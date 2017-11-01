Праздник вина в Гагаузии

В столице Гагаузской автономии, г. Комрат 5 ноября пройдет традиционный фестиваль вина Gagauz Şarap Yortusu. Праздничные мероприятия станут завершающим аккордом третьего инвестиционного форума Invest Gagauzia, который состоится 4 ноября, а заодно предвестниками национального праздника «Касым», символизирующего окончание сельскохозяйственного сезона и проводимого 8 ноября, в день Святого Дмитрия.
В столице Гагаузской автономии, г. Комрат 5 ноября пройдет традиционный фестиваль вина Gagauz Şarap Yortusu. Праздничные мероприятия станут завершающим аккордом третьего инвестиционного форума Invest Gagauzia, который состоится 4 ноября, а заодно предвестниками национального праздника «Касым», символизирующего окончание сельскохозяйственного сезона и проводимого 8 ноября, в день Святого Дмитрия.
День вина проводится с целью сохранения традиций виноделия гагаузов, поддержки производителей вина автономии, повышения культуры потребления вина, пропаганды лучших сортов вин, стимулирования качества и расширения винодельческой отрасли.
Согласно принятому Исполкомом Гагаузии положению о проведении праздника, на фестивале вина будут представлены подворья производителей вина, входящих в Ассоциацию виноделов Гагаузии, национальные этнические подворья, представленные населенными пунктами, подворье башкана Гагаузии, оформленное в национальном стиле, предприятия общественного питания и представители народных промыслов Гагаузии.