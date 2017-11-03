Оптимизм Нацбанка

Национальный банк Молдовы (НБМ) понизил свой прогноз уровня инфляции на 2018 г. с 4,4% до 4%. На 2017 г. регулятор оставил прежним свой прогноз индекса потребительских цен в размере 6,5%.

На пресс-конференции в четверг президент НБМ Серджиу Чокля сказал, что Молдова частично импортирует инфляцию за счет ввоза нефтепродуктов и продовольствия.

«Но благодаря росту курса национальной валюты в 2017 г., нам удалось нивелировать импортируемую инфляцию. Молдавский лей укрепляется за счет роста экспорта, а также за счет увеличения объема присылаемых денег трудовыми мигрантами. Каждый месяц в страну поступает более $100 млн, что является самым высоким показателем за последние три года», - сказал Чокля.

Говоря о ситуации в банковском секторе, президент НБМ назвал ее устойчивой и стабильной.

«Банки работают с прибылью, что позволит им в любой момент, в случае необходимости, увеличить свою капитализацию. Сейчас показатель достаточности капитала по банковской системе составляет 30% при нормативе 16%. У банков чрезмерно высокая ликвидность, превышающая 53% при нормативе 20%. Но в будущем мы прогнозируем рост кредитования, с помощью которого начнет сокращаться текущая ликвидность, и это не будет сказываться на показателе плохих кредитов», - сказал Чокля.