Фермеров вовлекают в аграрную политику

Проблему участия гражданского общества в диалоге с властями по вопросам аграрной политики обсудили за «круглым столом» представители Национальной федерации сельхозпроизводителей Молдовы AGROinform, Национальной федерации фермеров Молдовы и Республиканской ассоциации сельхозпроизводителей «UniAgroProtect».

Диалог концентрировался вокруг обзора результатов предварительной фазы проекта по улучшению условий для активного вовлечения общественности в процесс мониторинга аграрной политики. Этот проект начался в марте текущего года и завершится в феврале 2019. Его бюджет составляет 360 тыс. евро, в том числе вклад Еврокомиссии – 288 тыс. евро, трех упомянутых выше организаций – 72 тыс. евро. Ведущим партнером с молдавской стороны выступает AGROinform. Помимо участников от Молдовы, в проекте задействованы зарубежные общественные организации: FA Fermierul (Румыния) и Workshop of solutions (Литва).

Основная цель проекта состоит в повышении роли гражданского общества в разработке аграрной политики и мониторинге ее внедрения, в частности – отслеживание показателей реализации национальной стратегии-2020, освоения госфонда субсидирования аграрного фонда и фонда европейской программы ENPARD. Для достижения этой цели участники намерены консолидировать не менее 35 неправительственных организаций и порядка 800 сельских активистов в Национальную коалицию фермерских объединений и создать при ней на республиканском уровне сельскую платформу для публичного диалога, на местных уровнях – 10 платформ по мониторингу и консалтингу. Кроме того, на уровне коммун организуются 30 групп сельских активистов - для обучения и дальнейшего обеспечения «обратной связи» в процессе диалога с властными структурами об аграрной политике.

Проект также предусматривает на первом этапе проведение сравнительного исследования процессов взаимодействия властей и сельской общественности в Молдове, Румынии и Литве (результаты этого исследования были представлены в рамках «круглого стола»). На следующих этапах по линии проекта будут организованы обучающие поездки в Румынию и Литву, проведение серии курсов и семинаров, интервью с фокус-группами, а также обширная медийная программа (более 3 тыс. публикаций, промо-материалов, телепередач).