Банки охладели к депозитам

Интерес к привлечению средств физических лиц за последние два года у комбанков заметно снизился. Главная причина – отсутствие прежней потребности в расширении ресурсной базы для кредитования. Инициативу в привлечении средств населения банки если и проявляют, то почти исключительно на направлениях, связанных с открытием и обслуживанием текущих счетов. А пополнение срочных счетов происходит, по выражению одного из экспертов, «самотеком».

При этом, как показывает анализ статистической отчетности, «самотек» по двум каналам – леевому и инвалютному – движется в различных направлениях. За последние 24 месяца срочные депозиты физлиц в национальной валюте увеличились в объеме на 20,8% (с 12 759 млн до 15 416 млн). За тот же период остатки на срочных счетах физлиц в долларах и евро в пересчете в леи сократились почти на 14,5% (с 15 502 млн до 13 260 млн).

Однако считать, что увеличение леевых накоплений (на 2 657 млн) произошло за счет сокращения инвалютных (на 2 242 млн) было бы не совсем правильно. Объясним почему.

Детальный помесячный анализ показывает, что пика – в 16 132 млн леев - объем срочных вкладов в леях достиг к концу февраля текущего года. И только после этого остатки на срочных счетах в леях начали активно таять, так что к концу первого полугодия там оставалось уже менее 15,5 млрд леев. А к концу третьего квартала почти на 4% меньше, чем полгода тому назад. В результате даже по сравнению с соответствующим периодом 2016 года статистика зарегистрировала снижение на 270 млн леев, или на 1,72%. Однако накопленный за предыдущие полтора года «жирок» (а это 1/5 от прежнего объема всех срочных накоплений в леях) позволяет банкам и дальше не особо беспокоиться об наметившемся тренде оттока леев со срочных счетов.

Динамика срочных процентных депозитов в иностранной валюте в этот период имела еще более драматический характер. Напомним, что в «докризисном» октябре 2014 года на срочных счетах физлиц насчитывалось 13 664 млн в леевом эквиваленте. Затем, вследствие обрушения курса лея, остатки на срочных счетах физлиц в инвалюте к концу февраля 2015 года выросли на 23%. И это было совершенно закономерно - вспомните, тогда за те же четыре месяца курс лея обесценился по отношению к доллару и евро на 28%.

«Статистический» рост за счет курсовой разницы остался в прошлом. С марта 2015 года остатки на срочных процентных вкладах в инвалюте начали сокращаться даже на фоне продолжавшегося ослабления курса лея.

Тренд на сокращение срочных вкладов в инвалюте доминирует до сих пор. Но в текущем году его определяет уже не изъятие инвалюты вкладчиками, а «попятное» укрепление курса лея. С поправкой на этот фактор реальные объемы инвалюты на срочных вкладах пошли в рост. В евро - с начала года, в долларах – с начала третьего квартала.

Мы уже обращали внимание читателей, что с начала текущего года объемы привлеченных банками «сторонних» средств в инвалюте понемногу растут – это можно видеть по регулярно публикуемой НБМ статистике обязательных резервов. Объем привлеченных евро вырос с 766 до 816 млн. По долларовым привлечениям в январе – июне база оставалась на уровне, близком к $440 млн, однако к началу октября она резко выросла до $520 млн.

Но надо иметь ввиду, что обязательному резервированию подлежат остатки не только на срочных процентных счетах, но и на «непроцентных срочных» плюс на счетах «до востребования». И, понятно, привлеченных не только от физических, но и от юридических лиц.

Сегодня мы анализируем динамику средств, которые банкам доверили физические лица. Но нелишним будет заметить, что и юридические лица держат свободные средства на доходных срочных счетах. В леевом сегменте на их накопления приходится доля в 11,5%, а в сегменте срочных вкладов в инвалюте – более 12,5%. В общей сложности (в леевом эквиваленте) на «корпоративные накопления» на последнюю отчетную дату приходилось около 4 млрд леев. Тогда как на срочных процентных счетах физических лиц на начало октября была аккумулирована сумма в 28 676 млн леев.

Интересно отметить, что банковская система в сентябре продемонстрировала повышение интереса к удержанию на срочных счетах средств именно юридических лиц. Для их сбережений ставки доходности были подняты, а вот для физических лиц (уже в который раз в текущем году) сокращены.

