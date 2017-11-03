Суд решил в пользу ASCOM

Верховный суд Швеции отклонил запрос Казахстана о пересмотре решения суда по спору с молдавской компанией ASCOM. Инстанция пришла к выводу, что Апелляционный суд округа Свеа не совершил серьезные процедурные ошибки.

Решение Верховного суда Швеции констатировало, что Апелляционный суд округа Свеа провел тщательный анализ аргументов сторон и доказательств по всем аспектам 74-страничного постановления.

«ASCOM будет и впредь твердо защищать свои права и интересы, признавая и применяя решения 2013 г. и 2016 г. против Республики Казахстан в различных юрисдикциях по всему миру, включая Швецию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию, США и Великобританию», - отмечается в сообщении компании.

В цитируемом релизе ASCOM говорится, что «у Казахстана плохая репутация, в первую очередь, перед иностранными инвесторами, которых республика пытается заманить».

Компания отмечает, что если правительство Казахстана будет продолжать отказываться выполнять свои обязательства в соответствии с международными договорами, не оплачивая сумм в соответствии с решениями судов, у ASCOM не будет иного выхода, кроме как восстановить свои убытки, капитализируя активы Казахстана посредством и секвестров в Швеции, Люксембурге, Нидерландах, Бельгии. Их стоимость превышает $5,6 млрд.

Претензии ASCOM появились после того, как она начала инвестировать в различные проекты на территории Казахстана в 1999 г. более $1 млрд. «С 2008 г. правительство Казахстана запустило кампанию преследования и давления сотрудников и предприятий ASCOM», - отмечается в сообщении компании.