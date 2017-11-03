Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Проблемы безопасности и зимние праздники

№ 40 (1206) 03 November 2017

На очередном заседании кабинет министров утвердил Национальную стратегию обороны и План действий по ее выполнению на 2017-2021 годы. Документ направлен на укрепление механизма межинституционального сотрудничества в целях развития современной и эффективной системы обороны.

 

Стратегия устанавливает цели, этапы и механизмы укрепления потенциала национальной системы обороны. Главная цель состоит в обеспечении защиты государственной границы, развитии потенциала контроля и защиты воздушного пространства, улучшении системы военной подготовки и совершенствовании национальной системы управления чрезвычайными ситуациями. В числе основных действий, предусмотренных Стратегией национальной обороны, значатся: оснащение вооруженных сил современным оборудованием и техникой, пересмотр сфер ответственности силовых структур, гармонизация с европейскими нормами правовых положений, регулирующих национальную систему обороны. Расходы на реализацию этих действий будут покрываться за счет государственного бюджета и из внешних источников.

 

Кабинет утвердил также Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Украины о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и объектов. Совместный контроль будет применяться на всех пунктах пропуска молдавско-украинской границы как для автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

 

От проблем внешней безопасности кабинет министров перешел в вопросу безопасности внутренней. И принял решение о создании Агентства по техническому надзору. Оно будет подведомственно министерству экономики и инфраструктуры и создана путем слияния государственных инспекций по техническому надзору за опасными промышленными объектами и в строительстве (обе подведомственны МЭИ), по геодезическому надзору, технике и режиму (подведомственной Агентству по земельным отношениям и кадастру), а также по техническому надзору «Интехагро» (подведомственной министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды).

 

И опять отчасти о вопросах безопасности. Постановлением правительства был освобожден от должности заместитель министра внутренних дел, командующий войсками карабинеров Ион Цуркан. На этом же заседании кабмина он был назначен представителем Молдовы в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ.

 

Правительство одобрило также решение об отзыве четырех молдавских послов: Юрие Реницэ - посла в Бельгии и Люксембурге, Валериу Фрижа - посла в Литве, Емилиана Бренича - посла в Нидерландах и Аурелиу Чокой - посла в США. Министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур сообщил журналистам после заседания, что срок полномочий Емилиана Бренича истек, а Аурел Чокой подал заявление об отставке по собственной инициатвие. В то же время, министр заявил, что Реницэ и Фрижа «будут отозваны, так как были назначены в качестве «политических выдвиженцев». Все отозванные дипломаты являются карьерными дипломатами и работают в МИДЕИ по 10-20 лет и более. Дипломаты будут отозваны после подписания соответствующих Указов президентом Игорем Додоном.

 

Завершилось заседание кабмина на мажорной ноте. Правительство загодя начало подготовку к зимним праздникам и уже в среду приняло постановление об организации культурных мероприятий по этому поводу для «продвижения народных традиций, отечественных продуктов и туристического потенциала Молдовы».

5630 Автор: По материалам информационных агентств
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1956
СКОБИОАЛЭ СильвияМенеджер.
1956
ТОЗЛОВАН ВикторАгроном.
1966
ЦУГУЛЬСКИЙ ДмитрийМенеджер.
1968
РОТАРУ ВалентинаЗаместитель министра здравоохранения.
1980
БРЯХНЭ ЛивиуМенеджер.


Курс валют НБМ на 05.02.2018
EUR
20.8174
+0.0658
USD
16.6685
-0.0216
RON
4.4754
+0.0166
RUB
0.2959
-0.0006
UAH
0.5986
-0.0005

29/0105/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».