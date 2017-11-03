Автоперевозчикам изменили режим

Для осуществляющих автотранспортные перевозки операторов отменен режим лицензирования. Вместо него отныне действует «регистрационный, разрешительный» принцип. А вместо получения лицензии перевозчикам достаточно быть включенными в Реестр автотранспортных операторов.

Все это предусмотрено вступившими в силу изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты, которые касаются различных аспектов экономической деятельности. В том числе ряд поправок внесены в Кодекс автомобильного транспорта (принятом в 2014 году). Заместитель председателя Союза транспортников и дорожников Олег Липский пояснил для «ЛП», что отмена лицензирование касается и грузовых международных перевозок на основе многосторонних разрешений ЕКМТ (Европейской комиссии министров транспорта), и пассажирских перевозок на основе соглашения Interbus. Прежде из Кодекса было исключено существовавшее разделение лицензий на право выполнения «национальных» и «международных» перевозок. То есть, сейчас отменяется лицензирование и местных перевозок. Таким образом, разрешение на деятельность автотранспортных операторов будет осуществляться через декларирование о намерении работать.

Оператор подает заявление в Агентство автомобильного транспорта (ANTA), которое в течение 10 дней должно дать ему ответ, а также внести это предприятие в Реестр автотранспортных операторов. Отмена лицензий вовсе не означает снижение требований к автоперевозчикам, они обязаны выполнять все требования и нормы, предусмотренные международными соглашениями и национальным законодательством. В свою очередь, представители агентства ANTA вправе прийти и проверить предприятие на соответствие установленным требованиям. Агентство и раньше имело право на осуществление проверок, но сейчас в законодательстве этому дано более полное обоснование.

- Автоперевозчики не добивались отмены лицензирования как такового, а исходили из необходимости более простого подхода к регулированию автотранспортной деятельности, - пояснил Олег Липский. - Сделанные сейчас в Кодексе автомобильного транспорта изменения понятны, но не совсем ясно, как это будет реализовано на практике. Очевидно, что «подводных камней» будет много. Уже сейчас звонят руководители многих автопредприятий и спрашивают, каков порядок подачи заявления в ANTA, что делать, если вдруг оно не будет принято? Какие машины вписывать в заявление — собственные, арендованные? То есть, очевидно, что ANTA должна дать свои разъяснения. Ведь с введением разрешительной системы на него налагается еще большая ответственность.

Заместитель председателя Союза также уточнил для автоперевозчиков информацию в отношении использования двусторонних разрешений на перевозки с Российской Федерацией. Олег Липский напомнил, что по инициативе российской стороны с августа 2017 года была введена разрешительная система для международных автомобильных грузоперевозчиков из Молдовы, которая до этого в соответствии с двусторонними договоренностями не применялась. На 2017 год российской стороной выделено Молдове 37500 (из 75 тыс.) двусторонних разрешений на въезд в Россию и транзит; всего 375 (из 750) разрешений на право перевозок грузов из/для третьих стран (например, когда молдавский грузовик везет товары из Балканских государств в Россию и обратно); а также 1850 разрешений на нерегулярные пассажирские перевозки. Следует подчеркнуть, что эти разрешения агентство ANTA выдает автоперевозчикам бесплатно с октября этого года, с момента вступления в силу соответствующих изменений в законодательстве.

Еще одна новость для транспортных компаний касается инициирования переговоров, утверждения и подписания Протокола, оформленного путем обмена нотами между правительством Республики Молдова и кабинетом министров Украины о внесении дополнений в Соглашение о безвизовых поездках граждан (от 18 мая 2001 года). Стороны утвердили подписание Протокола, о чем принято соответствующее постановление правительства Молдовы.

Что это означает на практике, пояснил для «ЛП» исполнительный директор Союза транспортников и дорожников Думитру Албулеса. «Согласно внутренним правилам Украины и Молдовы по вопросу пребывания и регистрации, все иностранные граждане, в том числе из Молдовы, могут находиться на украинской территории лишь 90 календарных дней на протяжении 180 дней (и граждане Украины на молдавской территории - тоже не более 90 календарных дней). Проблемы появились у молдавских перевозчиков в июле нынешнего года, когда первые водители были остановлены украинскими таможенниками. На тех, кто выезжал на 91-ый день, были наложены штрафы из-за нарушения сроков пребывания в Украине. Союз транспортников и дорожников официально обратился в министерство транспорта Молдовы, которое, в свою очередь, проконсультировалось с министерством инфраструктуры Украины. Нам было сказано, что данный вопрос выходит за рамки министерств и должен быть рассмотрен на уровне межправительственной комиссии».

В начале сентября 2017 года в Одессе прошло заседание межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, где было оговорено, что до 1 ноября 2017 года стороны представят свои предложения, чтобы разблокировать проблему «90 дней». Для этого специальная рабочая группа под эгидой министерства экономики и инфраструктуры и при участии представителей профильных министерств и ведомств разработали вариант внесения изменений в двустороннее Соглашение о безвизовых поездках граждан путем обмена нотами между Молдовой и Украиной. Такая процедура позволяет не применять статьи Соглашения о безвизовых поездках граждан к некоторым категориям работников, а именно: водителям международного автотранспорта, экипажам речных и морских судов, машинистам и проводникам поездов. То есть, к тем людям, которые находятся в соседней стране, выполняя свои служебные обязанности.

- Таким образом, молдавским водителям международного автотранспорта разрешается находиться на территории Украины свыше 90 дней, так же, как и украинским водителям на территории Молдовы, - подчеркнул Думитру Албулеса. - Осталось найти решение и по ряду других вопросов, в частности, дефицита украинских разрешений для двусторонних и транзитных перевозок. На 2017 год Украина выделила Молдове 50 тыс. таких разрешений, но они уже закончились. Данный вопрос обсуждался во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Кишинев в начале октября текущего года. На прошлой неделе в ANTA поступили 2 тыс. дополнительных украинских разрешений, которые были распределены за несколько часов. А до конца года остается еще два месяца»...