Политику раскритиковали, но утвердили

Правительство одобрило проект бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2018 год в середине октября. На прошлой неделе его начали изучать в постоянных комиссиях парламента, а уже вчера, несмотря на сложность документа, законодательный орган обсудил его в первом чтении. Хотя некоторые депутаты настаивали, что на серьезное изучение и формулировку предложений к политике необходимо несколько больше времени.

Как отметил министр финансов Октавиан Армашу, представивший проект, его положения должны обеспечить стабильное и достаточное поступление доходов в госбюджет, необходимых для финансирования публичных расходов. Помимо этого, авторы постарались установить справедливые, понятные и стимулирующие условия для развития предпринимательской деятельности, повышение инвестиционной активности субъектов. Министр считает, что предложенные изменения позволят добиться справедливого распределения доходов и социальной ответственности, а также существенно улучшить и упростить в Молдове систему налогообложения. Отдельно было обращено внимание на то, что изменения преследуют цель приведения национального законодательства в соответствие с европейскими нормами в области косвенного налогообложения, особенно по процедурам применения НДС и акцизов.

Проект предусматривает рост размера освобождения по уплате подоходного налога. Так, в следующем году размер личных и дополнительных освобождений увеличатся на 6% - в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции. Сумма дохода, с которого удерживается подоходный налог в размере 7%, вырастет с 31140 до 33000 леев, а ставка в 18% будет применяться к доходам, превышающим 33000 леев. Размер личного освобождения на супруга/супругу и на иждивенцев-инвалидов вырастет с 10620 до 11280 леев, на каждого иждивенца - с 2340 до 2520 леев, повышенного освобождения – с 15840 до 16800 леев. По оценкам авторов, цена данных нововведений обойдется госбюджету чуть более 111 млн леев.

Проект уточняет сроки подачи деклараций о подоходном налоге. Предложено, чтобы физические лица - граждане РМ, иностранные граждане и лица без гражданства, включая членов товариществ и акционеров инвестфондов, - подавали декларацию о подоходном налоге до 30 апреля 2018 года. А вот юридические лица, организационные формы резидентов со статусом физлица, постоянные представительства нерезидентов в РМ должны будут представить декларации не позднее 25-го числа третьего месяца после окончания отчетного налогового периода.

Проектом установлены и размеры акцизов на подакцизные товары на 3-летний срок. Предусмотрено увеличение их ставок на нефтепродукты, сигареты и алкогольную продукцию в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. По словам министра, в целом политика направлена на упрощение и улучшение системы сбора акцизов.

Проект устанавливает новые условия беспошлинного импорта физическими лицами товаров, не предназначенных для коммерческих целей. В следующем году предложено ввести дифференцированный лимит на их ввоз: 300 евро – для товаров, ввозимых пассажирами наземного транспорта и 430 евро – для товаров, ввозимых гражданами, пользующихся воздушным или морским транспортом.

Минфин предлагает, чтобы с будущего года владельцы дорогих автомобилей оплачивали поимущественный налог, как и владельцы недвижимости. В данную категорию плательщиков попадут граждане, владеющие машинами стоимостью более 1,5 млн леев и которые были приобретены в течение последних двух лет. При этом из законодательства, оговаривающего взимание поимущественного налога с недвижимого объекта, будет исключена его площадь (120 кв.м).

Начиная со следующего года минфин приступит к реализации первого этапа реформы в области применения НДС. Естественно, с целью максимального приближения к европейским нормам. Поэтому уже в 2018 г. будут проанализированы все действующие льготы по НДС на импорт и поставки товаров и услуг, которые названы партнерами по развитию неоправданными. Предложено установить право на возмещение НДС производителям и переработчикам молока и молочной продукции в пределах 12%. Авторы предложили ввести пониженную ставку НДС в размере 8% на теплоэнергию, произведенную из твердого биотоплива, предназначенную для госучреждений.

