе двигались вперед. Так, в 1997 году в результате соединения, по сути, семейного опыта взаимодействия с большим числом сельхозпроизводителей и профессиональных знаний в иных сферах торговли появилось новое направление – импорт и оптовая реализация нефтепродуктов. В связи с этим, для получения лицензии, наш семейный кооператив был преобразован в Avante SRL».

За два десятка лет на этом поприще, ставшем основным, предприятие добилось серьезных результатов. На сегодняшний день Avante – один из крупнейших импортеров-операторов оптового сектора молдавского рынка нефтепродуктов, с долей примерно 20%. Клиентская база предприятия насчитывает более 1,3 тыс. юридических лиц. Оно располагает двумя мощными хранилищами нефтепродуктов на севере и в центре страны, парком из 18 специализированных автоцистерн, а также является резидентом Свободной экономической зоны в порте Джурджулешть. По ежегодным объемам продаж (более 1 млрд. леев) Avante входит в десятку крупнейших компаний Молдовы среди компаний с отечественным капиталом.

«Естественно, бизнес с таким серьезным оборотом нуждается в надежном финансовом партнере, - отмечает Георге Кирияк, – таковым для нас с начала нового века стал Moldova Agroindbank. Прежде мы обслуживались в другом крупном банке. Однако во второй половине 90-х гг, особенно по мере нарастания финансового кризиса, далеко не все банки оказались в состоянии кредитовать крупный бизнес. А MAIB это и тогда, и сейчас по силам. Этот банк предложил нам наиболее выгодные условия при проведении многочисленных текущих платежей, а также удобную форму взаиморасчетов в процессе сотрудничества с нашими клиентами, также обслуживающимися в MAIB. Сложились доверительные отношения с руководителями разных подразделений этого банка. Банк предлагает на выгодных для нас условиях весь спектр необходимых услуг и финансовых инструментов, начиная с услуг по инкасации и предоставление терминалов в пунктах продаж и заканчивая займами в национальной и иностранной валюте на пополнение оборотных средств. Мы эти отношения ценим как долгосрочный актив и в свою очередь стараемся сохранить нашу безупречную кредитную историю».

«С 2007 года, расширив команду сотрудников, мы сфокусировались на сегменте оптовых поставок нефтепродуктов и открыли еще один склад в северной части Молдовы, тем самым покрывая териториально всю страну, и постепенно увеличили долю рынка, как было ранее отмечено с 3% до 20% уже в 2016. Проанализировав ситуацию, складывающуюся в последние годы в сегменте ритейла ГСМ, мы увидели новые ниши и приняли решение возобновить деятельность в этом рыночном секторе. На протяжении 2016-2017 годов на трассах международного значения в направлениях север, юг и запад наше предприятие открыло достаточно компактную сеть заправочных станций Avante, предлагащую высокий уровень сервиса и качественное топливо. Скажем так – сеть «бутикового формата».

Специфика формата спокойно, но явно проявляется во всех составляющих концепта новых заправочных станций Avante: в подборе качественных продуктов и товаров, в качественной мебели, дизайнерских санузлах, подборе комфортного освещения, в выдержаном, легко узнаваемом, наружном оформлении самого здания, а также ценового панно.

Кроме того, заправочные станции Avante, будучи выдержанными в едином корпоративном стиле, не станут массовой сетью. Они будут штучным, эксклюзивным предложением.

Руководители предприятия отмечают, что первая «проба пера» в прорисовке корпоративного стиля состоялась в процессе строительства кафе при центральном офисе Avante в Кишиневе. При этом ведущую креативную роль сыграла женская половина семьи Кирияк. На первый взгляд, расположенное при заправке кафе никак не обещает, но, тем не менее, предоставляет вид на парковую зону, создавая спокойное впечатление того, что вы находитесь где-то за городом. Осмотревшись, и оценив меню и винную карту, а главное – попробовав блюда и напитки, все осознают, что Meating point– это заведение, в которое стоит вернуться еще не один раз.

Завершая рассказ о семейном бизнесе Avante, его основатель Григоре Кирияк поделился радостью: внук решил, что окончив учебу за рубежом, вернется домой, в Молдову. «Очень интересно – с какими идеями, ведь на этом поприще молодые – точно впереди».