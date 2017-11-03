Судебные баталии на рынке сахара

В ноябре Апелляционная палата Кишинева начнет рассмотрение спора между компанией Moldova Zahăr и Советом по конкуренции. Предмет разбирательства – проявление нелояльной конкуренции между крупнейшими предприятиями свеклосахарной отрасли и законность использования торговых марок, сформированных для продвижения продукции на молдавском рынке.

Кроме того, на кону – право ООО Moldova Zahăr на собственное наименование, которое, по предписанию надзорного органа, должно быть изменено уже в нынешнем месяце. Представители компании считают, что это приведет к переформатированию рынка, блокированию работы предприятия, увольнениям персонала, неисполнению обязательств перед поставщиками и работниками, а также другим негативным последствиям. Данный вопрос стал предметом рассмотрения Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (ВСП) 18 октября.

Предприятие с иностранным капиталом Moldova Zahăr предъявило надзорному органу иск об отмене принятых решений в августе 2017 г. В Moldova Zahăr 100% акций принадлежит польской государственной компании Krajowa Spolka Cukrowa – крупнейшему производителю сахара в Польше, который входит в десятку ведущих производителей сахара в Европе. В 2011 г. польское предприятие вышло на местный рынок путем приобретения Купчинского сахарного завода и реализует инвестиционный проект посредством компании Moldova Zahăr. Решением Совета по конкуренции на компанию-истца были наложены штрафные санкции, также поставлен вопрос о незаконности ее регистрации с нынешним наименованием и запрете использования в коммерческой деятельности торговой марки Moldova Zahăr.

К участию в судебном процессе было привлечено совместное предприятие Sudzucker Moldova, по чьей жалобе Совет по конкуренции начал расследование, а также Агентство публичных услуг в качестве правопреемника Государственной регистрационной палаты. Молдавско-немецкая компания Sudzucker Moldova является лидером свеклосахарной отрасли Молдовы. Ей принадлежат Дрокиевский и Фэлештский сахарные заводы, задействованные в производстве сахара, а также Александренский завод, на базе которого действует логистический и упаковочный центр. Мажоритарный акционер компании – европейский концерн Sudzucker AG, крупнейший производитель сахара в мире.

В Sudzucker Moldova посчитали, что конкурирующая компания нарушила несколько положений Закона о конкуренции: получение и незаконное использование коммерческой тайны конкурента, переманивание клиентуры, совершение действий по смешению с предприятием и его продукцией. ООО Moldova Zahăr обвинили в использовании схожего с конкурентом названия, что вступает в противоречие с честной коммерческой практикой. Кроме того, Sudzucker Moldova пожаловался, что предприятие-конкурент приняло на работу их бывшего сотрудника, который предоставил конфиденциальную информацию по заключаемым контрактам. Таким образом конкурент, по мнению заявителя, получил возможность улучшить свое положение на рынке, избежать дополнительных расходов и получить различную коммерческую выгоду. Sudzucker Moldova также заявляет о незаконном использовании марки Moldova Zahăr, схожей c логотипами Zahăr и Zahăr Cristal.

В июле 2016 г. пленум Совета по конкуренции установил нарушения при введении в коммерческий оборот марки Moldova Zahăr и обязал Государственную регистрационную палату внести изменения в название одноименного предприятия. В решении говорится, что компания Sudzucker Moldova зарегистрировала в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности (AGEPI) сроком на 10 лет торговую марку с логотипами Zahăr и Zahăr Cristal. А польская компания Krajowa Spolka Cukrowa зарегистрировала во Всемирной организации интеллектуальной собственности марку Polski Cukier. Зона действия этой регистрации распространяется на страны Евросоюза. Согласно выводам Совета по конкуренции, использование эквивалента Polski Cukier — Moldova Zahăr со стороны предприятия Moldova Zahăr на территории нашей страны является незаконным.

В июле 2017 г. пленум вернулся к этому вопросу и пришел к выводу о незаконности решения Единецкого территориального офиса Государственной регистрационной палаты о регистрации компании-истца. По его мнению, тем самым был нарушен запрет на совершение действий органами и учреждениями публичного управления, которые ограничивают, препятствуют или искажают конкуренцию. Пленум посчитал, что в данном случае ООО Moldova Zahăr были предоставлены не предусмотренные законом привилегии, относящиеся к непосредственной деятельности предприятия, в то время как для конкурентов были сформированы дискриминационные условия. Агентству публичных услуг предоставили 60 дней, чтобы исправить нарушение, допущенное при регистрации предприятия.

