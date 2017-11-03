Экспортеры - в очереди за проблемами

Белорусский рынок за последние несколько лет остаётся основным экспортным направлением для молдавской алкогольной продукции. Вместе с тем, он является одним из самых сложных для ведения бизнеса. Отечественные производители возмущаются отношением со стороны многих белорусских партнёров, но продолжают делать отгрузки в Белоруссию. Неужели нет альтернативы?

По данным за девять месяцев 2017 г., в общем объеме экспорта виноматериалов наливом в Белоруссию отправлено наибольшее количество (43%) – 3,1 млн дал на $17 млн. В то же время, бутылированной продукции отгружено совсем немного. Доходность молдавских винодельческих предприятий на этом рынке - самая низкая из всех остальных (некоторые заводы работают практически в «ноль»), условия расчетов тоже невыгодные. Даже в ценах на бутылированные вина, если отнять стоимость комплектации (бутылка, пробка, этикетка, колпачок, короб), то практически останется стоимость виноматериалов – 40-46 центов. Кроме того, ни одна компания из Молдовы не получает в Белоруссии предоплату даже частично. Однако производители из Испании, Италии и Франции делают поставки под аккредитив (по словам белорусской стороны, эти вина – не от шато), даже винзаводы из Азербайджана работают по банковской гарантии.

Некоторые тендеры по закупке виноматериалов, по мнению наших предпринимателей, не только некорректны, но и унизительны. В частности, по условиям одного из белорусских закупщиков, молдавские производители не имеют права опротестовать решения покупателя по органолептической оценке поступивших в его адрес виноматериалов. Это значит, что покупатель имеет право возвращать партии вин, в которых, по его мнению, не выражен сорт винограда. Наши виноделы считают, что это – весьма субъективно. Но главное при этом, что практика уже укоренилась. На каждом возврате молдаване теряют по $2-3 тыс. Одному производителю таким образом вернули девять машин с вином, его убытки составили порядка $20 тыс. Кроме того, наш поставщик должен отвечать за штрафы, которые получает белорусское предприятие от третьих лиц, что вообще – нонсенс. Но при этом довольно много винзаводов из РМ готовы подписать такие контракты.

По мнению одного из владельцев бизнеса в Молдове, такое стало возможно, потому что молдавские компании не могут между собой договориться и выработать единую политику. «Мы сидим в одном окопе, в одной ценовой нише, - говорит собеседник. - Но как только один из нас заключит выгодную сделку, несколько его коллег сделают предложения его партнеру с более низкими ценами и большими отсрочками по оплате. Перебивая таким образом друг другу цены, невозможно хорошо зарабатывать. Грузины, когда для них открылся российский рынок, договорились о минимальных ценах, ниже которых они не продают, и никто не нарушил договора».

Кроме того, у белорусского рынка есть некоторые особенности – квоты на ввоз по видам продукции, которые ежегодно выдает министерство торговли. За счет этого осуществляется поддержка госпредприятий, в том числе обремененных долгами. Например, «Белбакалея» является техническим импортером. Ритейл с ним рассчитывается через 45 дней, а с молдаванами нужно расплатиться в течение 90 дней. Импортер пользуется этими деньгами, бесплатно кредитуясь, нередко и после истечения этого срока (и год, и полтора). Все об этом знают, но продолжают наступать на те же грабли, как сказал один из менеджеров, позволяя себя «разводить».

Генеральный директор ООО Alianţa-vin Самуил Пик считает, что если кому-то некомфортно работать, то альтернатива есть всегда, ведь молдавские вина после российского эмбарго в 2006 г. сумели выйти на очень многие рынки, включая Африку, чего раньше не было. Этот производитель сумел выбрать надежных партнеров в Белоруссии (по бутылированным винам), но не делает ставку на данный рынок. В его экспортном портфеле РБ занимает примерно 10%. «После всех событий мы диверсифицировали отгрузки, как могли, чтобы снизить риски. Почему мы должны отказываться от белорусского рынка, хоть нас немного «поджимают» по ценам? Ведь от маленьких заработков еще никто не умирал», - говорит руководитель Alianţa-vin.

