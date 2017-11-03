Ирина Влах: Гагаузия говорит бизнесу: «Время инвестировать!»

Третий инвестиционный форум Invest Gagauzia пройдет 4 ноября в Комрате. Для участия в нем приедут свыше 250 предпринимателей Молдовы, России, Турции, Румынии, Украины, Белоруссии и других стран. Накануне форума Башкан Гагаузии Ирина Влах рассказала «ЛП» об особенностях Invest Gagauzia-2017 и приоритетах работы администрации автономии по привлечению инвестиций.

«ЛП»: - Ирина Федоровна, в этом году инвестиционный форум Invest Gagauzia пройдет уже в третий раз. Что нового услышат и узнают гости автономии?

- Прежде всего, стоит отметить, что Invest Gagauzia изначально создавался, как постоянно действующая площадка для диалога между центральными и местными органами власти с одной стороны и предпринимателями, потенциальными инвесторами – с другой. Два предыдущих форума в 2015 и 2016 годах со всей очевидностью продемонстрировали эффективность такого формата, его необходимость для поиска точек соприкосновения и синергии усилий власти и бизнеса в реализации задач экономического развития Гагауз Ери и Молдовы в целом.

Что касается главного аспекта нынешнего инвестиционного форума, то хотелось бы отметить, что он связан с переходом к фазе конкретных переговоров и внедрения ранее озвученных проектов. Во время двух предыдущих встреч с потенциальными инвесторами мы делали акцент на инвестиционные возможности Гагаузии, нашего видения сотрудничества с бизнесом, анонсировали наши идеи и намерения по улучшению делового климата в регионе. Нам было важно, чтобы предприниматели прониклись доверием к автономии, к руководству Гагауз Ери, поверили в наше искреннее стремление обеспечить наиболее комфортные условия для предпринимательской деятельности. Мы находимся в постоянном контакте с местными и зарубежными компаниями, заинтересованными работать в автономии, и по их оценкам можем с уверенностью говорить, что нам удалось стимулировать инвестиционную активность.

Еще один важный аспект нынешнего форума – это наличие уже конкретных инвестиционных площадок во всех городах нашей автономии, чего не было в предыдущие годы. Сегодня мы отмечаем, что каждый из городов готов предоставить конкретные преимущества в части наличия конкретной инфраструктуры поддержки бизнеса для успешных инвестиций и эффективного развития предпринимательской деятельности в нашем регионе. Также нужно отметить, что в нынешнем году Форум пройдет под знаком принятых в этом году Исполнительным комитетом Стратегии социально-экономического развития Гагаузии на 2017-2022 годы и Стратегии регионального развития. Эти комплексные документы, которые призваны стать «дорожной картой» совместных действий властей и делового сообщества в целях обеспечения устойчивого экономического роста региона, продвижения имиджа Гагаузии на национальном и международном уровне, привлечения инвестиций, создания новых производств и развития новых секторов национальной экономики.

Одним словом, сегодня Гагаузия обладает всеми предпосылками для успешного инвестирования и ведения бизнеса.

Поэтому девиз третьего форума лучше всего говорит о фабуле сегодняшнего дня: «Время инвестировать!»

«ЛП»: - Какими конкретными стимулами подкрепляется этот призыв к бизнесу?

- Традиционно в рамках Invest Gagauzia презентуются новые инструменты по привлечению, стимулированию инвестиций и созданию рабочих мест, в том числе предусмотренные Законом АТО Гагаузия «Об инвестициях». Еще одним направлением форума выступают конкретные действия по внедрению крупных инвестиционных проектов, которые направлены на социально-экономическое развитие АТО Гагаузия.

В этом году на форуме будут представлены инвестиционные площадки в рамках свободной зоны «Производственный парк Валканеш» и ее субзоны, в мун. Комрат, промышленный парк «Комрат», и мун.Чадыр-Лунга. Данные объекты инвестиционной инфраструктуры типа «greenfield» обладают достаточно интересным инвестиционным потенциалом, представляющим инвесторам новые возможности для благоприятного ведения бизнеса. В рамках данных площадок вся техническая инфраструктура и инженерные сети будут возводиться за счет государства и/или средств регионального бюджета. Таким образом, точки подключения основных коммуникаций будут построены «под ключ» до каждого промышленного объекта в отдельности в периметре субзоны.

Привлекательными для местных и зарубежных компаний должны стать условия субсидирования создания новых рабочих мест. Из бюджета региона на эти цели будет выделяться по 20 тыс. леев на каждое вновь созданное рабочее место при соблюдении оговоренных условий. Эта поддержка станет дополнением к аналогичному виду субсидирования из государственного бюджета в размере 40 тыс. леев на вновь создаваемые рабочие места. В комплексе такие условия делают Гагаузию весьма привлекательным регионом для потенциальных инвесторов при выборе места размещения новых производств.

«ЛП»: - Есть ли уверенность, что эти стимулы найдут отклик среди потенциальных инвесторов?

