Нормативная база нуждается в улучшении

Проект USAID «Эффективное сельское хозяйство Молдовы» (АРМ) разработал предложения по совершенствованию нормативной базы для деятельности предпринимателей в аграрном секторе страны.

В ходе всестороннего анализа структур снабжения, себестоимости, ценообразования и реализации продукции эксперты APM выявили большое количество юридических лакун в нормативно-правовой и административно-процессуальной базах регламентирования сельскохозяйственной деятельности. Особенно в его сегментах производства продуктов с высокой добавленной стоимостью: яблок, столового винограда, косточковых фруктов, овощей грунтовых и тепличных, ягод и натурального меда. Эти недостатки, варианты их устранения и снижения регуляторной нагрузки на агробизнес были представлены АМР в ходе серии встреч представителей проекта с руководством госучреждений, организаций товаропроизводителей и фермеров.

Как показывают результаты проведенных АРМ исследований и контактов с властными структурами, регуляторная база в сегментах производства продуктов с высокой добавленной стоимостью в целом носит разрешительный характер и ориентирована на сокращение бюрократических препонов в деятельности сельхозпроизводителей. Тем не менее, они существуют в области нормативной базы для регистрации «стартапов» и особенно - совместного бизнеса групп производителей, а также их официального признания уполномоченными госструктурами (это необходимо для допуска этих групп к бюджетному фонду субсидирования).

Кроме того, экспертами АРМ отмечена очень сложная и длительная процедура тестирования и официальной регистрации сортов и гибридов растений - даже в том случае, когда они уже зарегистрированы в соответствующем едином каталоге ЕС. Также сложна процедура получения экологического разрешения для использования воды в целях ирригации.

При этом в процессе исследования специалисты АМР документально зафиксировали отсутствие эффективного госконтроля процессов производства/переработки рассады и посадочного материала, в частности ягод и семенного картофеля (в массе своей и то, и другое - низкого качества). Велика проблема контроля качества и в сфере племенного животноводства, особенно - производства пчеломаток и далее продуктов пчеловодства.

Участники совещаний, инициированных АМР, признали объективность выводов исследования и обсудили контуры потенциального плана действий по внедрению рекомендаций проекта.