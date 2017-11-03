«Drumuri» на аукционе

Агентство публичной собственности объявило о последнем в этом году раунде приватизации, который состоится с 27 октября по 15 декабря. Основные надежды Агентство, как обычно, возлагает на биржевой аукцион (27 ноября — 1 декабря). За последний год установился график успешности этих аукционов «через раз», и на эту осень выпадает приличная выручка.

Последний в прошлом году аукцион вообще окончился с нулевым результатом, мартовские торги этого года принесли 73 млн леев, а июльские — всего 643 лея. Объяснить эту последовательность никто не берется, и все же АПС пытается как-то влиять на результат торгов. На этот раз кроме традиционного снижения цен Агентство приготовило настоящий «гвоздь программы» - четыре предприятия «Drumuri» из числа укрупненных ДЭУ (дорожно-эксплуатационных участков). Эти акционерные общества, «Drumuri Cimislia», «Drumuri Soroca», «Drumuri Riscani» и «Drumuri Cahul» первыми завершили процедуру реорганизации и подготовки к продаже. Еще на семь подобных предприятий наносятся последние штрихи и, возможно, к следующему аукциону блок «Drumuri» выступит фракцией большинства.

У государства уже есть опыт приватизации дорожно-строительных предприятий. Массовая боновая приватизация не особенно затронула эту отрасль народного хозяйства. В подписке дорожники не пользовались популярностью, акции в основном достались самим работникам ДЭУ, переименованным к тому моменту в «Drumuri», что и определило небольшое количество в них мелких акционеров — от 50 до 100 человек. Профучастники, инвестиционные фонды и трастовые компании, тоже не особенно усердствовали на боновых аукционах и приобрели всего четыре или пять пакетов. Сегодня помнится самый смелый шаг - покупка фондом «Asito-invest» трех пакетов «Drumuri», комратского, кантемирского и тараклийского. В конце концов, после ликвидации фонда, они были сконцентрированы в портфеле самой инвестиционной из страховых компаний - «Sigur-Asigur».

В «золотое» время денежной приватизации середины 2000-х «Drumuri» продавались не слишком активно. В 2008 году были реализованы всего два предприятия - «Drumuri Briceni», который купила компания «Agroprofil», и кагульское «Constructii Rutiere», то же «Drumuri», только с оригинальным названием. Его приобрел щебеночный карьер «Petris».

Незадолго до кризиса 2008 года у тогдашнего правительства родилась новая идея — реорганизация и укрупнение «Drumuri». Последним, седьмым пунктом плана значилась продажа их через фондовую биржу. Наступивший вскоре кризис сорвал этот план, но к нему вернулись в 2012. И взялись всерьез. Государство активно наращивало активы объединяемых предприятий, где-то путем реальных инвестиций, где-то путем переоценки активов, долги перед государством были конвертированы в акции, переданные в собственность государства. Цель — максимально нарастить госдолю, и сегодня в конечном продукте она составляет 98-99 процентов. По закону об акционерных обществах, мажоритарный акционер обязан был выкупать акции у мелких акционеров, если они не согласны с его политикой и на общем собрании голосуют «против». В данном случае государство поступило очень корректно: мелким держателям было прямо предложено продать свои акции, чем многие и воспользовались. В том числе и компания «Sigur-Asigur».

Была проведена конвертация акций нескольких районных «Drumuri» в единую акцию регионального общества. Номинал акции для всех новых АО ради общего единообразия был выбран один — 10 леев. С математической точки зрения операция была проведена блестяще, на одну простую именную акцию всех «Drumuri» пришлась примерно такая же сумма чистых активов. Она, кстати, и фигурирует сегодня в качестве стартовой цены на грядущем аукционе.

Каковы шансы продажи этих объектов в ноябре? Они есть, хотя, как отмечают дорожники, товар этот - на любителя. Очень много зависит от размеров Дорожного фонда на 2018 и последующий годы. От перспектив участия в тендерах, от отношений, которые сложатся у новых хозяев с местными властями, получившими долю в распределении Дорожного фонда. И еще от многих обстоятельств. С другой стороны, все четыре объекта — вполне работающие и прибыльные предприятия с объемом продаж в несколько десятков млн леев, и чистой прибылью в несколько десятков тысяч. Государство сделало все от него зависящие, чтобы подготовить товар к продаже. Пусть теперь инвесторы считают.