Средневзвешенная ставка доходности по срочным вкладам в леях для физических лиц за девять месяцев снизилась с 8,02% до 6,17% годовых. Для юридических, соответственно, с 7,32% до 6,20%. По срочным вкладам в инвалюте банки, наоборот, большую доходность предлагают корпоративным клиентам, а меньшую – населению. Но для обеих категорий ставки в текущем году снижались: средневзвешенная для «юриков» с 2,22% до 1,78%, для «физиков» - с 2,18% до 1,56%.

Понятно, что на срочных вкладах инвалюту их владельцы хранят не ради мизерной «процентной» доходности, а в расчете на ослабление курса лея. Пока в текущем году им радоваться нечему, лей укреплялся по отношению к обеим главным иностранным валютам. Тем самым хороня надежды вкладчиков СКВ, хотя бы на «защиту сбережений от инфляции».

Хранящие вклады в долларах из-за неблагоприятной курсовой динамики в пересчете на леи с начала марта недосчитались 13%. Хранящие в евро – понесли наполовину меньший урон. Но, как известно, доход от валютных сбережений принято подсчитывать не в сентябре, а в феврале – когда традиционно курс лея оказывается в «нижней сезонной точке». Именно в конце зимы, как утверждают некоторые эксперты, дальновидные владельцы инвалютных вкладов принимают решение о выборе в пользу конвертации или продления вкладов в инвалюте. Впрочем, другие эксперты говорят: «При приятии решений одна половина вкладчиков находится, как правило, под влиянием текущего настроения, а другая остается, несмотря ни на что, верной консервативным воззрениям».

Исходя из собственных представлений о том, под влиянием каких факторов вкладчики принимают решения, банки выстраивают отношения со своими клиентами. Впрочем, при всем многообразии подходов к проведению маркетинговых акций в различных банках, большинство опрошенных нами экспертов убеждено – дополнительно привлечь клиентуру можно только более высокой ставкой доходности, Тогда как, скажем, формируемый имидж каждого конкретно банка имеет существенное значение для удержания существующей клиентуры от перехода туда, где ставки доходности чуть выше.

Как мы уже сказали, молдавская банковская система после острого кризиса осени 2014 года оказалась в ситуации перенасыщенности кредитными ресурсами. «Избыточность ресурсов» не исчерпана до сих пор, главная причина - низкий спрос на кредиты. За последние двенадцать месяцев кредитный портфель в целом по системе сократился почти на 8%.

Вот что говорит об этом один из банкиров: «Давайте прикинем, какой объем кредитных ресурсов сегодня на балансе у банков. На срочных счетах физлиц во всех валютах аккумулированы 28,7 млрд леев. Еще около 4 млрд на срочных счетах юридических лиц. Итого 32,7 млрд. Это наиболее дорогие ресурсы, которые требуют обязательного инвестирования в инструменты с достаточно высокой доходностью. А что мы имеем в качестве такого инструмента – по сути, только кредитование. Но кредитный портфель-брутто в целом по системе на конец сентября составлял всего 34,7 млрд леев. А у нас кроме кредитных ресурсов, привлеченных от клиентов, на балансе также кредитные ресурсы, полученные от международных финансовых учреждений. А еще есть, не забывайте, собственные средства банков, которые им доверили акционеры. А это более 10,5 млрд леев. Их куда девать?»

Отвечая на собственный вопрос, мой собеседник объясняет: «Значительная часть свободных ресурсов регулярно перенаправляется на приобретение государственных ценных бумаг. А также в схожие с ними по доходности инструменты для вложения средств, которые банкам предлагает НБМ. Однако это не панацея. Вы сами знаете, Нацбанк взял курс на снижение доходности базовой ставки. Кроме того, нет никакой гарантии, что обязательное резервирование в леях будет сохраняться на уровне сегодняшних 40% от базы. Нас подталкивают к расширению кредитования, это понятно. Но где найти надежных заемщиков? На расширении кредитной розницы далеко не выедешь. Это надо четко понимать».

История Всемирного дня сбережений отсчитывается от 1924 года, когда в Милане состоялся первый международный конгресс сберегательных банков, собравший представителей из 29 стран мира. На нём было решено каждый год 31 октября отмечать Всемирный День Накоплений (International Saving Day) – как напоминание людям о необходимости личных сбережений. В 1989 году Международный день экономии был официально закреплен директивой ООН. В этот день представители финансовых компаний, а также государственных и общественных учреждений рассказывают о пользе сбережений, мотивируя население откладывать деньги на будущее.