Октавиан Армашу отметил, что в следующем году будет введена и новая методология расчета износа в налоговых целях. Предлагается ввести линейный метод, который обусловит упрощение способов расчета, как для бизнеса, так и для контролирующих органов. Также это сократит время и затраты при расчете и учете износа в налоговых целях, обеспечит предсказуемость оценки расходов, разрешенных к занижению в налоговых целях. Руководствуясь европейскими директивами, понятие «износ основных средств» будет заменен на «амортизацию».

В соответствии с проектом, основные средства, на которые начисляется амортизация, - это используемая в предпринимательской деятельности собственность, отраженная в балансе налогоплательщика, стоимость которой предположительно уменьшается по мере физического и морального износа и время службы которой превышает один год, а стоимость превышает 6 тыс. леев. Основными средствами, подлежащими налоговой амортизации, предлагается признать также инвестиции в основные средства, являющиеся предметом договора операционного лизинга, имущественного найма, концессии, аренды, безвозмездного пользования, поднайма.

В целях налогообложения в случае финансового лизинга, как оговорено проектом, лизингополучатель рассматривается как собственник основных средств, полученных в лизинг. А в случае операционного лизинга собственником является лизингодатель. Соответственно этому они осуществляют расчет и вычет амортизации основных средств, являющихся предметом договора лизинга. Авторы предусмотрели, что учет основных средств в целях налогообложения будет осуществляться по каждому объекту отдельно. В то же время, не будет разрешен вычет амортизации основных средств, полученных безвозмездно, кроме случаев, когда их стоимость включена в облагаемый доход налогоплательщика.

Решили в минфине разобраться и с магазинами беспошлинной торговли – duty free. С 1 июля 2018 г., но до истечения срока действия выданных ранее лицензий, аннулируются налоговые и таможенные льготы для таких магазинов, расположенных на территории или на въезде в Молдову (в Кишиневском аэропорту, Криве, Леушенах и Кишиневе). Проект предусматривает, что после вступления Молдовы в Евросоюз (!?) будут аннулированы все налоговые и таможенные льготы для duty-free, которые в настоящее время действуют и на выезде из РМ, а также тех, что открыты в Приднестровье.

В ходе обсуждения проекта демократ Валентина Стратан призналась, что озабочена намерением минфина предоставить экономическим субъектам возможность реэшелонировать долги перед Национальной кассой соцстрахования. По ее мнению, это может поставить под угрозу полноценное функционирование структуры. Министр с ней не согласился и пояснил, что данный механизм будет применяться лишь в отношении субъектов, столкнувшихся с финансовыми проблемами. И то лишь в случае, если есть основания полагать, что предоставление данной «передышки» по уплате взносов гарантированно приведет к восстановлению деятельности предприятия. Более того, в случае возникновения дефицита в НКСС, правительство покроет его за счет отчислений из госбюджета.

Коммунист Олег Рейдман отметил, что уже несколько лет подряд бюджетно-налоговые политики содержат те же недостатки. Нет мер по стимулированию экономического роста, повышению инвестиционной привлекательности страны и т.д., а все сводится лишь к слепому переписыванию европейских директив, которые, как правило, не вяжутся с нашей реальностью. В частности, он считает серьезной ошибкой замену понятия «износ» на «амортизацию».

«Экономисты прекрасно знают, что износ и амортизация – это разные понятия. И мне совсем не понятно, как это пропустили в минэкономики», - возмущенно заметил депутат.

Социалист Олег Кучук предупредил, что фракция не поддержит проект политики. Но выдвинет ряд предложений по его дополнению. Во-первых, установление нулевой ставки налога на прибыль, реинвестированную в развитие производства. Во-вторых, введение прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц – 7%, 18% и 25%. В-третьих, доведение размера личного освобождения граждан до уровня прожиточного минимума. Также социалисты считают необходимым ввести стандартную ставку НДС для всех сельхозпроизводителей с гарантированным возмещением в течение пяти дней.

Но, несмотря на множество замечаний, проект утвердили в первом чтении. Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ попросил депутатов в течение 10 дней сформулировать и представить дополнения к политике, чтобы они были детально проанализированы и, в случае их целесообразности, нашли отражение в окончательном варианте документа.