Умеренный рост

По сообщению Национального бюро статистики, в январе-сентябре 2017 года валовое производство сельхозпродукции в Молдове составило 22,509 млрд. леев, что на 3,7% больше в сравнении с соответствующим показателем за тот же период прошлого года (в сопоставимых ценах).

Общее увеличение объема продукции сельского хозяйства в этот период было обусловлено ростом производства продукции растениеводства на 6,3%. Тогда как объем продукции животноводства сократился на 1,5%.

По предварительным данным НБС, на момент завершения уборочной кампании валовой урожай зерновых и зернобобовых (без кукурузы) в 2017 году в хозяйствах всех категорий составил 1,560 тыс. тонн, что на 2,5% меньше, чем сопоставимый показатель за прошлый год. В том числе урожай пшеницы (в весе после доработки) в текущем году составил около 1,236 тыс. тонн, или на 4,4% меньше, чем годом ранее, ячменя – около 246 тыс. тонн, (минус 3,9%), бобовых культур – около 70 тыс. тонн (в 1,8 раза больше).

Судя по динамике кампании-2017 уборки зерна первой группы на начало октября, средняя урожайность зерновых и зернобобовых в сельхозпредприятиях и крупных (50 га и более) фермерских хозяйствах в целом составила 37,3 ц/га (плюс 5,4% в сравнении с показателем за 2016). При этом средняя урожайность пшеницы достигла 38,9 ц/га (+8,4%), озимого ячменя – 34 ц/га (плюс 0,9%), кукурузы – 35,2 ц/га (+1,7%).

В сегменте технических культур средняя урожайность подсолнечника составила 22,2 ц/га (+12,1%), сахарной свеклы – 319,9 ц/га (+0,5%), рапса – 25,6 ц/га (+0,8%), сои – 14,4 ц/га (+5,1%). В овощеводстве средняя урожайность увеличилась на 4% - до 103,5 ц/га, в картофелеводстве - более чем на треть (+30,2%). Ощутимо увеличилась урожайность винограда – до 75,3 ц/га (+18,2%). В то же время, сократилась средняя урожайность семечковых и косточковых фруктов: до 99,8 ц/га (-0,9%) и 55,1 ц/га (-8,8%) соответственно.

Наибольшую среднюю урожайность бюро статистики зарегистрировало в регионе Север – 38,8 ц/га, что на 4% больше, чем в среднем по стране (в других регионах – 32,7-38,6 ц/га). В разрезе культур самая высокая средняя урожайность отмечена: в мун. Кишинэу - семечковые фрукты (в 2,6 раза больше, чем в среднем по стране), бобовые (+28%), соя (38,6%); Гагаузия – подсолнечник (+12,6%); регион Центр – рапс (+11,7%); регион Юг – кукуруза (+38,1%), овощи открытого грунта – (+27,1%), табак (+23,3%) и виноград (+3,6%).

В январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выращивание скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств снизилось на 2,4% – до 145,5 тыс. тонн. Это стало результатом сокращения производства как на сельхозпредприятиях (на 0,7% – до 51,1 тыс. тонн), так и в домохозяйствах (на 3,3% – до 91,4 тыс. тонн).

Производство коровьего молока за 9 месяцев 2017 уменьшилось на 3,4% – до 370,5 тыс. тонн. При этом его производство на сельхозпредприятиях увеличилось на 0,3% (до 19,1 тыс. тонн), а в домашних хозяйствах сократилось на 3,6% (до 351,4 тыс. тонн).

За тот же период текущего года производство яиц в Молдове выросло на 5% – до 478,8 млн штук. При этом в домашних хозяйствах производство яиц увеличилось на 3,6% – до 244,1 млн штук, а в сельхозпредприятиях оно возросло на 6,6% – до 234,7 млн штук.

По состоянию на начало октября поголовье КРС в стране составляло 178,6 тыс. (-6,3%), в том числе дойных коров – 120,8 тыс. (-5,4%); свиней – 434,3 тыс. (-12,8%), овец и коз – 897,6 тыс. (2,5%), птицы – 5,03 млн (+ 9,1%).