Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Нормативная база нуждается в улучшении

№ 40 (1206) 03 November 2017

Проект USAID «Эффективное сельское хозяйство Молдовы» (АРМ) разработал предложения по совершенствованию нормативной базы для деятельности предпринимателей в аграрном секторе страны.

 

В ходе всестороннего анализа структур снабжения, себестоимости, ценообразования и реализации продукции эксперты APM выявили большое количество юридических лакун в нормативно-правовой и административно-процессуальной базах регламентирования сельскохозяйственной деятельности. Особенно в его сегментах производства продуктов с высокой добавленной стоимостью: яблок, столового винограда, косточковых фруктов, овощей грунтовых и тепличных, ягод и натурального меда. Эти недостатки, варианты их устранения и снижения регуляторной нагрузки на агробизнес были представлены АМР в ходе серии встреч представителей проекта с руководством госучреждений, организаций товаропроизводителей и фермеров.

 

Как показывают результаты проведенных АРМ исследований и контактов с властными структурами, регуляторная база в сегментах производства продуктов с высокой добавленной стоимостью в целом носит разрешительный характер и ориентирована на сокращение бюрократических препонов в деятельности сельхозпроизводителей. Тем не менее, они существуют в области нормативной базы для регистрации «стартапов» и особенно - совместного бизнеса групп производителей, а также их официального признания уполномоченными госструктурами (это необходимо для допуска этих групп к бюджетному фонду субсидирования).

 

Кроме того, экспертами АРМ отмечена очень сложная и длительная процедура тестирования и официальной регистрации сортов и гибридов растений - даже в том случае, когда они уже зарегистрированы в соответствующем едином каталоге ЕС. Также сложна процедура получения экологического разрешения для использования воды в целях ирригации.

 

При этом в процессе исследования специалисты АМР документально зафиксировали отсутствие эффективного госконтроля процессов производства/переработки рассады и посадочного материала, в частности ягод и семенного картофеля (в массе своей и то, и другое - низкого качества). Велика проблема контроля качества и в сфере племенного животноводства, особенно - производства пчеломаток и далее продуктов пчеловодства.

 

Участники совещаний, инициированных АМР, признали объективность выводов исследования и обсудили контуры потенциального плана действий по внедрению рекомендаций проекта.

2890 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1956
СКОБИОАЛЭ СильвияМенеджер.
1956
ТОЗЛОВАН ВикторАгроном.
1966
ЦУГУЛЬСКИЙ ДмитрийМенеджер.
1968
РОТАРУ ВалентинаЗаместитель министра здравоохранения.
1980
БРЯХНЭ ЛивиуМенеджер.


Курс валют НБМ на 05.02.2018
EUR
20.8174
+0.0658
USD
16.6685
-0.0216
RON
4.4754
+0.0166
RUB
0.2959
-0.0006
UAH
0.5986
-0.0005

29/0105/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».