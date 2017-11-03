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Молдова обогнала Румынию

№ 40 (1206) 03 November 2017

В ежегодном рейтинге Doing Business 2018 (см. стр.24)Молдова сохранила за собой 44-е место среди 190 стран мира. Отчет о легкости ведения бизнеса в разных странах на этой неделе обнародовали Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.

 

Хотя Молдова не продвинулась по ступенькам рейтинга, она смогла обогнать соседнюю Румынию, которая опустилась с 37-ой на 45-ую позицию.

 

В Doing Business 2018 наша страна получила 73 балла из 100, что на 0,2 балла выше прошлогоднего. Молдова смогла улучшить условия ведения бизнеса по трем критериям, но по пяти другим положение ухудшилось. Традиционно наивысшие позиции у РМ в разделе «регистрация собственности» - 20-е место, хуже всего по критерию «получение разрешений на строительство» - 165-ое.

 

Рейтинг возглавили Новая Зеландия, Сингапур и Дания. Украина в Doing Business 2018 заняла 76-е место, поднявшись на четыре позиции, Россия переместилась с 40-го на 35-е место.

5740 Автор: Соб. инф.
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