- Безусловно. У нас уже есть находящийся на стадии реализации инвестиционный проект японской корпорации «Fujikura». И это конкретный результат проводимых ранее инвестиционных форумов, а также слаженной работы и взаимодействия исполкома и примэрии мун. Комрат с данным инвестором в процессе определения площадки для инвестиций и предоставления всех разрешительных документов и процедур. С данной компанией уже заключен договор об имущественном найме промышленного здания (типа «brownfield»), в рамках реализации первого этапа инвестиционного проекта, где компания будет осуществлять деятельность по производству электрических компонентов для автомобильной промышленности, электроники и телекоммуникаций. Первый этап инвестиций предполагает открытие около 400 новых рабочих мест в автономии. Второй этап проекта – это освоение инвестиций в рамках промышленного парка «Комрат», субзоны ЗСП «Валканеш», строительства нового завода площадью более 23 000 кв.м. на площадке типа «greenfiled», с открытием более 2000 новых рабочих мест.

Это первый проект такого масштаба с 2001 года, после открытия турецким холдингом «Asena Textil» пяти текстильных фабрик в автономии, который подразумевает реальное открытие в регионе в общей сложности около 2500 рабочих мест.

«ЛП»: - Вы проводили оценку качества и эффективности первых двух форумов Invest Gagauzia?

- Если бы этого не было сделано, мы не взялись бы за проведение очередного форума. Мы изначально создавали данную площадку для презентации инвестиционного и экономического потенциала Гагаузии с расчетом на реальную отдачу и конкретный вклад в обеспечение экономического роста региона. Без этого нет необходимости ежегодно собираться и говорить о возможностях.

Многие из тех предложений и идей, которые были озвучены в ходе первых двух форумов, уже работают или находятся на стадии внедрения. На Invest Gagauzia-2015 был подписан Протокол о намерениях по созданию совместного производства тракторов между СП «Буджакагротехсервис» с. Томай АТО Гагаузия и ОАО «БЗТДиА» г. Бобруйск, Могилевской области Белоруссии по сборке тракторов. Это проект успешно работает.

На том же форуме были обнародованы намерения ООО «SunGa» о создании парка солнечных батарей в г.Чадыр-Лунга для производства электрической энергии из возобновляемых источников. Данный проект прошел все стадии оценки и подготовки, в скором времени должно быть начато строительство объекта. В процессе реализации находятся также проект создания совместных производств между ООО «ENERGO EXPERT» из Чадыр-Лунги компанией «АВЭК» из г.Новосибирск Российской Федерации по отвёрточной сборке нормализаторов напряжения, а также строительство отеля на территории мун. Комрат одним из турецких инвесторов, возведение которого уже начато в столице автономии.

Не менее результативным стал и второй инвестиционный форум в 2016 году. По его итогам налажено сотрудничество с турецкой промышленной зоной GEBZE и исполкомом Гагаузии. Тогда стороны договорились о совместной работе по составлению генерального плана развития промпарка Комрата с целью привлечения в него инвестиций и новых резидентов. Данный план уже разработан и будет представлен в рамках инвестиционного форума 2017 года. На Invest Gagauzia-2016 также был подписан договор о предоставлении инвестиционной преференции Исполкомом Гагаузии компании «AzametPro», которая реализует проект по модернизации производства по переработке отходов винодельческой продукции. Данная субсидия будет применена в рамках нового регионального Закона об инвестициях, который был утвержден Народным Собранием Гагаузии в 2016 году.

Но я бы отметила, что эффективность двух предыдущих форумов измеряется не только количеством реализуемых конкретных проектов. Для нас не менее важно, что они помогли сформировать бренд «Invest Gagauzia», стали востребованной и доверительной площадкой обмена мнениями и взаимодействия между бизнесом и властью. Форумы получили высокую оценку от иностранных и местных экспертов, политиков и бизнесменов. Премьер министр Молдовы Павел Филип по итогам форума 2016 года сказал, что это мероприятие должно стать примером для других регионов страны в целях улучшения инвестиционной привлекательности. Посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин заявил, что «два инвестиционных форума, состоявшихся в Гагаузии в последние годы, прошли на высоком уровне и с широким представительством российских деловых кругов», а вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш отметил, что Гагаузия - важный связующий мост во взаимоотношениях между Молдовой и Турцией.

«ЛП»: - Какие у Вас главные ожидания от Invest Gagauzia-2017 и какой основной посыл руководства автономии зарубежному бизнесу прозвучит на нем?

- Я уже озвучила девиз этого форума – «Время инвестировать!». И он как нельзя лучше отражает наши ожидания и намерения. Мы хотим еще раз продемонстрировать свою открытость для инвесторов, новые возможности для сотрудничества и инвестиций. Мы также хотим акцентировать внимание потенциальных инвесторов и партнеров на стремлении автономии диверсифицировать экономический потенциал региона, взять курс на промышленное возрождение и развитие новых для нас направлений производства. Об этом свидетельствуют и итоги первых двух форумов, на которых получили «путевку в жизнь» такие производства, как сборка тракторов, выработка энергии из возобновляемых источников, инновационные продукты из отходов виноделия и т.д. Создание субзон ЗСП «Валканеш», в промпарке мун.Комрат и в мун. Чадыр – Лунга открывают новые возможности для инвесторов из разных стран именно в налаживании промышленного производства.

Что касается нашего посыла бизнесу, то он остается неизменным: власти автономии готовы стать надежными партнерами и проводниками идей потенциальных инвесторов, всячески помогая им и стимулируя создание новых производств, главная цель которых – обеспечить рабочие места для жителей Гагаузии. Наша общая цель – улучшить деловой климат и создать все условия для успешного предпринимательства, что в конечном итоге приведет к устойчивому экономическому росту в автономии и повышению качества жизни наших граждан.