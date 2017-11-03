Проблемы безопасности и зимние праздники

На очередном заседании кабинет министров утвердил Национальную стратегию обороны и План действий по ее выполнению на 2017-2021 годы. Документ направлен на укрепление механизма межинституционального сотрудничества в целях развития современной и эффективной системы обороны.

Стратегия устанавливает цели, этапы и механизмы укрепления потенциала национальной системы обороны. Главная цель состоит в обеспечении защиты государственной границы, развитии потенциала контроля и защиты воздушного пространства, улучшении системы военной подготовки и совершенствовании национальной системы управления чрезвычайными ситуациями. В числе основных действий, предусмотренных Стратегией национальной обороны, значатся: оснащение вооруженных сил современным оборудованием и техникой, пересмотр сфер ответственности силовых структур, гармонизация с европейскими нормами правовых положений, регулирующих национальную систему обороны. Расходы на реализацию этих действий будут покрываться за счет государственного бюджета и из внешних источников.

Кабинет утвердил также Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Украины о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и объектов. Совместный контроль будет применяться на всех пунктах пропуска молдавско-украинской границы как для автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

От проблем внешней безопасности кабинет министров перешел в вопросу безопасности внутренней. И принял решение о создании Агентства по техническому надзору. Оно будет подведомственно министерству экономики и инфраструктуры и создана путем слияния государственных инспекций по техническому надзору за опасными промышленными объектами и в строительстве (обе подведомственны МЭИ), по геодезическому надзору, технике и режиму (подведомственной Агентству по земельным отношениям и кадастру), а также по техническому надзору «Интехагро» (подведомственной министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды).

И опять отчасти о вопросах безопасности. Постановлением правительства был освобожден от должности заместитель министра внутренних дел, командующий войсками карабинеров Ион Цуркан. На этом же заседании кабмина он был назначен представителем Молдовы в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ.

Правительство одобрило также решение об отзыве четырех молдавских послов: Юрие Реницэ - посла в Бельгии и Люксембурге, Валериу Фрижа - посла в Литве, Емилиана Бренича - посла в Нидерландах и Аурелиу Чокой - посла в США. Министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур сообщил журналистам после заседания, что срок полномочий Емилиана Бренича истек, а Аурел Чокой подал заявление об отставке по собственной инициатвие. В то же время, министр заявил, что Реницэ и Фрижа «будут отозваны, так как были назначены в качестве «политических выдвиженцев». Все отозванные дипломаты являются карьерными дипломатами и работают в МИДЕИ по 10-20 лет и более. Дипломаты будут отозваны после подписания соответствующих Указов президентом Игорем Додоном.

Завершилось заседание кабмина на мажорной ноте. Правительство загодя начало подготовку к зимним праздникам и уже в среду приняло постановление об организации культурных мероприятий по этому поводу для «продвижения народных традиций, отечественных продуктов и туристического потенциала Молдовы».