По словам главы компании Wine International Project Вячеслава Левицкого, пока она отправляет в Белоруссию только бутылированные вина в небольших объемах и ищет партнера на поставку виноматериалов. Значительное количество вин в бутылках невозможно экспортировать в Белоруссию из-за квот (многие импортеры их выбирают в I полугодии, некоторым их потом немного увеличивают). Поэтому выгоднее на маленькие квоты завозить «премиальные» продукты, чтобы больше заработать. К тому же белорусское законодательство запрещает импортировать ординарные вина и дивины в бутылках (можно только наливом). И нужно учитывать, что нам приходится конкурировать с винами, разлитыми из молдавских виноматериалов, причем часто под молдавскими брендами.

«В нынешней ситуации нельзя пренебрегать любым рынком, тем более, что белорусы знают молдавскую продукцию, - полагает собеседник. - Однако на этом рынке маржа небольшая, т.к. рынок небогатый. Некоторые предприятия иногда работают практически с нулевой рентабельностью, т.к. им нужен объем производства. Завод начинает зарабатывать при больших объемах. В любом случае есть фиксированные затраты. Когда разливаешь серьезное количество, то фиксированные затраты на единицу продукции меньше, чем при малых объемах. Поэтому некоторым приходится таким способом поддерживать определенный уровень производства, чтобы не уходить за точку безубыточности и не закрыть завод. Также интереснее заниматься собственным розливом, чем продавать наливом, потому что развиваешь свой бренд, а не чужой, продав только виноматериалы».

Несмотря на все сложности работы с белорусским рынком, по мнению Вячеслава Левицкого, молдавские виноделы могли бы нарастить поставки, если бы были отменены квоты на импорт. Но таким способом государство в РБ поддерживает местных производителей, обеспечив их розливом в сегменте ординарных вин и «коньяков». С другой стороны, это сказывается на качестве вин, т.к. обедняется их органолептика.

АО Basavin & Co работает на белорусском рынке лет 15-20. И когда-то он был основным. Раньше эта компания экспортировала в Белоруссию 800 тыс. дал вина, в настоящее время – до 20% от прежнего объема. По словам генерального директора Валерия Драгнева, уменьшение объемов связано с тем, что на других рынках (в Европе, Америке, Китае) появились более выгодные предложения. Поэтому данное направление становится менее интересным. Но после российского эмбарго белорусский рынок стал «спасательным кругом». Тогда и уровень цен был более выгодным, и платежная дисциплина лучше.

«Период расчетов по договору, согласно законодательству РМ (о регулировании репатриации денежных средств и т.д.), составляет 90 дней, но реально может длиться и шесть месяцев, - говорит ТОП-менеджер. - Маржа на разные виды продукции отличается, иногда на виноматериалы наливом она - нулевая. В целом рентабельность работы на белорусском рынке очень низкая. На бутылированных винах может доходить максимум до 15%. Тем не менее, пока мы не можем отказаться от экспорта в Белоруссию. Несмотря на то, что на этом рынке больше востребованы полусладкие вина, в нашем пакете заказов – больше сухих, т.к. партнёр специализируется на сухих высококачественных винах, что радует».

Генеральный директор Vinuri de Comrat Анатолий Хмелевский отметил, что с белорусскими партнерами сложно вести переговоры о повышении отпускных цен на продукцию, потому что на твое место стоят в очереди два-три винзавода, которые готовы работать по тем же ценам. Но себестоимость вин из урожая 2017 г. однозначно будет выше, чем в прошлом году, И виноград подорожал, и Glass Container Company поднял цены на бутылку на 5%, и производители картона на свою продукцию – на 5%. Поэтому на бутылированные вина цены естественным образом повысятся на 10-15%. «Любой рынок производителям интересен, т.к. это – сбыт продукции, - уверен Анатолий Хмелевский. - Альтернативой белорусскому рынку могла бы стать Украина и другие страны СНГ, т.к. там востребованы те же виды продукции. Портфель поставок Vinuri de Comrat для Белоруссии на 90% формируют полусладкие вина. Но из общего объема нашего экспорта на РБ приходится до 10%. Для подстраховки стараемся присутствовать на всех рынках, где возможно, т.к. концентрироваться на одном-двух направлениях экспорта рискованно».