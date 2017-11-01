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День молдавских вин-2017 в Португалии

День молдавских вин-2017 в Португалии

В пригороде португальской столицы Лиссабон, г. Оэйраш 29 октября во дворце XVIII века маркиза де Помбала в третий раз прошёл День молдавских вин (Dia dos Vinhos Moldavos em Portugal, III edicao).

 

Замечательный праздник – немного Молдовы на португальской земле – организовали супруги Симион и Виорика Кроитору, которые уже 17 лет живут в Португалии. Они основали компанию Atlantik Dynamik, которая занимается импортом и продажей в Португалии молдавских вин.

 

Это событие состоялось, благодаря поддержке Национального бюро винограда и вина, мэрии города Оэйраш, Братства Каркавелуш, волонтеров ассоциации Mioriţa и танцевального коллектива Hora Moldovenilor из Молдавского культурного центра. Всего в мероприятии приняли участие более 120 гостей. В их числе были: предприниматели, работающие в области виноделия и торговли; посол Республики Молдова в Португалии Думитру Соколан; советник посольства Валерий Остафий; мэр Оэйраша Исалтино Мораис; генеральный секретарь Братства Каркавелуш (Confraria do Vinho de Carcavelos) Лурдес Ваз; представители местной администрации Оэйраша; представитель Европейской сети винодельческих городов (RECEVIN) Анабелла Каэйро; португальские винные блогеры.

 

Супругам Кроитору удалось создать особенную атмосферу своей Рродины, благодаря молдавским песням, танцам, винам и блюдам национальной кухни. Те гости, которые уже побывали на предыдущих Днях молдавских вин в Португалии, уже успели стать фанатами молдавской кухни – особенно голубцов и плацинд, приготовленных Виорикой Кроитору. Кстати, продвижение среди португальцев качественных молдавских вин, традиционной гастрономии и фольклора – главная цель организаторов праздника.

 

Единственный пока минус мероприятия – пластиковые бокалы. Такое событие, организованное во дворце XVIII века маркиза де Помбала, заслуживает стеклянных дегустационных винных бокалов с логотипом Wine of Moldova. НБВиВ должно помочь супругам Кроитору обзавестись такими бокалами для следующих мероприятий по продвижению молдавских вин.

 

День молдавских вин вызывает интерес у португальцев и к самой Молдове, а также желание побывать в нашей стране, чтобы лучше узнать культуру и традиции молдавского народа. Первую группу туристов Симион Кроитору уже привозил в июне нынешнего года.

70 Автор: По материалам пресс-релиза
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