В иске Moldova Zahăr отмечается, что Совет по конкуренции должен был отказать компании Sudzucker Moldova в принятии жалобы на предполагаемые антиконкурентные действия, поскольку при ее подаче не были соблюдены требования, предусмотренные законом. С одной стороны, неправильно заполнен формуляр жалобы, с другой – нечетко сформулированы требования. Как считают представители Moldova Zahăr, из содержания претензий следует, что они касаются введения в заблуждение потребителей, а не причинения ущерба интересам Sudzucker Moldova. По закону обращение, не отвечающее оговоренным требованиям, не считается жалобой на предполагаемые антиконкурентные действия и может рассматриваться Советом по конкуренции только как общая информация.

- Кроме того, существуют кумулятивные основания для аннулирования решения пленума от 14 июля 2017 г.,- считает представитель истца.- Так, Совет по конкуренции нарушил часть 3 статьи 14 Закона o государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она устанавливает, что решение о регистрации предприятия может быть обжаловано в судебную инстанцию и подлежит отмене только в судебном порядке. Пленум этого учреждения не располагает какими-либо полномочиями, чтобы инициировать изменение названия ООО Moldova Zahăr. Такое решение относится к исключительной компетенции общего собрания учредителей и ассоциированных лиц компании, которые ответственны за определение наименования юридического лица и внесение в него изменений.

Одновременно с предъявлением иска было подано заявление о приостановлении действия оспариваемого административного акта, которым признана незаконной регистрация компании-истца под действующим наименованием. Судья Апелляционной палаты Кишинева Виталие Которобай, рассматривающий этот спор в первой инстанции, отклонил просьбу Moldova Zahăr. Сторона истца обратилась в Коллегию по гражданским, коммерческим и административным делам ВСП, настаивая на том, что решение пленума должно быть приостановлено на время рассмотрения спора в суде. Отказ, по словам представителя компании, приведет к блокированию на неопределенный срок текущей деятельности предприятия, приостановлению производства сахара, техническому простою, увольнениям, неисполнению обязательств перед публичным бюджетом, поставщиками и работниками, а также потере доли рынка, которая сегодня принадлежит истцу.

Sudzucker Moldova призвала ВСП отказать в удовлетворении жалобы. В молдавско-немецкой компании отмечают, что заявитель не привел никаких доказательств, свидетельствующих о неминуемости ущерба в том случае, если решение пленума Совета по конкуренции не будет приостановлено. Похожую позицию высказал в ВСП и надзорный орган, представители которого полагают, что просьба компании Moldova Zahăr выходит за рамки данного разбирательства. В результате состав суда под председательством Галины Стратулат признал выводы Апелляционной палаты обоснованными.

- Заявление о приостановлении исполнения обжалуемого административного акта может быть подано в суд одновременно с подачей иска, - отмечает ВСП.- При наличии достаточных доказательств неизбежности нанесения ущерба и во избежание такого ущерба суд может вынести определение о приостановлении исполнения административного акта и по своей инициативе. При этом суд учитывает все сопутствующие факторы и интересы. Действие оспариваемого акта приостанавливается только в том случае, если есть существенные признаки незаконности этого акта или его исполнение может привести к непоправимым последствиям и неминуемому ущербу. Например, в результате возможного нарушения работы публичного учреждения либо причинения серьезного ущерба другим государственным или частным интересам. Обязательство по аргументации неизбежности рисков, которые могут возникнуть в случае исполнения оспоренного административного акта, лежит на заявителе. В случае Moldova Zahăr не были предоставлены доказательства, подтверждающие возникновение указанных рисков для предприятия. Поэтому аргументы заявителя носят декларативный характер, а его требования не мотивированы и являются необоснованными.

Таким образом, ВСП сохранила в силе обязательство Агентства публичных услуг по исполнению вердикта пленума Совета по конкуренции. Материалы дела возвращены в Апелляционную палату Кишинева, которая в ноябре начнет разбирательство по существу спора.