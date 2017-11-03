Новости зимнего расписания

Гражданская авиация Молдовы перешла с 29 октября 2017 года на осенне-зимнее расписание полетов. Это рабочая процедура, которая осуществляется авиацией всех стран два раза в год.

Ежегодно переход на новое расписание происходит в последнее воскресенье марта и октября. Как обычно, новое расписание отражает изменения, связанные с открытием авиакомпаниями новых маршрутов, увеличением частоты рейсов на уже действующих направлениях, пополнением или уменьшением парка воздушных судов, приходом/уходом авиакомпаний на авиарынок.

Следует уточнить, что в расписание внесены только регулярные рейсы, чартерные перевозки осуществляются нерегулярно и потому в расписание не вносятся.

Как сообщила для «ЛП» Мариана Фрунза, представитель компании Avia-Invest, осуществляющей администрирование Международного аэропорта Кишинэу, в осенне-зимнем сезоне появятся три новых направления полетов. Авиакомпания Air Moldova открывает с 1 ноября 2017 года прямой рейс Кишинев-Шарм-аль-Шейх-Кишинев, с 23 ноября будет открыт новый маршрут Кишинев-Дубай-Кишинев, а с 15 декабря - Кишинев - Женева-Кишинев. Рейсы по каждому из этих трех направлений будут осуществляться дважды в неделю.

В новом расписании не изменилось количество авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы по перевозке пассажиров из аэропорта Кишинэу, их по-прежнему 19. Большинство составляют зарубежные авиаперевозчики — 16 авиакомпаний, молдавскую авиацию представляют Air Moldova, Fly One и Tandem Aero.

Авиакомпания Tandem Aero на протяжении многих лет обслуживает один маршрут Кишинев-Тель-Авив-Кишинев. Неизменным остается и количество рейсов: два раза в неделю на самолете Airbus A320.

Наиболее востребованным остается маршрут Кишинев-Москва-Кишинев, где в зимний период будет выполняться по 12-13 рейсов ежедневно авиакомпаниями Air Moldova, Fly One, Aeroflot, S7 Airlines. Московское направление — это свыше 34% всех пассажиров аэропорта Кишинэу.

Характерной чертой сферы пассажирских авиаперевозок является сезонность, то есть, наблюдаются значительные колебания спроса на билеты в зависимости от времени года и даже месяца. Готовясь к новому сезону, авиакомпании предлагают пассажирам различные акции и специальные цены на заранее приобретенные билеты. Так, в июне 2017 авиакомпания Air Moldova предлагала авиабилеты на некоторые маршруты по ценам от 49 евро (в одном направлении со всеми включенными сборами), для полетов в период с октября 2017 по март 2018 года.

Государственная авиакомпания Air Moldova и частная Fly One не являются low-cost компаниями, однако стоимость их билетов сравнима с бюджетными перевозчиками. При этом молдавские компании предлагают более широкий спектр услуг, в том числе питание и прохладительные напитки на борту, больший вес бесплатно перевозимого багажа, различные программы лояльности и т.д. Парк Air Moldova состоит из трех типов самолетов Airbus (один A321, два A320 и два A319), а также двух Embraer 190. Один Airbus А319 пополнил парк совсем недавно - в мае 2017 года. Доля Air Moldova на рынке пассажирских перевозок составляет около 44%.

В авиапарке Fly One насчитывается три воздушных судна Airbus A320. В середине октября 2017 года был приобретен самолет Airbus A319. За 9 месяцев текущего года услугами Fly One воспользовались порядка 370 тыс. пассажиров, что составляет около 19% объема перевозок на молдавском авиарынке.

На протяжении 2016 года пассажиропоток Международного аэропорта Кишинэу составил 2,2 млн пассажиров. Распределение доли перевозок между молдавскими и иностранными авиакомпаниями, выполняющими регулярные полёты, составляет примерно 61% и 39%.

По предварительным данным, за 10 месяцев 2017 года объем перевозок аэропорта Кишинэу достиг порядка 1,9 млн пассажиров.