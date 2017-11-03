Жизнь как чудо в музее Бешалмы

Путешествие по Гагаузии, предпринятое осенью редакцией «ЛП», включало посещение многих достопримечательностей. Одной из самых интересных стал Национальный гагаузский историко-этнографический музей имени Дмитрия Кара Чобана в селе Бешалма. В 1993 году музей и село внесены ЮНЕСКО в периодический бюллетень, как уникальный очаг гагаузской культуры.

У входа — памятник основателю музея Дмитрию Кара Чобану, подвижнику культуры, литератору, живописцу, фольклористу, кинорежиссеру, общественному деятелю. Он исполнен художником Атанасом Карачобаном - продолжателем дела отца. Обратите внимание: фамилии пишутся по-разному. Но об этом — позже.

Музеограф Мария Капаклы начала экскурсию с представления галереи, под которую оборудовали фойе. В ней несколько раз в год организуются персональные выставки художников. Всего в музее пять специализированных залов.

В историческом мы узнали о том, что истоки тюркских племен восходят к Алтаю, где племена появились еще до новой эры. «Легенда повествует о том, что когда погибали последние члены племен, их спасла волчица, - рассказывает Мария Ивановна. - Потому почти каждый тюркский народ поклоняется волку. У гагаузов до сих пор сохранился праздник Хромого волка, который отмечается в ноябре. После изменения климата племена начали кочевать в западном направлении. В процессе разделились на две группы: одна спустилась в районы, где сейчас находятся Турция, Иран, другая — к границе Руси. В сторону Руси направились половцы, печенеги, огузы.... Они верили в единого бога неба Тенгри. И с этой верой, не приняв ни одну другую, пришли в Европу - чистыми, не изменившими себе. На европейском континенте было образовано государство гагаузов Узиалет. Взаимодействуя с Византией, народ принял христианство».

В Буджак гагаузы вместе с болгарами попали в конце XVIII- начале XIX века, когда освободились земли после переселения ногайских татар вглубь Российской империи. И гагаузы составляли основную часть переселенцев. «Правда, тогда их называли болгарами, потому что люди пришли с территории этой страны, - комментирует музеограф. - И только впоследствии выяснилось, что это малочисленный гагаузский народ».

Второй зал — этнографический. Третий — рассказывает о периоде от Второй мировой войны до наших дней. В четвертом представлены достижения в образовании, науке, медицине, поэзии, изобразительном и театральном искусствах, спорте и т. д.

Среди множества экспонатов музея меня особенно поразили несколько. Например, фигура пастуха с посохом, изрезанным какими-то значками. Оказывается, неграмотный пастух на нем делал зарубки: у какого хозяина сколько животных принял. Такой своеобразный дневник.

В домах был отдельный уголок для питьевой воды, причем сосуды с водой никогда не ставились на землю, а подвешивались на специальных крюках. «Народ всегда придумывал что-то, чтобы трудную жизнь «расцветить» обычаями и традициями. И по поводу воды сложился целый ритуал, - поясняет экскурсовод. - После общего собрания села, на котором обсуждались события, выбирались невеста, жених, нарядная девушка брала коромысло с ведрами и отправлялась по воду. У колодца ждал суженый. Вообще у колодца происходили самые разнообразные события, вплоть до похищения невесты. Их изобразил в картинах Дмитрий Кара Чобан. Глубоко изучив народные традиции, он создал много произведений искусства, отражающих жизнь людей. Работы также представлены в экспозиции».

У гагаузов очень трепетное отношение к национальной одежде. Вплоть до того, что если местный житель, «из дальних странствий возвратясь», в селе появлялся не в ней, его считали предателем, высмеивали и чуть ли не выдворяли. Потому каждый, возвращаясь в родные места, перед появлением на людях должен был раздобыть соответствующее платье. Кстати, гагаузы никогда не носили пеструю одежду, как многие другие народы. А предпочитали темно-бордовые тона в сочетании с черным, или темно-синие с черным. С редкими проблесками белых полос.

Удивительна коллекция «посудной» тыквы — сусаков. Они полые, внутри только семечки. Высыплешь их — сосуды готовы. В сусаке хранят соль, муку, перец, чеснок, потому что «в тыкве всегда сухо». Вино, молоко, растительное масло - «тыква сохраняет свежесть». В них женщины носили мужьям родниковую воду: «в тыкве вода холодная всегда». Известный художник Петр Влах разработал целое направление в гагаузском искусстве — художественное оформление сусаков. Он ездил по селам и собирал гагаузский национальный орнамент, которым и расписывал сусаки. Петр Влах поднял мастерство декоративно-прикладного искусства на мировой уровень. И теперь музей приобщает к искусству детей: недавно с ними был проведен обучающий курс по обжигу тыкв.

Кстати, есть легенда о том, что сусаки сопровождали человека еще с сотворения мира. И для безопасности плавания Ноева ковчега его борта были обвязаны пустыми, наглухо запечатанными тыквенными сосудами.

В пятом зале демонстрируются фильмы, в основном Дмитрия Кара Чобана, а также проходят конференции, семинары, творческие встречи и другие мероприятия. Директор музея Людмила Карачобан-Марин объяснила расхождение в написании фамилий членов семьи. Вообще фамилия пишется слитно. Дмитрий Николаевич разделил ее на два слова для того, чтобы не было искажений во время прочтения. Людмила Карачобан-Марин руководит музеем двадцать лет.

Директор рассказала о научной работе учреждения. В начале года планируются исследовательские работы научных сотрудников. Выбираются малоизученные темы, например: «Обычаи и обряды, связанные с крещением детей». Также каждый сотрудник готовит лекцию, которая представляется гостям музея. Организуются встречи с юбилярами, в год — около двадцати бесед с поэтами, писателями, учеными, которые внесли значительный вклад в развитие культуры гагаузского народа. Всего в штате музея 13 человек.

Музей давно сотрудничает с учеными и исследователями из Болгарии, России, Румынии, Турции. По линии Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ и ЮНЕСКО его специалисты участвуют в конференциях и симпозиумах. Так, Людмила Карачобан-Марин работала на международных симпозиумах, где поднимались вопросы о материальной и нематериальной культуре гагаузов.

Постоянно пополняются фонды музея. В последнее время — в основном на электронных носителях: сканированные фотографии, видеоматериалы, и т.д. За два десятилетия собрано около 12 000 единиц — как материальных предметов, так и в электронной форме, включая пленочный фонд, видеокассеты, диски и т. д. Всего насчитывается около 19 000 экспонатов.

Историко-этнографический музей в Бешалме был создан в далеком 1966 году. «Дмитрий Кара Чобан основал его буквально с нуля и поднял музейное дело на высокий профессиональный уровень, - комментирует Людмила Дмитриевна. - Это уникальное явление, настоящий прорыв в развитии культуры. Он делал все для того, чтобы мир как можно больше узнал о гагаузах, и чтобы гагаузы получали информацию о представителях своего народа за рубежом. Вторым директором стал Мина Кёся - знаток и собиратель фольклора, известный гагаузский поэт и писатель, автор текста гимна Гагаузии. Кёся вел музей пять с половиной лет. Атанасу Карачобану достался самый трудный период - с 1992 по 1997 годы. Он реанимировал работу музея и дал ему новую жизнь. В настоящее время Атанас Карачобан преподает скульптуру и рисунок в одном из самых престижных высших учебных заведений Турции — Университете Гази в Анкаре. Благодаря патриотам, соратникам Кара Чобана, его детище, порой «висящее на волоске», не развалилось, выжило и успешно развивается».