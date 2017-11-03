Сегодня физики в почете...

В Культурном центре «Одеон» с 31 октября по 5 ноября проходит неделя польского кино CinePOLSKA. Фестиваль представляет ленты последних лет, получившие призы на конкурсах в Польше и за рубежом.

«Герои фильмов - люди, опередившие свое время в разных областях науки и культуры, благодаря которым мы добились прогресса», - отметила Агнешка Скитерска, директор Польского института в Бухаресте, организатора фестиваля.

В частности, известный художник авангардист Владислав Стржеминский, основатель Музея современного искусства в Лодзи. Он стал героем последнего фильма Анджея Вайды «Послеобразы», который и открыл фестиваль.

В этом году отмечается 150-летие со дня рождения Марии Склодовской-Кюри. 4 ноября будет представлен фильм «Мария Склодовская-Кюри» совместного производства (Польша, Германия, Франция, Бельгия), режиссер Мари Ноэль.

Нобелевского лауреата играет Каролина Грушка. Фильм рассказывает историю необыкновенной женщины, которая шла за зовом сердца. И благодаря уму, знаниям и незаурядному таланту сумела снискать расположение мира науки, где всегда доминировали мужчины.

Завершит CinePOLSKA лента «Искусство любви» режиссера Марии Садовска. История о знаменитом польском сексологе Михалине Вислоцкой. Умение выслушивать пациенток дало возможность Вислоцкой узнать самые сокровенные тайны польских женщин. Этот кредит доверия она вернула сполна, совершив революцию в сексуальной жизни целого поколения.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала, с субтитрами на государственном языке. Вход свободный.